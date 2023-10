Les Falcons disent que Desmond Ridder a prouvé dimanche ce qu’ils savaient : « Il est construit pour ça »

ATLANTA — Les voix remettant en question la capacité de Desmond Ridder à diriger les Falcons d’Atlanta ou toute autre équipe de la NFL ont été si fortes que l’entraîneur-chef Arthur Smith estime que son quart-arrière aurait dû passer la dernière semaine dans « l’ouest de l’Australie, à l’autre bout de la terre ». pour ne pas les entendre.

Si Ridder écoutait, il ne l’a pas admis dimanche, ce qui aurait été le moment idéal pour une réfutation publique. Le quart-arrière de deuxième année des Falcons a réussi un sommet en carrière de 329 verges sur 28 passes en 37 et a mené une séquence gagnante de 56 verges dans les deux dernières minutes d’une victoire de 21-19 contre les Texans de Houston à Mercedes. -Stade Benz.

« Le plus important, c’est qu’il possède ce gène d’embrayage, qui est énorme », a déclaré le joueur de ligne défensive d’Atlanta Calais Campbell. « C’est un jeune joueur, qui s’améliore de jour en jour et qui gagne en confiance. »

Atlanta (3-2) venait de subir deux défaites consécutives au cours desquelles Ridder a totalisé 392 verges et a retourné le ballon quatre fois. Les fans des Falcons pleuraient pour son travail, et si Ridder n’a pas entendu cela, le quart-arrière suppléant Taylor Heinicke l’a certainement entendu, c’est pourquoi Heinicke n’a pas essayé de donner beaucoup de conseils.

« La dernière chose que vous voulez, c’est que le gars qu’ils encouragent vienne… vous en parle, alors je lui ai donné son espace », a déclaré Heinicke, un ancien titulaire à Washington qui a signé un contrat d’agent libre en Atlanta cette intersaison. « Si j’avais senti quelque chose se passer chez lui, je lui en aurais parlé, mais il ne s’est pas laissé décourager. Il est venu tous les jours cette semaine et a travaillé très dur. Il est bâti pour cette ligue. Il a prouvé que beaucoup de ceux qui parlaient cette semaine avaient tort.

Heinicke a souligné ce qu’il a appelé « trois des quatre lancers wow » de Ridder ce jour-là, aucun plus gros qu’un 23 verges vers le receveur Drake London avec 55 secondes à jouer pour placer les Falcons sur la ligne des 26 verges de Houston et « terminer le match, » selon Smith. Cet achèvement a permis aux Falcons de réduire le temps et de mettre le botteur Younghoe Koo en position pour un panier gagnant de 37 verges à la fin du temps imparti.

« Il reste une minute, 50 au compteur, trois temps morts, c’est une éternité dans cette ligue », a déclaré Ridder. « Nous travaillons là-dessus tous les jours. Lorsque nous nous retrouvons dans ces situations, nous sommes à l’aise.

Lorsque Ridder est entré dans le groupe, il a seulement dit : « Pas de pénalités, sortons d’ici avec la victoire », a déclaré l’ailier rapproché Kyle Pitts.

Ridder était 5-en-5 pour 44 verges et s’est précipité pour un gain de 5 verges lors du dernier entraînement, qui a couvert 56 verges en 10 jeux.

« Je me fiche vraiment de ce que le monde extérieur a à dire tant que moi et mes coéquipiers sommes sur la même longueur d’onde », a déclaré le quart-arrière. « Nous allons simplement continuer à nous améliorer. »

Smith a qualifié la journée de Ridder de « plutôt bonne ».

« Il était aussi cool qu’on pouvait le voir », a déclaré Smith. « J’espère que cela renforcera la confiance car il a désormais des preuves. »

Les trois derniers entraînements des Falcons dimanche ont totalisé 189 verges et 13 points. Ils ont dominé leurs adversaires 41-7 au quatrième quart de leurs victoires, toutes remportées à domicile.

« Nous avons toujours été très confiants en Des », a déclaré le secondeur Nate Landman. « Des est un joueur de baseball. Des est notre quarterback pour une raison et aujourd’hui, il l’a montré et a prouvé pourquoi il est notre quarterback. Ce n’est pas une nouveauté pour nous. Nous savions que Des avait ça en lui.

Avec Ridder jouant aussi bien qu’il l’a fait lors de neuf départs professionnels, l’offensive d’Atlanta ressemblait enfin à ce que ses supporters pensaient pouvoir avec les Big Three de Pitts, Londres et le porteur de ballon Bijan Robinson en tête.

Pitts a terminé avec sept attrapés pour 87 verges, son premier match avec plus de cinq attrapés depuis 2021, et il a montré un aperçu de ce qu’il a montré en tant que recrue avant la blessure du MCL qui a brusquement mis fin à sa saison 2022.

«C’est un long voyage en arrière. Tout le monde est différent », a déclaré Smith. « Quand ça clique, ça clique. Nous verrons comment il se sent cette semaine. Les gens deviennent insensibles à cause de certaines de ces blessures dont les gars reviennent. Je sais qu’ils ressemblent parfois à des super-héros, mais ils sont humains. C’était génial de le voir. Il a pris le rythme et il a réalisé d’énormes jeux pour nous.

Londres a ajouté six attrapés pour 78 verges. Robinson a réalisé 14 courses pour 46 verges et deux attrapés pour 12 verges, dont un touché de 6 verges qu’il a épinglé sur son dos avec sa main gauche avant de se faufiler dans la zone des buts.

« J’étais un peu nerveux de le voir affronter le défenseur avec le ballon toujours dans le dos », a déclaré Ridder.

« J’ai essayé de lui attraper la main pour pouvoir obtenir des super pouvoirs », a déclaré London, qui a également lancé une passe à Pitts pour un gain de 22 verges sur un revers.

Les Falcons ont terminé avec 447 verges, leur total le plus élevé de la saison et le deuxième depuis que Smith est devenu entraîneur-chef auparavant en 2021.

« C’est une fonction de prendre ce que la défense vous donne », a déclaré Ridder.

« Ce match n’est qu’un élément de plus pour Desmond », a déclaré London. «Je ne pense pas que nous avions besoin de le voir. Nous avons déjà vu de quoi il parle, mais c’est un autre élément de base pour nous de continuer à soutenir notre garçon.

Ridder a désormais une fiche de 5-4 en tant que titulaire d’Atlanta avec ses cinq victoires à domicile.

« C’est un travail difficile d’être quart-arrière dans cette ligue », a déclaré Smith. « C’est pour cela qu’ils s’inscrivent. C’est pourquoi beaucoup de ces gars sont bien rémunérés. Cela demande un état d’esprit particulier. Il a le bon état d’esprit. Nous n’allons pas faire de tours de victoire, mais nous sommes très contents. C’était formidable de voir sa réponse cette semaine.

Atlanta a limité Houston à 313 verges, son deuxième total le plus bas de la saison, et la défense a forcé deux trois retraits clés après que les Falcons aient échappé à Robinson et à l’ailier rapproché Jonnu Smith.

« Nous avions besoin de cela, que tout le monde en fasse partie et gagne à chaque phase du match », a déclaré le receveur Mack Hollins. « C’était certainement très nécessaire. »

