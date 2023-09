Les faits sur les fringales

Mangez suffisamment de protéines. Cela vous aidera à vous sentir satisfait plus longtemps et à réduire les fringales, dit Morse. Quelques suggestions : un œuf brouillé au petit-déjeuner, des haricots sur une salade ou du saumon au dîner. « Pas seulement un grand bol de pâtes », explique Morse. Évitez également de sauter des repas, ce qui pourrait déclencher des fringales, conseille-t-elle.

Grignotez intelligemment. Prévoyez des collations saines qui vous apportent des fibres et des protéines, comme du yaourt grec avec des baies et une poignée de noix, explique Morse. Un peu de chocolat noir pourrait satisfaire les gourmands – à moins que, comme Apolzan l’a vu dans ses recherches, ce petit goût vous donne simplement envie de beaucoup plus. Remplacez les chips par du pop-corn fait maison à base de graisse saine, comme l’huile d’olive, qui vous évitera les types contenant trop de sel, de sucre et de produits chimiques.

Chewing gum. La gomme ou même le brossage des dents avec un dentifrice à la menthe sont des distractions qui peuvent supprimer une envie, dit Morse. « Cela fonctionne pour certains et pas pour d’autres. »

Soyez prudent avec l’alcool. Il est célèbre pour inciter les gens à faire des choses qu’ils n’avaient pas prévu de faire. Et cela augmente l’appétit, dit Morse. Lorsque les gens boivent, ils ne réalisent peut-être pas la quantité de nourriture qu’ils mangent.