Les Falcons d’Atlanta interviewent Bill Belichick pour le poste d’entraîneur-chef

Les Falcons d’Atlanta ont officiellement exprimé leur intérêt pour l’entraîneur qui a infligé à la franchise la défaite la plus douloureuse de l’histoire de l’équipe.

Les Falcons ont annoncé lundi avoir interviewé l’ancien entraîneur de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, pour leur poste d’entraîneur-chef vacant, la première interview connue réalisée par Belichick depuis que lui et les Patriots se sont séparés la semaine dernière.

Belichick, 71 ans, a été entraîneur-chef pendant 29 saisons – 24 en Nouvelle-Angleterre et cinq à Cleveland, compilant une fiche de 302-165 et récoltant six titres du Super Bowl avec les Patriots. L’une de ces victoires au Super Bowl est survenue contre les Falcons, après que la Nouvelle-Angleterre soit revenue d’un déficit de 28-3 au Super Bowl LI pour gagner 34-28 en prolongation.

C’est un moment qui a été mentionné lors d’une conférence de presse de grande envergure avec le propriétaire des Falcons, Arthur Blank, et le PDG Rich McKay, lundi dernier, après que l’équipe a licencié Arthur Smith après trois saisons en tant qu’entraîneur d’Atlanta.

On a également demandé à Blank et McKay, qui mènent la recherche pour remplacer Smith, s’ils envisageraient ou valoriseraient une expérience antérieure d’entraîneur-chef lors de leur prochaine embauche, et ni McKay ni Blank ne l’ont exclu.

“L’endroit où vous regardez devrait être incroyablement large et devrait inclure l’expérience d’entraîneur-chef. Il y a quelque chose dans l’expérience d’entraîneur-chef”, a déclaré McKay. “Mais il faut que ce soit la bonne expérience d’entraîneur-chef. Ce n’est pas si facile à trouver, car cela n’a pas été facile pour moi de la trouver au fil des années.

“Mais je pense que si vous en trouvez un, devriez-vous y réfléchir ? Absolument. Pourquoi pas ?”

Le nom de Belichick a été mentionné lors de la conférence de presse d’Atlanta par Blank, tout comme Mike Tomlin de Pittsburgh, Sean McVay de Los Angeles et Kyle Shanahan de San Francisco – non pas comme candidats potentiels pour le poste (Belichick était encore employé par la Nouvelle-Angleterre à l’époque) mais comme des exemples de continuité, avoir une vision à long terme et mener à bien cette vision.

Peu, voire aucun, dans la NFL l’avaient fait comme Belichick en Nouvelle-Angleterre.

Lorsque le propriétaire de Belichick et des Patriots, Robert Kraft, a annoncé que Belichick n’entraînerait plus l’équipe, Kraft a semblé indiquer que Belichick voudrait continuer à entraîner. L’annonce de lundi a été la première indication claire que c’est le cas.

“Ce sera difficile de le voir dans un sweat à capuche coupé sur le côté”, a déclaré Kraft la semaine dernière. “Mais je lui souhaiterai toujours du succès, sauf contre les bien-aimés Patriots.”

Belichick est troisième de tous les temps pour les victoires en saison régulière (302), derrière George Halas (318) et Don Shula (328). Belichick est également le leader des victoires en séries éliminatoires de la NFL avec 31, huit devant Andy Reid. Au total, Belichick compte 333 victoires, 14 derrière les 347 de Shula.

Depuis que Blank est devenu propriétaire des Falcons, il n’a jamais embauché un entraîneur ayant une expérience d’entraîneur-chef dans la NFL. Blank et McKay mènent la recherche, avec la contribution du directeur général Terry Fontenot.

Belichick est le sixième candidat que le club a annoncé comme étant en entrevue pour le poste, avec l’entraîneur-chef adjoint de Baltimore Anthony Weaver, le coordinateur défensif de Baltimore Mike Macdonald, le coordinateur défensif de San Francisco Steve Wilks, le coordinateur défensif de la Caroline et le coordinateur offensif de Cincinnati Brian Callahan.