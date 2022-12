Les faibles résultats de Micron indiquent une route difficile pour Nvidia, AMD, Qualcomm

En difficulté, Micron Technology (MU) continue de voir la dynamique de l’offre et de la demande pour ses puces mémoire détraquée – ce n’est pas un état des lieux choquant, mais tout de même notable car nous investissons dans d’autres actions de semi-conducteurs. Micron a publié cette semaine des résultats du premier trimestre fiscal 2023 pires que prévu et prévoit une perte par action plus importante que prévu au cours de son trimestre en cours. Trop d’inventaire était en grande partie à blâmer pour les faibles prévisions de bénéfices. L’entreprise, qui emploie 48 000 personnes, a également déclaré qu’elle réduirait ses effectifs de 10% l’année prochaine et suspendrait les primes. La direction a indiqué lors de la conférence téléphonique post-bénéfice qu’elle s’attend à une certaine amélioration des stocks bientôt, entraînant une amélioration des revenus au cours du second semestre de son exercice par rapport au premier. Cependant, la demande au premier trimestre, qui s’est terminé le 1er décembre, était encore pire que les trois mois précédents. Nous suivons de près ce que Micron dit et fait parce que nos stocks de puces – Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) et Qualcomm (QCOM) – sont exposés aux mêmes marchés finaux : PC, smartphones, centres de données et, dans une certaine mesure , automobile. En fin de compte, ce que nous avons entendu de Micron suggère que l’industrie des semi-conducteurs n’est pas encore sortie d’affaire. Bien sûr, les marchés sont tournés vers l’avenir, projetant souvent au moins six mois. Cela signifie que le cours des actions d’une entreprise a tendance à toucher le fond avant que ses activités fondamentales ne le fassent. Mais d’après ce que Micron avait à dire, nous ne nous attendons pas encore à voir les actions de Nvidia, AMD et Qualcomm décoller. “Sur presque tous nos marchés finaux, les revenus ont diminué de manière séquentielle au premier trimestre de l’exercice en raison d’une demande plus faible et d’une forte baisse des prix”, a déclaré le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, lors de l’appel aux résultats cette semaine. “Les volumes d’expédition ont été impactés par les ajustements des stocks de nos clients, la trajectoire de leur demande finale et l’incertitude macroéconomique.” Vue d’ensemble Tous les fabricants de puces ne sont pas créés égaux, comme nous l’avons déjà dit . Il est important de garder cela à l’esprit lors de l’analyse des résultats et des commentaires de Micron à la recherche de lectures de nos investissements. En d’autres termes, nous voulons voir si nous pouvons glaner quelque chose de Micron qui pourrait nous aider à anticiper des tendances ou des défis similaires dans notre livre. La plus grande distinction est le type de puces que chaque entreprise fabrique. La spécialité de Micron est les puces mémoire, qui relèvent de deux catégories principales. La première est la mémoire dynamique à accès aléatoire (DRAM), qui stocke les données de manière temporaire. Le second est le flash NAND, qui stocke les données à long terme car il peut fonctionner sans alimentation constante. Nvidia, Qualcomm et AMD, en revanche, fabriquent des processeurs qui fournissent une puissance de calcul, ainsi que des puces graphiques qui restituent des images. Ces processeurs entrent cependant dans des produits qui ont besoin de capacités de mémoire. Les trois sociétés de puces Club entretiennent des relations avec Micron à des degrés divers. À un niveau élevé, lorsque Micron signale une demande plus faible en PC, cela est lié au nombre total de machines vendues. Cela a des implications pour chaque composant semi-conducteur – certains fabriqués par AMD et Nvidia, d’autres par Micron – qui fonctionnent ensemble pour faire fonctionner le PC. À l’avenir, nous soulignerons ce que Micron avait à dire sur les principaux marchés finaux des PC, des smartphones et des centres de données. Cet exercice consiste à essayer de mieux comprendre quand le marché assiégé des semi-conducteurs pourrait se redresser. PC Le marché des PC s’est progressivement dégradé en 2022 suite à la force alimentée par la pandémie de Covid en 2020 et 2021. Pour le calendrier 2023, Micron prévoit que le taux de baisse des ventes ralentira quelque peu. Ses perspectives ne sont pas forcément formidables, mais au moins l’entreprise ne parie pas sur une accélération de la baisse. “Nous prévoyons maintenant que les unités du calendrier 2022 diminueront dans le pourcentage d’adolescents et nous nous attendons à ce que le volume d’unités PC de 2023 diminue d’un pourcentage à un chiffre faible à moyen pour atteindre les niveaux de 2019”, a déclaré Mehrotra lors de l’appel aux résultats. La lecture est plus applicable à AMD et Nvidia car ils sont les plus exposés au marché des PC. Bien que notre thèse d’investissement dans ces entreprises soit principalement liée au centre de données, la faiblesse des PC à ce jour les a nui à toutes les deux. Les prévisions PC de Micron sont conformes à celles d’Intel (INTC) et d’autres estimations tierces, a déclaré Wells Fargo dans une note aux clients. Cependant, la PDG d’AMD, Lisa Su, a déclaré lors du dernier appel aux résultats de la société, le 1er novembre, qu’elle modélise les ventes de PC en baisse de 10 % en 2023. Si AMD essaie simplement d’être conservateur, c’est probablement un appel intelligent en raison de l’incertitude. perspective économique. Smartphones Les ventes de smartphones – un marché important pour Micron – ont également chuté en 2022. La société a déclaré mercredi soir qu’elle s’attend à ce que le volume unitaire baisse de 10 % d’une année sur l’autre au cours de l’année civile 2022, une baisse plus prononcée que le pourcentage élevé à un chiffre qu’elle prévoyait. lors de son appel aux résultats fin septembre. Cela suggère que les ventes se sont détériorées dans les semaines qui ont suivi. Mehrotra a déclaré que la société s’attend à ce que le volume d’unités de smartphones « soit stable ou légèrement en hausse d’une année sur l’autre » au calendrier 2023. Une hypothèse clé dans cette prévision est la reprise de la demande en Chine alors que la deuxième économie mondiale rouvre des règles strictes de Covid. Nous pensons que les perspectives globales des smartphones de Micron sont un peu trop optimistes. Néanmoins, une reprise des ventes de smartphones en Chine serait une bonne nouvelle pour Qualcomm, qui a souffert à la fois de problèmes d’offre et de demande associés aux politiques pandémiques de la Chine. Les smartphones sont le plus grand marché final de Qualcomm, alors même que la société s’efforce de renforcer son exposition dans des domaines tels que l’automobile et l’Internet des objets (IoT), un terme général qui couvre les appareils connectés. Micron a déclaré qu’il s’attend à ce que les revenus de son unité de smartphones augmentent tout au long de l’année, étant entendu qu’il s’agit d’une base très faible de 655 millions de dollars au premier trimestre. Il convient de noter que la dernière plate-forme de smartphone de Qualcomm, annoncée en novembre et connue sous le nom de Snapdragon 8 Gen 2, utilise la puce de mémoire mobile à faible consommation de Micron. Centre de données/cloud En général, les puces des centres de données ont été relativement résistantes par rapport à la faiblesse des domaines axés sur les consommateurs tels que les PC et les téléphones mobiles. Mais alors que les inquiétudes grandissent quant à une récession potentielle, on craint que le centre de données ne soit la prochaine chaussure à tomber. Micron continue de ressentir les effets de l’accumulation des stocks dans ce segment. “Dans les centres de données, nous prévoyons que la demande de mémoire dans le cloud en 2023 augmentera bien en deçà de la tendance historique en raison de l’impact significatif des réductions de stocks chez les principaux clients”, a déclaré Mehrotra. Comme mentionné, notre thèse d’investissement dans Nvidia et AMD repose en grande partie sur la croissance à long terme de leurs activités de centres de données. Lorsque les deux sociétés ont publié leurs derniers résultats trimestriels, en novembre, leurs segments de serveurs étaient considérés comme des points positifs. Lors de l’appel de Micron mercredi, Mehrotra a reconnu les inquiétudes concernant l’économie au sens large, affirmant que les entreprises étaient plus prudentes en ce qui concerne les dépenses et les accords à long terme. “Cela peut avoir un impact sur une partie de l’environnement actuel de la demande finale dans le cloud”, a-t-il déclaré. “Mais ce que je voudrais souligner, c’est que les tendances de la numérisation restent finalement positives. Le cloud contribue définitivement à l’efficacité que les entreprises recherchent dans un environnement comme celui-ci. Nous nous attendons absolument à ce qu’une fois que nous aurons dépassé l’environnement macroéconomique actuel et l’affaiblissement macroéconomique, les tendances à plus long terme pour le cloud resteront fortes.” À court terme, cependant, les analystes de Wells Fargo estiment que les investisseurs devraient considérer les commentaires de Micron sur l’inventaire des centres de données comme étant un peu plus élevés que prévu. “Nous pensons que le commentaire de Micron sur la phase de digestion des stocks encore nécessaire dans le centre de données pourrait être considéré comme progressivement négatif”, a écrit la société dans une note aux clients. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long NVDA, AMD et QCOM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Une puce informatique Advanced Micro Devices. Ashley Po | Bloomberg | Getty Images