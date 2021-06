Les failles de Bitcoin (BTC) préparent le terrain pour des alternatives

Bitcoin, la crypto-monnaie la plus connue au monde, a quelques défauts – et cela a poussé d’autres monnaies numériques à proposer des options plus viables, selon un professeur de l’Université Cornell. Ce n’est pas aussi anonyme que les gens le pensent, et « extraire » du bitcoin est mauvais pour l’environnement, a souligné le professeur d’économie Eswar Prasad. Cela ne fonctionne pas non plus bien comme monnaie, a-t-il déclaré jeudi à CNBC. Un aspect intéressant est que d’autres crypto-monnaies ont trouvé des solutions pour remédier à certains des défauts du bitcoin, a déclaré Prasad, ancien chef de la division Chine du Fonds monétaire international.

1. L’exploitation minière nuit à l’environnement

Minage de bitcoins fait référence au processus énergivore requis pour produire de nouvelles pièces et garantir la sécurité et la vérification du réseau de paiement. L’électricité utilisée lors de la validation des transactions sur la blockchain bitcoin, ainsi que le processus d’extraction, n’est « certainement pas bon pour l’environnement », a déclaré Prasad. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré le mois dernier que son constructeur de voitures électriques cesserait d’accepter le bitcoin comme moyen de paiement en raison de préoccupations environnementales, faisant chuter le prix du bitcoin de 5% en quelques minutes. Il a depuis fait volte-face et a déclaré dimanche dans un tweet que Tesla accepterait le bitcoin dans les transactions s’il pouvait confirmer une utilisation « raisonnable » et « propre d’énergie par les mineurs ».

Les mineurs de crypto utilisent des ordinateurs spécialement conçus pour résoudre des équations mathématiques complexes qui permettent efficacement la réalisation d’une transaction de pièces. Les mineurs sont récompensés pour leurs efforts en étant payés en crypto-monnaie. Cependant, l’ensemble du processus utilisé pour créer un bitcoin nécessite beaucoup d’énergie et peut consommer plus d’énergie que des pays entiers tels que la Finlande et la Suisse, selon le Indice de consommation d’électricité Cambridge Bitcoin. D’un autre côté, Ethereum – la deuxième plus grande crypto-monnaie parfois considérée comme une alternative au bitcoin – propose une méthode d’extraction différente qui nécessite moins d’énergie, a souligné Prasad.

Appelé « preuve de participation », c’est le mécanisme sous-jacent d’Ethereum qui active les soi-disant « validateurs » sur le réseau, s’ils peuvent prouver qu’ils détiennent de l’éther, ou une « mise ». En fin de compte, cela devrait éliminer le besoin de grandes quantités de puissance de calcul nécessaires pour valider les transactions et la La Fondation Ethereum affirme qu’elle utilisera 99,95 % d’énergie en moins qu’avant. « Cela va être beaucoup moins énergivore et cela pourrait offrir de nombreux avantages que le bitcoin était censé offrir. Cela pourrait également rendre les transactions beaucoup moins chères et plus rapides », a déclaré Prasad. Cependant, ce n’est pas encore là, a-t-il ajouté.

2. Pas si anonyme après tout

Plus tôt ce mois-ci, les forces de l’ordre américaines ont déclaré qu’elles étaient en mesure de récupérer 2,3 millions de dollars en bitcoins versés à un cybergroupe criminel impliqué dans l’attaque de ransomware contre Colonial Pipeline en mai. Le FBI a déclaré que ses agents ont été en mesure d’identifier un portefeuille de devises virtuelles que les pirates ont utilisé pour collecter les paiements de Colonial Pipeline. « L’idée principale du bitcoin… était de fournir un pseudonyme », a déclaré Prasad. « Mais il s’avère que si vous utilisez beaucoup le bitcoin, et surtout si vous utilisez Bitcoin pour obtenir des biens et services réels, il devient alors possible à terme de lier votre adresse ou votre identité physique à votre identité numérique. »

Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

Ce qui est intéressant, a-t-il dit, c’est qu’il existe d’autres crypto-monnaies qui tentent de résoudre ce problème et offrent plus d’anonymat. Il a cité Monero et Zcash comme exemples. « Donc, le bitcoin a vraiment déclenché une sorte de recherche d’une meilleure alternative et les gens semblent être à la recherche d’un moyen d’échange qui ne les oblige pas à passer par une institution de confiance comme le gouvernement ou une banque commerciale – mais ce n’est pas le cas. tout à fait là encore », a déclaré Prasad.

3. Ne fonctionne pas bien comme monnaie

En théorie, le bitcoin était censé fournir un moyen d’échange anonyme et efficace mais « ça n’a pas fonctionné à cet égard », a déclaré le professeur d’économie. Au contraire, il est « lent et lourd » d’utiliser le bitcoin pour payer des biens et des services, et le marché est très volatil, a déclaré Prasad.