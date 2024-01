Les Falcons interviewent le CO des Lions Ben Johnson juste avant la date limite

Dimanche s’est avéré être un très grand jour pour le coordinateur offensif des Lions de Détroit, Ben Johnson.

Dans l’après-midi, il a guidé l’offensive des Lions à 391 verges dans une victoire de 31-23 contre Tampa Bay, assurant ainsi à Detroit sa première place pour le titre NFC depuis la saison 1991.

Dans la nuit, après la victoire, l’un des candidats les plus populaires de ce cycle d’entraîneur a terminé un entretien virtuel avec les Falcons d’Atlanta pour le concert ouvert d’entraîneur-chef de l’équipe.

Johnson et les Falcons ont participé à l’interview juste sous le fil pour qu’il puisse avoir une deuxième interview potentielle avec Detroit pendant la semaine de congé entre les matchs pour le titre de conférence et le Super Bowl LVIII, si les Lions battent San Francisco lors du match pour le titre NFC. et avancez vers le premier Super Bowl de la franchise.

Pour qu’une deuxième interview ait lieu, Johnson et les Falcons ont dû terminer l’interview initiale dimanche soir, ce qu’ils ont fait, car le club a publié une annonce juste après 22 h HE, disant que Johnson avait parlé avec le club.

Johnson, 37 ans, était le 13e candidat à un entretien avec Atlanta après le licenciement d’Arthur Smith le 8 janvier. Un 14e candidat potentiel, selon Jeff Darlington d’ESPN, est l’ancien entraîneur des Titans du Tennessee, Mike Vrabel, qui, selon Darlington, a organisé un entretien. cette semaine.

Un seul candidat jusqu’à présent, l’ancien entraîneur-chef des New England Patriots Bill Belichick, a interviewé Atlanta à deux reprises – mais Belichick était l’un des deux candidats éligibles pour rencontrer Atlanta en personne avant lundi, avec l’entraîneur-chef du Michigan Jim Harbaugh.

Une source a déclaré samedi à ESPN que les Falcons prévoyaient également de planifier une deuxième interview avec Harbaugh. Une source au courant de la recherche d’Atlanta, qui n’était pas autorisée à parler publiquement, a déclaré samedi à ESPN que la recherche d’entraîneur-chef de l’équipe était toujours “grande ouverte”.

À partir de lundi, tout candidat employé par une équipe de la NFL dont la saison est terminée peut passer un entretien en personne pour un poste ouvert d’entraîneur-chef. Parmi les premiers entretiens d’Atlanta, cela signifie que Belichick, Harbaugh, le coordinateur offensif de Cincinnati Brian Callahan, le coordinateur défensif de la Caroline Ejiro Evero, le coordinateur offensif de Philadelphie Brian Johnson, le coordinateur défensif des Rams Raheem Morris, le coordinateur offensif par intérim de Buffalo Joe Brady et le coordinateur offensif de Houston Bobby Slowik peuvent tous interviewer en personne.

Les Falcons pourront interviewer Ben Johnson, le coordonnateur défensif de Détroit Aaron Glenn, le coordonnateur défensif de San Francisco Steve Wilks, l’entraîneur-chef adjoint de Baltimore Anthony Weaver et le coordinateur défensif des Ravens Mike Macdonald pendant la semaine de congé si leurs équipes se qualifient pour le Super Bowl parce qu’elles ont terminé la première partie. entretiens avec Atlanta avant le 22 janvier.

Jeremy Fowler d’ESPN a rapporté que les Falcons étaient intéressés à interviewer Callahan en personne – ce qui signifierait une deuxième interview pour l’entraîneur qui a aidé à développer les quarts Joe Burrow à Cincinnati et Matthew Stafford lorsque Stafford jouait avec les Lions. Fowler a également rapporté que Callahan s’entretiendrait en personne avec les Titans lundi et que les Panthers avaient également exprimé leur intérêt pour une entrevue en personne.