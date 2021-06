Les failles de sécurité des camps de prisonniers fédéraux augmentent les risques d’évasion, selon un examen

Les défaillances dans les camps pénitentiaires fédéraux à faible sécurité augmentent le risque d’évasion de détenus et ont contribué à l’évasion de quatre délinquants d’un établissement du Texas où leur absence n’a pas été détectée pendant au moins 12 heures, a révélé un examen interne du ministère de la Justice.

Un mémorandum publié lundi par l’inspecteur général de la justice Michael Horowitz a déclaré que « plusieurs » enquêtes sur les évasions avaient trouvé des portes déverrouillées, des alarmes défectueuses, aucune caméra de surveillance et quelques tromperies à l’ancienne de la part des détenus.

« On nous a dit que les détenus placent parfois des mannequins dans leurs lits ou se placent physiquement dans d’autres lits de détenus lors du dénombrement des détenus », indique le rapport de l’inspecteur général. « Nous avons constaté que les portes non sécurisées permettent aux détenus de se déplacer librement à l’intérieur des (camps) même lorsqu’ils n’y sont pas autorisés et, ainsi, leur permettent à la fois de se faire passer pour d’autres détenus pendant les dénombrements et de s’évader… »

L’inspecteur général a déclaré que la politique pénitentiaire décourageant les agents de braquer « une lumière excessive » dans les cellules des détenus pendant les dénombrements nocturnes peut avoir aidé les délinquants à éviter d’être détectés lorsqu’ils s’échappent.

Les enquêteurs ont mis en évidence le cas de quatre détenus qui se sont évadés d’un camp de prisonniers à Beaumont, au Texas, et sont passés inaperçus pendant plus de 12 heures malgré trois décomptes de prisonniers pendant la nuit.

« La preuve a montré que les détenus qui se sont évadés peuvent avoir d’autres détenus se faisant passer pour eux ou placé des mannequins dans leurs lits pour tromper les agents correctionnels pendant les dénombrements nocturnes; et… (lumière excessive) lors des dénombrements nocturnes », a constaté l’inspecteur général.

Le rapport ne faisait pas référence au moment de l’évasion, mais les dossiers judiciaires montrent que quatre détenus du même établissement ont été arrêtés le 11 octobre 2019, après que les autorités locales ont été informées de l’évasion.

Selon un récit de l’incident présenté lors de la condamnation de l’un des délinquants, les quatre détenus s’étaient rendus dans un endroit voisin où une cache de téléphones portables et de whisky avait été laissée pour être récupérée.

« Les forces de l’ordre ont encerclé la zone dans des endroits cachés et en quelques heures ont observé quatre détenus s’approcher à pied », ont déclaré les procureurs. « Les quatre détenus ont été appréhendés après avoir tenté de s’enfuir et détenus. Une fouille des détenus a révélé plusieurs téléphones portables et une bouteille de whisky. »

À la suite de la condamnation en 2020 de l’un des détenus, le procureur américain de l’époque, Stephen Cox, a évoqué une série de telles évasions.

« Ces évasions de prison tourmentent le comté de Jefferson (Texas) depuis longtemps », a déclaré Cox. « Elles sont inacceptables et nous nous engageons à travailler avec BOP pour mieux sécuriser la prison. « En attendant, les détenus des prisons fédérales sont informés que s’ils s’évadent de prison, ils seront arrêtés et poursuivis et passeront plus de temps dans une prison de haute sécurité. »

Les risques d’évasion ne se limitent pas aux prisons fédérales à sécurité faible et minimale. USA TODAY a rapporté en 2017 que les tours de garde de certaines des plus grandes installations du système fédéral étaient vacantes en raison de pénuries persistantes d’agents.