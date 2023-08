Les faibles niveaux de glace en Antarctique ont tué des milliers de poussins de pingouins, selon une étude

Des milliers de poussins de manchots dans quatre colonies de manchots empereurs sont probablement morts après la rupture des glaces de l’Antarctique plus tôt que d’habitude l’année dernière, créant un « échec catastrophique de la reproduction ».

Dans un étude publiée cette semaine dans Communications Terre et Environnementdes chercheurs du British Antarctic Survey ont souligné les Il est très probable que la plupart des poussins de quatre des cinq colonies connues de manchots empereurs soient morts en 2022.

Les chercheurs ont surveillé cinq colonies allant d’environ 630 couples à plus de 3 000 couples de manchots. Ils ont compté les oiseaux de la colonie à l’aide d’images satellite de 2018 à 2022. Grâce à ces images, ils ont remarqué qu’une perte importante de glace de mer au centre et à l’est de la mer de Bellingshausen s’est produite avant que les poussins de manchots n’aient développé leurs plumes imperméables.

Selon l’étude, les manchots empereurs ont besoin d’avoir accès à une « banquise côtière » stable pour se reproduire et muer, c’est-à-dire lorsque les manchots perdent et retrouvent leurs plumes. Les manchots empereurs trouvent leurs sites de reproduction préférés entre fin mars et début avril. Ils pondent leurs œufs de mai à juin. Ceux les œufs éclosent après un peu plus de deux mois. Les poussins grandissent et finissent par s’envoler ou quitter le nid en décembre et janvier. Mais si la glace marine se brise plus tôt que d’habitude, les poussins sont trop jeunes pour survivre aux conditions instables.

Certaines colonies ont commencé à constater une perte de glace importante fin novembre et début décembre, selon les images satellite décrites dans l’étude. Dans certaines colonies, la glace marine avait presque entièrement disparu début décembre et les adultes des colonies ont dû s’éloigner de cette zone.

Si vous recherchez une photo d’un poussin de manchot empereur, elle est floue car le bébé oiseau a toujours son plumage duveteux. Les plumes moelleuses sont adorables, mais elles ne conviennent pas à l’eau froide. Ces plumes deviennent gorgées d’eau, mettant en danger les poussins s’ils ne trouvent pas de terrain stable pour vivre jusqu’à ce qu’ils soient assez vieux pour avoir des plumes imperméables. Les poussins « entreront dans l’eau et se noieront ou mourront de froid même s’ils en ressortent », Peter Fretwell, l’auteur principal de l’étude, dit le Washington Post.

Contrairement à d’autres populations animales dans le monde, les manchots empereurs n’ont pas fait l’objet d’une chasse ou d’une surpêche à grande échelle. Cela signifie que les chercheurs ont remarqué que le changement climatique allait être un facteur majeur de perte de population pour l’espèce. C’est alarmant car 2022 n’a pas été la seule année où la glace marine était dangereusement basse et menaçait plusieurs colonies de manchots empereurs. Depuis 2016, les chercheurs ont enregistré les quatre années où l’étendue de glace de mer est la plus faible depuis plus de 40 ans d’enregistrements satellite. Les saisons 2021 à 2022 et 2022 à 2023 ont connu les niveaux de glace de mer les plus bas jamais enregistrés.

« Les efforts récents visant à prédire les tendances de la population de manchots empereurs à partir des prévisions de perte de glace de mer ont dressé un tableau sombre, montrant que si les taux de réchauffement actuels persistent, plus de 90 % des colonies empereurs seront quasiment éteintes d’ici la fin de ce siècle », selon l’étude. les auteurs ont écrit. Les autorités remarquent et agissent en conséquence sur la façon dont le changement climatique affectera ces oiseaux de l’Antarctique. En octobre 2022, le US Fish and Wildlife Service a accordé protections fédérales des manchots empereurs en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition .

La glace de mer particulièrement basse est une tendance à la baisse observée depuis un niveau record en 2014, selon à la NASA. Ce qui a suivi a été les niveaux record mentionnés dans l’étude. La perte de glace de mer entraînera également d’énormes pertes pour d’autres espèces de l’Antarctique. et pour la planète . La glace de l’Antarctique réfléchit la lumière du soleil loin de la planète, ce qui aide réguler les températures mondiales.

Fretwell a déclaré au Guardian qu’il est peut-être encore temps de sauver les environnements de l’Antarctique dans l’espoir de les protéger pour les animaux vulnérables. « Ce n’est qu’en changeant notre comportement et la quantité de combustibles fossiles que nous utilisons que nous pourrons inverser la trajectoire de ces manchots empereurs et de nombreuses autres espèces », a-t-il déclaré.

