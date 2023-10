Les Falcons et les Jaguars traversent l’Atlantique lors du premier match international de 2023

Trevor Lawrence cherchera à remettre l’offensive des Jaguars sur les rails au cours de la semaine 4. (Photo de Mike Carlson/Getty Images) (Mike Carlson via Getty Images)

Après une saison exceptionnelle en 2022, les Jaguars de Jacksonville tentent toujours de trouver leur rythme cette année. Jacksonville a réalisé une solide performance lors de la première semaine, marquant 31 points lors d’une victoire contre les Colts d’Indianapolis. Depuis, l’offensive de l’équipe n’a pas semblé aussi solide, ce qui a entraîné deux défaites consécutives.

Peut-être qu’un peu de cuisine maison pourrait remettre les Jags sur les rails. Non, techniquement, ce ne sont pas les Jaguars de Londres, mais l’équipe a beaucoup d’expérience en jouant en Europe. La semaine 4 marquera la 10e fois que l’équipe jouera à Londres. C’est peut-être tout ce dont ils ont besoin pour se remettre sur les rails.

Les Falcons d’Atlanta devraient cependant s’avérer être un adversaire coriace. Menée par la recrue Bijan Robinson, Tyler Allgeier et une fantastique ligne offensive, l’attaque au sol des Falcons est parmi les meilleures de la NFL. Robinson a déjà ébloui les fans de la NFL aux États-Unis. Désormais, il aura la chance de se montrer sur la scène mondiale.

Suivez Yahoo Sports qui fournit les derniers scores, statistiques et blessures alors que les Jaguars affrontent les Falcons à Londres au cours de la semaine 4.

Les Falcons montrent un peu de vie pour commencer la 2ème mi-temps

Atlanta était sur le point de laisser le match devenir incontrôlable avant son premier match au troisième quart. Bijan Robinson a interrompu une course de 38 verges et six jeux plus tard, Desmond Ridder a frappé Drake London pour un touché bien mérité pour réduire l’avance des Jaguars à 17-7.

La défense des Jaguars offre un pick-6 écrasant – puis ajoute un autre INT

Desmond Ridder menait les Falcons sur le terrain, cherchant à réduire l’avance de Jacksonville avant que le QB de deuxième année ne lance une interception à Darious Williams, qui a renvoyé le ballon sur 61 verges pour le score et une avance de 17-0 pour les Jaguars.

Lors du trajet suivant, Ridder a pris une autre décision malheureuse, permettant à Andre Cisco de l’éliminer et de placer l’offensive des Jaguars en première position. La défense d’Atlanta a tenu Jacksonville, forçant un turnover sur les downs dans la zone rouge.

Bijan Robinson est un moment fort humain

Le choix n ° 8 du repêchage de la NFL 2023 apparaît de l’autre côté de l’étang – avec ses jambes et ses mains.

Tout d’abord, il a ramené le secondeur Chad Muma aux États-Unis avec cette décision.

Ensuite, il a fait sa soumission pour la prise du jour avec cet accroc à une main à extension complète.

Calvin Ridley ouvre le score avec un touché de 30 verges

Le receveur large Calvin Ridley a réalisé une belle capture sur un lancer fantastique du quart Trevor Lawrence, qui a dû se débarrasser du ballon sous une forte pression.