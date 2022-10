Les faibles coûts devraient maintenir l’intérêt d’Obamacare à un niveau élevé

WASHINGTON (AP) – Des millions d’Américains peuvent commencer à sélectionner leurs plans d’assurance maladie 2023 sur HealthCare.gov mardi, alors que l’administration Biden s’efforce de maintenir le nombre d’Américains non assurés à un niveau record.

Ceux qui recherchent une couverture seront en grande partie à l’abri d’une augmentation des coûts en raison de l’extension des subventions généreuses qui ont commencé l’année dernière dans le cadre de la loi de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars des démocrates et ont entraîné une forte augmentation des inscriptions.

Les pauses maintiendront les paiements de primes mensuels à 0 $ ou à quelques dollars par mois pour la plupart des personnes qui s’inscrivent.

“De plus en plus de gens commencent à réaliser qu’ils peuvent avoir accès à une couverture qu’ils peuvent se permettre”, a déclaré lundi le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra.

Environ 14,5 millions de personnes obtiennent leur couverture d’assurance maladie grâce à la loi sur les soins abordables, la loi de l’ère Obama qui marque une décennie d’activité.

La plupart des personnes – 92% – à la recherche d’une couverture sur le marché auront au moins trois assureurs parmi lesquels choisir lors de la sélection des plans.

Mais l’accès aux soins de santé reste difficile dans certaines régions. Au moins neuf États ont un ou plusieurs comtés où un seul assureur vend des plans sur le marché ACA pour l’année prochaine.

L’extension des subventions plus généreuses, jusqu’en 2025, “a aidé à éviter une situation où il y aurait un choc d’autocollant dû à des augmentations importantes et attendues”, a déclaré Massey Whorley, directeur de la société de conseil en santé Avalere. « Nous sommes dans un environnement d’abordabilité. Nous recherchons à nouveau un taux d’inscription très élevé.

Les régimes privés sur le marché qui étaient auparavant hors de portée pour de nombreuses familles sont soudainement devenus gratuits avec les subventions plus importantes. Par exemple, une famille de quatre personnes avec un revenu annuel de 69 375 $ a vu sa prime moyenne passer de 75 $ l’an dernier à 0 $ cette année, selon les données publiées la semaine dernière par les Centers for Medicaid et Medicare. Les primes des affiliés sont également plafonnées à 8,5 % de leurs revenus.

Seuls 8% des Américains n’avaient pas d’assurance maladie en août, un niveau record, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Il y a eu une augmentation spectaculaire des inscriptions à l’ACA cette année parmi les Noirs et les Latinos, selon les nouvelles données du HHS. Entre 2020 et 2022, le nombre d’inscrits latinos est passé de 1,7 million à 2,6 millions tandis que 1,3 million de Noirs se sont inscrits l’année dernière, contre 900 000 l’année précédente.

L’augmentation des inscriptions survient alors que l’administration Biden a augmenté les dépenses autour des navigateurs qui travaillent dans les communautés locales à travers le pays pour aider les gens à s’inscrire à la couverture. L’administration a investi des centaines de millions de dollars dans cet effort après que l’administration Trump, qui cherchait à mettre un terme légal à la loi sur les soins abordables, ait réduit le programme.

À Richmond, en Virginie, les navigateurs ont déjà pris rendez-vous pour les deux prochaines semaines avec des personnes prêtes à se rencontrer pour discuter de leurs options de soins de santé pour l’année prochaine, a déclaré Sara Cariano, navigatrice principale de l’assurance maladie au Virginia Poverty Law Center.

“Les plans et les options changent chaque année, il est vraiment important d’entrer et de s’assurer que vous êtes toujours inscrit au plan qui vous convient le mieux, à vous et à votre famille”, a-t-elle déclaré.

Dans le Delaware, par exemple, les résidents auront pour la première fois le choix entre plusieurs assureurs-maladie pendant la période d’inscription ouverte.

Les experts en soins de santé ne s’attendent pas à de gros gains d’inscription au cours de la période d’inscription cette année, qui s’étend jusqu’au 15 janvier. Les inscrits doivent s’inscrire avant le 15 décembre afin d’obtenir une couverture à partir de la nouvelle année.

“Nous sommes déjà au pic d’inscription”, a déclaré Cynthia Cox, directrice du programme pour l’ACA à la Kaiser Family Foundation. “Il est difficile de prédire combien de personnes supplémentaires pourraient entrer.”

Cependant, un petit segment de la population peut opter pour le marché. Environ 5 millions d’Américains qui achetaient une assurance inabordable par le biais d’un programme parrainé par l’employeur se sont vu interdire de demander des allégements fiscaux sur le marché d’Obamacare. En effet, leur admissibilité a été calculée sur le prix des plans individuels offerts par leur employeur, au lieu des plans familiaux plus chers.

La solution apportée par l’administration Biden à cette règle permettra aux membres de la famille du travailleur de demander une couverture sur le marché à un taux réduit cette année. Le travailleur devra toujours acheter des plans par l’intermédiaire de son employeur.

Cela compliquera les calculs pour certaines familles pendant la période d’inscription, a déclaré Whorley. Les familles devront déterminer s’il vaut la peine d’acheter deux plans distincts, ce qui peut rendre plus difficile le respect des franchises et des débours maximums.

« Cet environnement divisé laisse-t-il réellement la famille mieux lotie ? Dans certaines circonstances, la réponse est non », a déclaré Whorley.

Amanda Seitz, Associated Press