Les Falcons interviewent Bill Belichick, qui aurait rencontré en personne le propriétaire Arthur Blank pour le poste d’entraîneur-chef

Bill Belichick a terminé une entrevue avec les Falcons d’Atlanta pour leur poste d’entraîneur-chef vacant, le équipe annoncée lundi. L’ancien entraîneur-chef des New England Patriots aurait rencontré en personne le propriétaire de l’équipe, Arthur Blank, à propos du travail, et même si aucun accord n’est imminent, il existe un intérêt mutuel entre les deux parties et des conversations sont en cours, selon Médias de la NFL.

Belichick et les Patriots se sont officiellement séparés la semaine dernière après un mandat de 24 ans au sein de l’organisation dirigée par les six membres de la franchise. super Bowl titres. Lorsque Belichick est devenu agent libre d’entraîneur, les Falcons faisaient partie des équipes initialement répertoriées comme point d’atterrissage possible, notamment parce qu’ils ont récemment licencié Arthur Smith. Au moment de l’annonce du départ de Belichick de Foxborough, Jonathan Jones, responsable de CBS Sports, initié de la NFL a même noté que les Falcons étaient l’une des destinations les plus logiques pour le futur entraîneur du Temple de la renommée.

Bien que le temps de Belichick avec les Patriots se soit tari après une saison de 4-13 en 2023, il est toujours un entraîneur-chef solide et apporterait de la validité à n’importe quelle organisation avec laquelle il s’inscrirait finalement, y compris les Falcons. Atlanta a raté les séries éliminatoires au cours de chacune des six dernières saisons et vient de connaître sa troisième saison consécutive avec une fiche de 7-10.

Cette place pourrait être attrayante pour Belichick car l’équipe compte plusieurs joueurs très talentueux, ce que l’entraîneur a eu du mal à développer en Nouvelle-Angleterre. Avoir déjà Drake London, Kyle Pitts et Bijan Robinson sur la liste lui donnerait un plafond plus élevé du côté offensif du ballon. Ils ont également des pièces solides du côté défensif du ballon et figuraient parmi les 10 meilleures unités de la ligue en verges autorisées en 2023.

Bien sûr, la grande question avec cette destination est de savoir ce que les Falcons vont faire au poste de quart-arrière. Ils ont lancé Desmond Ridder et Taylor Heinicke cette saison, mais aucun d’eux ne s’est avéré être une option à long terme pour eux, ce qui signifie qu’ils se lanceront soit dans le repêchage (ils possèdent le choix n°8 au classement général), soit dans l’agence libre, soit dans le marché commercial pour un appelant.

En plus de déterminer le poste de quart-arrière, le contrôle de la liste est un autre obstacle pour déterminer l’adéquation de Belichick à Atlanta. Les Falcons ont embauché Terry Fontenot en 2021, et il a été le directeur général de l’équipe au cours des trois dernières saisons. Aurait-il le dernier mot sur la liste ? Ou cela retomberait-il désormais sur les épaules de Belichick, qui a été de facto directeur général des Patriots pendant toute la durée de son mandat ?

La NFC Sud présente également une opportunité pour Belichick d’accumuler des victoires dans sa quête du record de victoires de tous les temps (il n’est actuellement qu’à 14 derrière Don Shula.) Étant donné que cette division n’a pas été la plus compétitive ces dernières saisons, un Belichick L’équipe dirigée par les Falcons pourrait remporter plusieurs victoires pour se rapprocher du record, ce qui est certainement également un facteur attrayant pour cette destination.