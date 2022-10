Les faibles taux de participation à la main-d’œuvre mis en évidence lors du séminaire d’affaires DeKalb – Shaw Local

DeKalb – Les entreprises de la région se sont réunies jeudi pour un séminaire afin de discuter de ce qu’elles ont appelé les faibles taux de participation à la main-d’œuvre et de la manière d’attirer et de retenir les employés.

Le séminaire “The Vanishing Workforce” a été organisé par la DeKalb County Economic Development Corporation pour les entreprises du comté de DeKalb au Faranda’s Banquet Center à DeKalb.

Patrick Dolan, développeur d’entreprise pour la plus grande société de recrutement franchisée au monde – Express Employment Professionals – s’est adressé à une salle de banquet remplie de représentants commerciaux du comté de DeKalb sur la manière d’attirer et de retenir les talents et le personnel.

“Il est normal que nous arrivions à Halloween parce que certaines de ces choses sont effrayantes”, a déclaré Dolan.

Patrick Dolan, développeur de zone, coach d’affaires et économiste de fauteuil pour Express Employment Professionals, écoute une question lors de la partie questions et réponses d’un séminaire axé sur la baisse du taux de participation à la main-d’œuvre le 27 octobre 2022. (Camden Lazenby)

Dolan a déclaré que le taux de participation à la main-d’œuvre du pays – qui était de 62,5 % en septembreselon le département américain du Travail – est inférieur de 5 % à ce qu’il était en 2000.

La pandémie, a déclaré Dolan, a exacerbé une tendance à la baisse de la participation à la main-d’œuvre qui augmente depuis 2000, lorsque le taux de participation à la main-d’œuvre a culminé.

Dolan a déclaré qu’on s’attendait à ce que le taux de participation à la main-d’œuvre augmente après que la majorité de la population ait été vaccinée contre le COVID-19, mais cette prédiction ne s’est jamais concrétisée.

“Et puis nous avons pensé:” OK, les salaires augmentent partout pour essayer de faire venir les gens, ils vont revenir “, mais ils ne l’ont pas fait”, a déclaré Dolan.

Les hommes actifs dans la force de l’âge, âgés de 25 à 54 ans, ont entrepris ce que Dolan a appelé “une fuite sans précédent du travail”. Sept millions d’hommes de cette tranche d’âge ne font pas partie de la population active et ne recherchent “absolument pas” de travail, a déclaré Dolan.

« Nous avons un taux de participation plus faible pour ces hommes. Cette participation au marché du travail n’a pas été aussi faible depuis le début des années 1940 », a déclaré Dolan.

Dolan a attribué le taux de participation au marché du travail à la disponibilité de l’aide sociale, à la crise des opioïdes et à la demande d’un équilibre travail-vie plus égalitaire de la part des travailleurs de la génération Y.

Selon le bureau du travail, les conflits économiques exacerbés par la pandémie de COVID-19 a également eu un impact sur la main-d’œuvre du pays, car des emplois ont été perdus et les salaires ont été impactés par la perte de ventes.

“L’équilibre travail-vie personnelle n’a jamais été un gros problème”, a déclaré Dolan. “Je veux dire que c’était un gros problème, j’aurais adoré l’avoir, mais ce n’était pas quelque chose que j’exigeais à coup sûr.”

Cela contraste avec la psychographie des générations précédentes, en particulier la génération des baby-boomers. Ce sous-ensemble de la population constituait la grande majorité de la main-d’œuvre pendant la seconde moitié du 20e siècle, mais en 2002, ils ont commencé à quitter la main-d’œuvre. Dolan a déclaré que leur départ était à un rythme gérable jusqu’à ce que la pandémie crée une vague de départs à la retraite qui n’a pas cessé.

“Les baby-boomers ont été la main-d’œuvre, pendant des années et des années et des années, un nombre énorme”, a déclaré Dolan. « Ils étaient généralement instruits, ils travaillaient dur, ils étaient loyaux et soumis. Je ne dis pas ça d’une mauvaise manière, ça sonne mal, n’est-ce pas ? Je ne le dis pas mal. »

Dolan a déclaré que les baby-boomers prenaient tout ce que leur employeur leur lançait, qu’il s’agisse d’un déménagement, d’un licenciement ou de quelque chose qui pourrait être perçu comme injuste par les travailleurs aujourd’hui.

Par rapport aux générations plus âgées, la génération Y et la génération Z ont plus d’options de carrière, comme conduire pour Uber ou démarrer une entreprise sur Shopify, qui s’écartent du type d’emploi traditionnel.

“Et puis il y a tous ces nouveaux choix de carrière potentiels”, a déclaré Dolan. “Influenceurs. Avez-vous entendu parler de ces influenceurs qui gagnent des dizaines de millions de dollars ? C’est fou.”

D’après ZipRecruiter, 33 % (le 25e centile) des influenceurs des médias sociaux gagnent entre 26 000 $ et 31 999 $ par an. Le salaire moyen global d’un influenceur des médias sociaux est de 41 047 $ par an, et toute personne gagnant plus de 75 000 $ à 80 000 $ par an est considérée comme une valeur aberrante.

Dolan a déclaré que le commerce de crypto-monnaie était une autre source de revenus alternative qui n’était pas disponible au cours des dernières décennies. Cependant, il a déclaré qu’il pensait que la probabilité que des personnes deviennent millionnaires ou milliardaires avec la crypto-monnaie est faible.

Quelles que soient les raisons de la diminution de la main-d’œuvre, les entreprises doivent changer leur façon de recruter.

Dolan a déclaré que les entreprises doivent établir pourquoi un employé potentiel voudrait travailler pour elles, établir une vision qui va derrière les chiffres et cultiver une culture qui favorise la rétention des employés.

“La culture est ce que ressentent les cœurs et les estomacs de vos employés le dimanche soir”, a déclaré Dolan.

Dolan a déclaré qu’une offre d’emploi ne devrait plus être une longue liste de ce qu’une entreprise attend d’un employé, mais plutôt un document marketing conçu pour présenter l’opportunité.

Des professionnels locaux se sont réunis au Faranda’s Banquet Center le 27 octobre 2022 pour entendre ce que Patrick Dolan avait à dire sur la baisse de la participation au marché du travail. (Camden Lazenby)

Resource Bank, une institution financière avec 10 sites dans le comté de DeKalb, a envoyé Debbie Bex, directrice des ressources humaines de la banque, au séminaire de jeudi. Bex a déclaré qu’elle était venue parce que “tout comme beaucoup de professionnels” qui ont assisté au séminaire, la banque est confrontée à des défis de recrutement et de rétention des employés.

Bex a déclaré que le séminaire a renforcé ce dont Resource Bank parlait en interne depuis plusieurs années.

“Vraiment, rien ne m’a choqué ou surpris”, a déclaré Bex. “Je pense que cela ne fait que renforcer cette exigence de flexibilité selon laquelle les gens … nous devons trouver comment avoir des lieux de travail flexibles pour les horaires de travail des gens.”

Paul Callighan, membre du conseil d’administration d’une société de développement économique et coprésident du comité sur la rétention des entreprises et le pipeline de talents, a déclaré que le séminaire de jeudi avait été bien suivi par les entreprises de la région.

“Je pense que cela montre simplement l’avantage d’avoir une organisation de développement économique qui regarde l’ensemble du comté en essayant d’aider les propriétaires d’entreprises à apporter la prospérité à la région”, a déclaré Callighan.