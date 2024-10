Les facultés de médecine européennes vont offrir davantage de formations sur les maladies liées à la crise climatique | Développement mondial

Face à la crise climatique, les maladies transmises par les moustiques telles que la dengue et le paludisme occuperont une place plus importante dans les programmes d’études des facultés de médecine de toute l’Europe.

Les futurs médecins bénéficieront également d’une formation accrue sur la manière de reconnaître et de traiter les coups de chaleur, et devront prendre en compte l’impact climatique de traitements tels que les inhalateurs pour l’asthme, ont déclaré les dirigeants des facultés de médecine, annonçant la création du Réseau européen sur l’éducation au climat et à la santé. (Enché).

Dirigées par l’Université de Glasgow, 25 facultés de médecine de pays tels que le Royaume-Uni, la Belgique et la France intégreront des cours sur le climat dans la formation de plus de 10 000 étudiants.

Le Dr Camille Huser de l’Université de Glasgow, coprésident du réseau, a déclaré : « Les médecins du futur verront un éventail différent de présentations et de maladies qu’ils ne voient pas actuellement. Ils doivent en être conscients pour pouvoir les reconnaître.

Cette année, c’était la l’été le plus chaud jamais enregistré et les changements climatiques s’accentuent pressions sur les services de santé.

Les insectes qui propagent des maladies, comme les moustiques, étendent leur aire de répartition et se retrouvent dans de nouveaux domainesaidé par les changements dans les régimes de température et de précipitations. Les maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiaques et pulmonaires, le diabète et les maladies mentales peuvent toutes être affectées par des facteurs tels que des conditions météorologiques extrêmes ou la pollution de l’air.

Le rôle du climat dans l’enseignement dans les facultés de médecine varie considérablementa déclaré Huser, et se compose souvent d’un seul module ou d’une seule conférence. Le réseau envisage de l’infuser à l’avenir dans tout l’enseignement.

Des membres de Doctors for Extinction Rebellion protestent à Londres. La santé est responsable d’autant d’émissions de gaz à effet de serre que l’industrie aérienne. Photographie : Médecins pour Extinction Rebellion/Reuters

« Le changement climatique… ne crée pas nécessairement une toute nouvelle gamme de maladies que nous n’avons jamais vues auparavant, mais il exacerbe celles qui existent », a déclaré Huser.

« Le diabète, par exemple, n’est pas du tout lié au changement climatique, mais les symptômes et les complications deviennent plus fréquents et pires pour les personnes qui vivent dans un monde où le climat a changé. »

La résistance aux antimicrobiens, dans laquelle les agents pathogènes évoluent de telle sorte que les médicaments existants ne les traitent plus efficacement, est également en train d’être étudiée. exacerbé par la dégradation du climat et Huser a déclaré que cela devrait se refléter dans l’enseignement.

Les étudiants apprendront également à défendre des choses telles que les déplacements actifs – marcher ou faire du vélo plutôt que de conduire – et les « prescriptions vertes », où les patients sont encouragés à pratiquer des activités telles que le jardinage communautaire et la plantation d’arbres. Les deux offrent des bienfaits pour la santé des individus, tout en étant positifs pour l’environnement.

Encourager les gens à prendre soin de leur santé présente « d’énormes avantages pour eux personnellement », a déclaré Huser, mais permettrait également de « réduire les émissions s’ils nécessitent moins d’intervention du système de santé ».

Elle a ajouté que beaucoup de gens ne réalisaient pas que le secteur de la santé était responsable d’autant ou de plus d’émissions de gaz à effet de serre que le secteur aérien. « Quand vous prenez l’avion quelque part, vous vous sentez très coupable, mais quand vous allez chez le médecin, vous ne vous sentez pas coupable. »

Les étudiants verront comment les changements dans la gestion d’une maladie peuvent avoir un impact. Les inhalateurs utilisés pour traiter l’asthme émettent des gaz à effet de serre, donc garder la condition sous contrôle profite non seulement au patient, mais réduit également l’utilisation des inhalateurs. Certains patients pourront peut-être passer aux inhalateurs de poudre sèche, qui libèrent moins de gaz à effet de serre.

Bien qu’il y ait eu des initiatives fragmentaires au niveau institutionnel, les dirigeants du réseau ont déclaré qu’il s’agissait de la première tentative conjointe autour de l’enseignement aux étudiants en médecine de premier cycle. Le réseau tentera également d’influencer les organismes qui établissent les programmes nationaux, comme le General Medical Council au Royaume-Uni, afin que la crise climatique devienne un élément obligatoire de la formation de tous les médecins.

Le coprésident de Huser, le professeur Iain McInnes, également de l’Université de Glasgow, a déclaré que l’objectif du réseau était « d’intégrer la conversation dans les programmes de médecine afin que les médecins du futur soient informés de cette conversation et qu’ils n’aient pas l’impression que ce soit un élément de campagne.

« C’est un aspect aussi crucial et essentiel de leur réflexion que la gestion de l’obésité, du tabagisme et d’autres défis environnementaux. Cela fait simplement partie de l’ADN du métier de médecin.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) soutient cette initiative, aux côtés d’entreprises pharmaceutiques et de soins de santé privées, notamment AstraZeneca, Bupa, GSK, Novartis, Novo Nordisk, Roche et Sanofi, en tant que membres de l’Initiative pour des marchés durables. Groupe de travail sur les systèmes de santéune collaboration public-privé travaillant sur la décarbonation des soins de santé.

Formation sur les coups de chaleur à la faculté de médecine de l’Université Columbia à New York. Photographie : Avec l’aimable autorisation de l’Alliance mondiale pour le climat et la santé

Enche sera un pôle régional du Consortium mondial sur l’éducation au climat et à la santé (GCCHE) à l’école de santé publique de l’Université Columbia à New York.

Le professeur Cecilia Sorensen, directrice du GCCHE, a déclaré : « Le changement climatique nous affectera tous, partout, mais pas de la même manière ni de la même manière. Les réseaux régionaux sont nécessaires pour aider les professionnels de la santé à prévenir et à répondre aux défis climatiques et sanitaires propres aux communautés où ils exercent.