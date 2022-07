Les facultés de médecine de l’Ontario ne voulaient pas d’elle. Donc, cet aspirant médecin de famille suit une formation aux États-Unis

Katie Walker, diplômée en biologie de l’Université de Waterloo, avait les yeux rivés sur les facultés de médecine de l’Ontario, mais après deux séries de candidatures et des refus de quatre écoles distinctes, la jeune femme de 24 ans a déménagé aux États-Unis pour poursuivre son rêve de devenir une médecin de famille.

Son histoire de perdante dans un processus d’admission hautement concurrentiel a renouvelé les appels à la réforme d’un système canadien qui, selon les experts, ne répond pas adéquatement à un besoin critique de médecins de famille.

“Vous êtes un peu un numéro”, a déclaré Walker à propos du processus de candidature à la faculté de médecine. “Il est difficile d’être en mesure d’afficher votre personnalité et vos objectifs.”

Walker se tient devant le bâtiment de l’équipe de santé familiale Two Rivers à Cambridge, en Ontario, où elle a travaillé comme assistante médicale pendant près d’un an pendant ses études de premier cycle. (Soumis par Katie Walker)

Si Walker avait pu passer à la ronde d’entrevues du processus de demande, elle leur aurait dit pourquoi elle s’intéresse à la médecine familiale.

“Les connexions là-bas sont vraiment impressionnantes pour moi”, a-t-elle déclaré. “Pouvoir apprendre les histoires des gens, les aider et en savoir plus sur leurs familles et les guider tout au long de leurs parcours de santé au fil des ans est quelque chose qui m’attire vraiment.

“Si j’avais pu me rendre au point d’entretien pour plus d’écoles, j’ai l’impression que ça se serait un peu mieux passé”, a-t-elle déclaré.

Walker avait une moyenne de 85% au premier cycle, un score de 88 centiles au test d’admission au Medical College (MCAT) et près de 12 mois d’expérience en tant que secrétaire médicale dans une clinique de Cambridge, en Ontario.

Mais ce n’était pas assez.

Quatre écoles – l’Université Western à Londres, l’Université McMaster à Hamilton, l’Université de Toronto et l’Université Queen’s à Kingston – ont rejeté la candidature de Walker à deux reprises, en 2021 et en 2022.

Ce printemps, le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il ajouterait 160 nouvelles places de premier cycle et 295 places de troisième cycle dans les facultés de médecine dans toute la province pendant cinq ans.

L’École de médecine et de médecine dentaire Schulich de l’Université Western admet chaque année 171 étudiants à son programme de médecine : 133 à London et 38 à son campus de Windsor.

« Des changements importants ont été apportés au processus d’admission dans les facultés de médecine au cours des dernières années », a déclaré la porte-parole de l’Université Western, Crystal Mackay, « axés spécifiquement sur l’atténuation des obstacles pour les populations sous-représentées au sein de la médecine, telles que celles qui s’identifient comme racialisées, celles issues de issus de milieux socio-économiques défavorisés et ceux issus de zones rurales ou éloignées ».

L’école met également davantage l’accent sur les traits non académiques, a-t-elle déclaré.

LIRE | Une partie de la lettre que Walker a reçue de Western en 2021 :

Walker a postulé deux fois dans quatre facultés de médecine de l’Ontario, dont la Schulich School of Medicine & Dentistry de l’Université Western. Elle a été rejetée à chaque fois. (Soumis par Katie Walker)

Walker a également postulé dans plus de 20 écoles de médecine américaines, et une, l’Université de l’Illinois à Chicago, l’a acceptée. Elle y commence le mois prochain.

Selon Statistique Canada, 4,6 millions de personnes dans ce pays n’avaient pas accès à un médecin de famille en 2019. En décembre dernier, l’Association médicale canadienne a dit 2 400 postes de médecins de famille ont été annoncés sur les sites Web de recrutement du gouvernement.

Les écoles de médecine devraient-elles être tenues plus responsables?

“Une partie du problème est maintenant que nous avons un système qui est très axé sur la formation spécialisée”, a déclaré James Dickinson, professeur de médecine familiale et de sciences de la santé communautaire à l’Université de Calgary.

Selon Dickinson, les deux tiers de tous les étudiants en médecine poursuivent une formation spécialisée, et parmi ceux qui restent, un grand pourcentage poursuivent des programmes de médecine d’urgence ou d’hôpital.

“Donc, le nombre de personnes qui se dirigent vers la médecine familiale générale dont le public a besoin en première ligne est vraiment assez petit”, a-t-il déclaré.

L’Association médicale canadienne affirme qu’au cours de la période de six ans entre 2015 et 2021, le pourcentage de diplômés en médecine choisissant la médecine familiale est passé de 38,5 % à 31,8 %.

De plus, plus vous êtes spécialisé, plus vous gagnez d’argent, a déclaré Dickinson.

Le Dr James Dickinson, professeur de médecine familiale et de sciences de la santé communautaire à l’Université de Calgary, déclare en ce qui concerne la pénurie de médecins de famille au Canada : « Une partie du problème est maintenant que nous avons un système qui est très axé sur les spécialistes entraînement.’ (Radio-Canada)

“Les politiciens devraient demander aux facultés de médecine de faire rapport sur le nombre de médecins de famille qu’elles produisent”, a déclaré Dickinson. “Je pense que si les écoles de médecine devaient vraiment se concentrer là-dessus, elles pourraient changer quelque peu ce qu’elles font.”

Dickinson craint également que les médecins de famille ne reçoivent pas suffisamment de formation, quelque chose le Collège des médecins du Canada l’a également dit.

“Nous avons maintenant la formation en médecine familiale la plus courte du monde civilisé – deux ans”, a-t-il déclaré. “La plupart des pays vont à trois, ou quatre ou même cinq ans.

“Nous avons besoin d’une meilleure formation pour les diplômés en médecine familiale afin de leur donner les compétences nécessaires pour qu’ils puissent se rendre dans ces endroits et avoir l’assurance qu’ils savent quoi faire.”