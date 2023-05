Les Falcons changent de nom de manière hilarante après que la vidéo de sortie du calendrier des Titans soit devenue virale

Pronostic Reds vs Marlins et cotes pour le vendredi 12 mai par Josh Yourish

Les Titans du Tennessee ont peut-être remporté le concours vidéo de publication du calendrier de la NFL, ce qui a amené les Falcons d’Atlanta à changer de nom sur Twitter.

Les 32 équipes de la NFL ont officiellement dévoilé leur calendrier pour la saison 2023. Ce qui serait normalement un dévoilement ennuyeux est devenu un concours pour voir quelle équipe peut produire la meilleure vidéo d’annonce. En ce qui concerne le champ 2023, l’une des meilleures vidéos devait provenir des Titans du Tennessee.

Les Titans ont décidé d’utiliser un format « homme de la rue » pour interroger les gens de Broadway à Nashville afin de les aider à dévoiler leur emploi du temps. Plus précisément, ils ont montré les logos de leurs adversaires et leur ont demandé de nommer l’équipe. Cela a conduit à des résultats hilarants.

L’un des adversaires du Tennessee a décidé de s’amuser avec la vidéo. Les Falcons d’Atlanta, qui s’appelaient les « Red Stallions, rawr » dans la vidéo, ont décidé qu’il était temps de changer de nom sur les réseaux sociaux.

Les faucons changent de nom de manière hilarante en étalons rouges après la vidéo de sortie hilarante du calendrier des Titans

Les Falcons d’Atlanta sont partis. Dites bonjour aux étalons rouges. Rawr.

Donnez du crédit à l’équipe des médias sociaux des Falcons, ils ont vu la vidéo et ont décidé de s’amuser avec. Aucune autre équipe ne l’a fait, et ils ne sont pas tous amusants. Eh bien, nous ne pouvons rien reprocher aux Jaguars de Jacksonville, qui « n’existent en fait pas ». Jetons un coup d’œil à certains des autres nouveaux noms hilarants donnés aux adversaires du Tennessee en 2023.

Chargeurs de Los Angeles : Lightning McQueen

Lightning McQueen Browns de Cleveland : Juste le logo du football

Juste le logo du football Poulains d’Indianapolis : Cowboys (deux fois)

Cowboys (deux fois) Corbeaux de Baltimore : Orioles de Baltimore

Orioles de Baltimore Boucaniers de Tampa Bay : Pirates des îles des Caraïbes

Pirates des îles des Caraïbes Dauphins de Miami : Dauphins d’Atlanta en Floride

Dauphins d’Atlanta en Floride Seattle Seahawks: Aigles Aigles Aigles (de Pittsburgh)

Nous avons hâte de voir Desmond Ridder, Bijan Robinson, Kyle Pitts et Drake London se produire dans l’offensive des Red Stallions cette saison à venir. Plus important encore, voyons comment les Red Stallions se débrouillent contre les Titans du Tennessee lors de la semaine 8 (dimanche 29 octobre à 13 h HE).