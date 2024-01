Les Falcons annoncent une interview terminée avec Joe Brady

Brady est un esprit offensif respecté qui a passé les deux dernières saisons à travailler avec Josh Allen et les Bills de Buffalo en tant qu’entraîneur des quarts et, actuellement, coordinateur offensif par intérim. Brady a fait le saut dans la ligue – il était assistant offensif des Saints de 2017 à 2018 – après avoir aidé LSU à remporter un championnat national en tant que coordinateur du jeu de passes avec Joe Burrow comme quart-arrière en 2019.

Si le club employeur participait à la Wild Card, les entretiens virtuels pourraient commencer trois jours après son match Wild Card et doivent être menés avant la conclusion des matchs des séries éliminatoires de division.

À compter du lundi 22 janvier, les clubs pourront mener des entretiens en personne ou virtuels avec des candidats employés par d’autres clubs de la NFL dont les saisons sont terminées et il leur est interdit de mener des entretiens initiaux avec des candidats employés par des clubs participant aux Jeux de championnat de conférence jusqu’à ce que la conclusion de la saison du club employeur.

Connexion des faucons : Il existe quelques connexions tangentielles entre Brady et les Falcons. Pour commencer, Brady a passé les saisons 2017 et 2018 à la Nouvelle-Orléans en tant qu’assistant offensif des Saints. L’actuel directeur général des Falcons, Terry Fontenot, était à l’époque un haut responsable du front office des Saints et le coordinateur défensif Ryan Nielsen entraînait également la ligne défensive à la Nouvelle-Orléans à ce moment-là.