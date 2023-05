Les faillites de consommateurs atteignent leur plus haut niveau depuis 2019

L’insolvabilité des consommateurs a atteint son plus haut niveau depuis 2019, selon de nouveaux chiffres mercredi, signe troublant que les Canadiens ont du mal à maîtriser leur endettement.

Les données publiées mercredi par le Bureau du surintendant des institutions financières ont montré que 11 768 personnes ont déposé des documents d’insolvabilité en mars. C’est le chiffre mensuel unique le plus élevé depuis fin 2019.

Le chiffre de l’insolvabilité du principal régulateur financier du pays comprend à la fois les dépôts de bilan personnels et ce que l’on appelle les propositions aux créanciers – où les personnes endettées concluent des arrangements alternatifs avec leurs créanciers à des conditions qui les voient généralement rembourser beaucoup moins que ce qu’elles doivent.

Le nombre de propositions aux créanciers a touché 9 337 au cours du mois. C’est une augmentation de plus d’un tiers depuis la même période l’an dernier, et le chiffre mensuel le plus élevé depuis au moins 2011.

Après avoir connu une tendance à la hausse pendant des années, les faillites et autres formes de procédures d’insolvabilité se sont effondrées pendant la pandémie, alors que les programmes généraux de revenu du gouvernement tels que le CERB ont donné aux gens des injections d’argent qui leur ont permis de garder la tête hors de l’eau.

Les procédures de faillite formelles ont également ralenti, en partie à cause de l’arrêt de nombreuses procédures judiciaires pendant une grande partie de 2020 et 2021.

La flambée des défaillances provient donc d’une barre historiquement basse, mais elle n’en demeure pas moins préoccupante pour les économistes.

« Il n’est pas clair si les insolvabilités rattrapent leur retard après une certaine faiblesse … ou s’il s’agit d’une nouvelle tendance d’augmentation accélérée des insolvabilités », a déclaré Charles St. Arnaud, économiste à la coopérative de crédit Alberta Central.

St. Arnaud dit que l’Alberta est une province particulièrement intéressante à observer en ce moment, car malgré les prix élevés du pétrole qui provoquent le boom habituel de l’économie locale, il y a des signes inquiétants de stress chez les consommateurs.

« Les ménages albertains ont certains des ratios d’endettement les plus élevés, ce qui les rend vulnérables à la hausse des taux d’intérêt, et ont connu une baisse de leur pouvoir d’achat plus importante que les autres provinces », a-t-il déclaré, ajoutant que le taux de propositions de consommateur dans le province sont plus élevés qu’ils ne l’ont jamais été, et 35 % plus élevés qu’ils ne l’étaient avant la pandémie.

Royce Mendes, économiste chez Desjardins, affirme que la hausse des insolvabilités « indique clairement un nombre croissant de consommateurs et d’entreprises en difficulté ».

Il note que la dernière fois que la Banque du Canada a augmenté les taux de prêt, en 2017, les faillites n’ont commencé à augmenter que deux ans plus tard.

« Il est possible qu’il ne s’agisse que d’une normalisation après que l’économie a connu une longue période d’insolvabilité très faible liée aux mesures de relance monétaire et budgétaire extraordinaires fournies », a déclaré Mendes. Mais « qu’il s’agisse ou non officiellement du début d’une période économique plus douloureuse, le Canada n’en est qu’à ses débuts pour ressentir la répercussion de taux plus élevés ».