Les faits étaient clairsemés sur un cas d’avortement. Mais cela n’a pas arrêté les attaques.

Les gens de gauche n’ont pas tardé à sauter dessus et à critiquer tout reportage médiatique qui soulignait à quel point on savait peu de choses sur la jeune fille et les circonstances du crime. Samedi, Glenn Kessler, journaliste au Washington Post, a écrit qu’il n’avait pu confirmer aucun des détails. “C’est une histoire très difficile à vérifier”, a-t-il écrit, une conclusion qui a conduit à une vague de commentaires furieux sur le site Web de The Post. L’affaire est devenue un exemple de la façon dont, avec une question hautement partisane, un seul article peut devenir le centre d’un débat houleux.