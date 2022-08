Les faillites commerciales augmentent au Canada, selon un groupe de pression des entreprises

Un groupe de pression des petites entreprises affirme que les faillites commerciales augmentent au Canada et que de plus en plus de petites entreprises risquent de fermer.

Les données de Statistique Canada montrent que les insolvabilités des petites entreprises sont à la hausse depuis mai 2021.

Mais la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante affirme que ses propres données d’enquête indiquent que seulement 10 % des propriétaires de petites entreprises du Canada feraient faillite si leur entreprise n’était plus solvable.

Il indique que 46% des propriétaires d’entreprise disent qu’ils cesseraient simplement leurs activités plutôt que de passer par le processus de faillite.

La FCEI affirme également que plus d’un propriétaire de petite entreprise sur six au Canada dit qu’il envisage actuellement de mettre la clé sous la porte.

Le groupe de pression souhaite le soutien du gouvernement pour aider le secteur des petites entreprises du Canada à traverser les prochains mois et à faire face à des défis tels que la dette liée à la pandémie et les problèmes de chaîne d’approvisionnement.