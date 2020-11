Les faits saillants du match Inde vs Australie, les vidéos des meilleurs moments arrivent sur Facebook via Sony

Facebook India a annoncé un partenariat avec Sony Pictures Network, à la lumière de la série de cricket Inde contre Australie en cours. Alors que les matchs en direct eux-mêmes restent disponibles pour regarder sur les chaînes de télévision de Sony Sports et via Sony Liv, le partenariat Facebook-Sony verra Sony Sports offrir des moments forts du match, ainsi que des extraits des meilleurs moments du match tels que les meilleures captures meilleurs six, guichets et meilleures manches, via la page Facebook officielle de Sony Sports India. Le contenu sera largement distribué sur Facebook pour que les millions de fans de cricket en Inde puissent en profiter, alors que l’équipe nationale de cricket indienne dirigée par Virat Kohli affronte l’Australie d’Aaron Finch.

Les vidéos du match Inde contre Australie seront disponibles sur le service de streaming vidéo Facebook Watch, qui est intégré à l’application Facebook principale pour un accès facile. Les fans de cricket pourront désormais partager facilement les vidéos de match et d’autres contenus connexes avec leurs amis, et même héberger des groupes de surveillance pour profiter des moments des matchs avec leurs pairs. Selon un porte-parole de Facebook, les flux de matchs en direct seront toujours réservés aux chaînes de télévision de Sony et à l’application de streaming vidéo Sony Liv, mais le contenu avant et après le match sera largement disponible via la page Sony Sports India sur Facebook.

Facebook a déjà des partenariats permanents dans le domaine du sport pour toucher des milliards de fans de sport à travers le monde. Plus particulièrement, Facebook est le partenaire officiel de diffusion de matchs de la meilleure ligue de football espagnole, La Liga. Contrairement à l’accord de contenu Inde-Australie conclu entre Facebook et Sony, les matchs de la Liga sont désormais directement diffusés sur le service Watch de Facebook, qui permet aux téléspectateurs de commenter et de participer à des discussions communes en temps réel, ainsi que d’héberger des parties de surveillance pour diffuser un match en direct de football avec leurs amis. Bien que le dernier arrangement lors du tournoi Inde contre Australie en cours ne soit pas tout à fait le même, il peut servir de précurseur à Facebook qui tente d’inciter davantage d’utilisateurs à intégrer son service de streaming vidéo Facebook Watch.

L’Inde contre l’Australie est l’un des premiers tournois après la percée de la Covid-19 pandémie qui voit le public en direct revenir dans les stades, mais pas à pleine capacité. Le tournoi a débuté le vendredi 27 novembre et comprendra trois matchs d’une journée, trois T20 et quatre matchs tests. Le tournoi se poursuivra jusqu’au 19 janvier 2021. A partir de maintenant, c’est l’Australie qui a le dessus, après une performance au bâton et au bowling qui a vu les hommes d’Aaron Finch commencer la campagne avec une victoire convaincante de 66 points contre la formidable frappeur indienne. s’aligner. Aaron et Steve Smith ont tous deux marqué des siècles, tandis que David Warner et Glenn Maxwell ont également marqué librement. Pour l’Inde, alors que Shikhar Dhawan et Hardik Pandya ont bien frappé, la plupart de la formation restante a pris des départs décents, mais a perdu des guichets à intervalles réguliers, ce qui a finalement conduit l’Inde à une défaite lors de son premier match. Le prochain match est prévu pour le dimanche 29 novembre et débutera à 9h10 IST.