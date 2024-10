Les facultés de médecine européennes lancent un réseau pour former les futurs médecins aux risques liés au changement climatique

Le réseau vise à former 10 000 étudiants en médecine dans les trois prochaines années.

La prochaine génération de médecins européens bénéficiera d’une formation accrue sur les impacts du changement climatique sur la santé après qu’un groupe de 25 facultés de médecine réparties dans 12 pays ait lancé un réseau pour former 10 000 étudiants au cours des trois prochaines années.

Le réseau, dirigé par l’Université de Glasgow au Royaume-Uni, a déclaré que les facultés de médecine ne font pas assez pour préparer les futurs médecins à reconnaître et à gérer les problèmes de santé liés au changement climatique, tels que ceux liés à la chaleur extrême et à la pollution de l’air.

À partir de 2020seulement 15 pour cent des facultés de médecine dans le monde ont intégré le changement climatique et les risques sanitaires dans leurs programmes.

Le changement climatique est lié à une augmentation des maladies respiratoires, des affections cardiaques et pulmonaires, du cancer, des problèmes de santé mentale, des maladies transmises par les moustiques et d’autres problèmes de santé liés à l’environnement. chaleur extrême contribuant à plus de 47 000 décès rien qu’en Europe l’année dernière.

« De la propagation des maladies infectieuses aux vagues de chaleur de plus en plus meurtrières, les impacts du changement climatique sur la santé deviennent de plus en plus dangereux », a déclaré Iain McInnes, coprésident du nouveau réseau et directeur de la faculté de médecine, de médecine vétérinaire et de médecine vétérinaire de l’Université de Glasgow. sciences de la vie, a déclaré dans un communiqué.

« En tant qu’éducateurs, il est de notre responsabilité de garantir que la prochaine génération de médecins, de professionnels de la santé et de dirigeants médicaux possède les compétences dont ils ont besoin pour relever ces défis et puisse fournir aux patients les meilleurs soins possibles », a-t-il ajouté.

Le nouveau groupe comprend des universités de Belgique, de France, d’Allemagne, d’Irlande, d’Italie, de Pologne, du Portugal, de Slovénie, de Suède, d’Espagne, de Suisse et du Royaume-Uni – et McInnes a déclaré qu’il espérait que d’autres se joindraient à lui.

Leur objectif est de standardiser la formation des facultés de médecine sur les questions de climat et de santé et de répondre aux demandes des étudiants en médecine qui considèrent le changement climatique comme un risque sanitaire majeur à affronter au cours de leur carrière.

« Pour notre génération, la crise climatique est l’un des problèmes les plus urgents et les plus alarmants auxquels nous sommes confrontés actuellement », a déclaré Esther Ngoy, étudiante en médecine à Glasgow, dans un communiqué.

Pendant ce temps, Luka Delak, porte-parole de l’Association européenne des étudiants en médecine, a déclaré à Euronews Health que l’initiative devrait être étendue au-delà des écoles de médecine pour inclure des programmes de formation postuniversitaire et professionnelle.

Les médecins en activité « qui n’ont peut-être pas reçu de formation formelle dans ce domaine » pourraient bénéficier de l’accent mis sur le climat et la santé, a déclaré Delak.

Lancé lors du Sommet mondial de la santé à Berlin, le groupe bénéficie du soutien de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des sociétés pharmaceutiques qui font partie du groupe de travail sur les systèmes de santé de la Sustainable Markets Initiative, une initiative basée au Royaume-Uni visant à réduire les émissions de carbone du secteur de la santé. .

Le nouveau consortium sera également la plaque tournante européenne d’un réseau mondial lancé par l’Université de Columbia aux États-Unis en 2017. Le groupe estime qu’il touche environ 175 000 étudiants dans le monde chaque année.

Le Dr Cecilia Sorensen, qui dirige le programme Columbia, a déclaré qu’une initiative spécifique à l’Europe est nécessaire car le changement climatique affecte les différentes parties du monde de différentes manières.

« Les réseaux régionaux sont nécessaires pour aider les professionnels de la santé à prévenir et à répondre aux défis climatiques et sanitaires, qui sont propres aux communautés où ils exercent, tout en tenant compte des enjeux culturels et sociétaux uniques », a déclaré Sorensen dans un communiqué.

Cette histoire a été mise à jour pour inclure le commentaire de Luka Delak.