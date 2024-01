Les Falcons embauchent Zac Robinson, coordinateur du jeu de passes des Rams, comme nouveau coordinateur offensif

Raheem Morris a pensé essayer de compléter son équipe à Atlanta le plus rapidement possible après que les Falcons d’Atlanta l’aient embauché plus tôt cette semaine, et jusqu’à présent, tout va bien sur ce front.







Après avoir apparemment obtenu Marquice Williams comme coordinateur des équipes spéciales pour 2024 après que Williams ait accepté de rester, Morris a peut-être fait sa plus grosse embauche samedi soir lorsqu’il a décroché le coordinateur du jeu de passes des Rams et l’entraîneur des quarts Zac Robinson comme son nouveau coordinateur offensif. Robinson remplacera Dave Ragone, qui n’est pas encore officiellement absent mais pourrait atterrir ailleurs en tant que coordinateur ou avec Arthur Smith lors de son prochain arrêt.

Le Boucaniers avait demandé un entretien avec Robinson et les Bears, Saints et Patriots l’avaient déjà interviewé virtuellement ; si les Falcons ne l’avaient pas embauché, les Saints, les Raiders et Steelers espérions l’accueillir en personne. Au lieu de cela, Morris a réussi à attirer un entraîneur qu’il connaît chez les Falcons pour qu’il soit son nouveau coordinateur offensif, et c’est un gros plus étant donné que Robinson avait aidé à organiser un formidable jeu de passes à Los Angeles l’année dernière et à maintenir l’offensive sur les rails. en 2022 malgré les blessures.

Ancien quart-arrière de la NFL qui avait passé toute sa carrière d’entraîneur dans l’équipe de Sean McVay avec les Rams, Robinson a rejoint en tant qu’entraîneur adjoint des quarts en 2019 et a repris ce rôle en 2021, avec un passage d’un an en tant qu’entraîneur adjoint des receveurs en 2020. Il n’est pas le candidat le plus expérimenté, car il n’a pas encore servi en tant que coordinateur offensif, mais le travail de l’entraîneur des quarts et son solide travail avec l’attaque par la passe des Rams l’année dernière en particulier compteront beaucoup pour les Falcons cherchant à ajouter leur nouveau quart-arrière de franchise cette intersaison et reconstruire une attaque de passe moribonde qui a été gravement décevante en 2023.

Je m’attendrais à ce que Robinson envisage d’amener Jake Peetz des Rams avec lui, car le spécialiste du jeu de passes au cours des deux dernières années aurait travaillé en étroite collaboration avec Robinson et possède plusieurs années d’expérience en tant qu’entraîneur des quarts dans la NFL, ce qui en fait un rôle il pourrait facilement reprendre à Atlanta. Indépendamment de la manière dont il constitue son équipe, le rôle essentiel de Robinson à Los Angeles, sa relation de travail avec Morris et le fait qu’il était un candidat de choix pour le coordinateur offensif de la ligue m’enthousiasment quant à ce qu’il pourrait faire pour les Falcons. . C’est une bonne première (deuxième, si l’on compte garder Williams) embauche pour Morris.

Avec un peu de chance, Robinson amènera l’offensive des Falcons aux sommets que nous attendions qu’ils atteignent en 2023 tandis que Morris encourage l’amélioration et davantage de victoires sur l’ensemble de la liste. Attendez-vous à ce que d’autres embauches soient annoncées sous peu avec le Bol Sénior approche à grands pas et les Falcons cherchent à se lancer dans une intersaison 2024 critique.

