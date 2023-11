Les Falcons opposés aux « chaises musicales » avec Taylor Heinicke et Desmond Ridder

Michael RothsteinRédacteur d’ESPNLecture de 2 minutes

FLOWERY BRANCH, Géorgie – Les Falcons d’Atlanta lanceront Taylor Heinicke contre les Cardinals de l’Arizona cette semaine, mais l’entraîneur Arthur Smith a clairement indiqué qu’il n’était pas intéressé par la décision de savoir qui commencerait au poste de quart-arrière devenant un sujet de conversation hebdomadaire.

“Nous n’allons pas jouer aux chaises musicales”, a déclaré Smith mercredi. “J’espère que nous pourrons remporter cette victoire. Prenez une seconde pour vraiment évaluer alors que nous effectuons ce sprint vers la fin de la saison. “C’est le meilleur que je puisse vous donner en ce moment.”

Sauf imprévu, Smith a déclaré que lui et le personnel évalueraient ce qu’ils ont vu de Heinicke par rapport à ce que Desmond Ridder a fourni au cours des huit premières semaines, puis prendront une décision à partir de là. Atlanta a un laissez-passer lors de la semaine 11.

Taylor Heinicke prendra à nouveau le départ contre Desmond Ridder lors du match de dimanche contre l’Arizona, mais l’entraîneur des Falcons, Arthur Smith, a déclaré qu’il voulait éviter un scénario de « chaises musicales » avec ses quarts sur une base hebdomadaire. David J. Griffin/Icon Sportswire

Ridder a complété 65,4 % de ses passes pour 1 701 verges, 6 touchés, 6 interceptions et 6 échappés perdus. Les Falcons se sont tournés vers Heinicke à la mi-temps contre le Tennessee, Ridder étant évalué pour une éventuelle commotion cérébrale (il a finalement été blanchi).

Atlanta a ensuite choisi de titulariser Heinicke la semaine dernière contre le Minnesota — en précisant à l’époque que c’était pour “cette semaine” et qu’ils réévalueraient ensuite. À l’époque, Smith et le coordinateur offensif Dave Ragone avaient déclaré qu’il y avait « beaucoup de variables » entrant dans la décision de titulariser Heinicke.

Ridder, lorsqu’il a parlé, a souligné la sécurité du ballon – il a eu sept revirements en 2 matchs et demi, dont quatre dans la zone rouge – et a déclaré qu’il utiliserait ce temps pour travailler à résoudre ce problème. Il n’a pas indiqué la semaine dernière quand – ou si – il pourrait récupérer son poste de départ.

Heinicke a complété 55,9% de ses passes au cours des six derniers quarts pour 443 verges, 2 touchés et 1 interception. Au cours des six quarts qu’il a disputés, Atlanta a marqué 48 points, dont un sommet de la saison de 28 contre les Vikings dimanche dernier.

Smith a déclaré que le mouvement des quarts-arrière de cette année est différent de celui de l’année dernière, lorsque l’équipe est passée de Marcus Mariota à Ridder lors du congé de l’équipe en décembre. Maintenant, après le match de dimanche contre l’Arizona, ils examineront le poste de quart-arrière pendant la semaine de repos pour la deuxième saison consécutive.

“Il y a tellement de choses qui entrent en jeu”, a déclaré Smith. “Tout ne dépend pas du quart-arrière, et parfois, ce sont les affrontements, c’est la façon dont les choses évoluent. Mais je pense qu’en fin de compte, tout se passera comme il se doit.”