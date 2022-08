Les faits sur la plus grande araignée du monde vous surprendront

La peur des araignées est connue sous le nom d’arachnophobie. Il y a plusieurs personnes dans le monde qui sont terrifiées par ces créatures à huit pattes, tandis qu’une poignée d’entre elles gardent également des araignées comme animaux de compagnie. Cependant, il existe une espèce d’araignée nommée Goliath birdeater qui affaiblira même les cœurs les plus courageux.

Le birdeater Goliath est la plus grande araignée du monde en termes de masse corporelle et de taille appartenant à la famille Tarantula. Selon le Guinness Book of World Records, le mangeur d’oiseaux Goliath, que l’on trouve principalement en Amérique du Sud, pèse 50 grammes et a une durée de vie de 10 ans.

L’anthropoïde à l’allure noueuse a une façon particulière d’attaquer ses victimes. Huit des pattes du mangeur d’oiseaux Goliath sont constituées de piqûres acérées. Lorsque ces créatures se sentent menacées par quelqu’un, elles joignent leurs pattes arrière et commencent à les frotter l’une contre l’autre, les rapprochant de leur ventre. Une fois que l’ennemi s’approche de l’araignée, il le pique avec ses épines acérées ressemblant à des cheveux.

Bien que le mangeur d’oiseaux Goliath ne soit pas venimeux et ne puisse pas tuer les humains, sa piqûre est assez douloureuse. Lorsque la créature insère sa piqûre dans la peau d’un humain, elle s’infiltre profondément à l’intérieur et commence à causer une douleur intense dans la peau, les yeux et les muqueuses de la personne.

Cependant, une caractéristique unique du mangeur d’oiseaux Goliath est qu’avant de pénétrer leur piqûre douloureuse et de toucher leurs poils acérés avec leurs pieds, ils créent un son subtil ressemblant au gazouillis des grillons, qui peut être entendu à une distance de 15 pieds.

Le son rend toute proie humaine ou possible de l’araignée alertant que la créature se trouve quelque part à proximité, grâce à quoi elle maintient sa distance avec le prédateur.

Contrairement aux autres araignées, le mangeur d’oiseaux Goliath est incapable de créer des toiles. Il réside sur le sol et se nourrit d’insectes plus petits, de grenouilles et de lézards. Pour tuer sa proie, l’anthropoïde injecte sa piqûre mortelle sur la créature tandis que la neurotoxine nocive se propage lentement dans son corps, provoquant l’évanouissement des victimes. Après que la proie se soit évanouie, la créature à huit pattes traîne sa victime jusqu’à son nid et se régale de son sang.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici