Les facultés de droit de Georgetown et de Columbia se retirent du classement des actualités américaines

Columbia et l’Université de New York, a-t-il dit, ont tendance à placer un grand nombre de diplômés des facultés de droit dans des cabinets d’avocats de chaussures blanches, tout comme des institutions comme la Howard University School of Law.

De la même manière, “les résultats de l’emploi d’élite sont assez étroitement liés à l’école que vous avez fréquentée”, a déclaré le professeur Muller.

Certains doyens d’écoles de droit inférieures au T14 ont déclaré que, même s’ils étaient d’accord avec la critique, se retirer du classement pourrait être plus douloureux pour eux que pour, disons, Yale, qui a toujours été n ° 1 depuis que US News a commencé à se classer. facultés de droit en 1987. (Il y a eu une interruption jusqu’en 1990, mais elle a continué depuis.)

Angela Onwuachi-Willig, la doyenne de l’Université de Boston (n°17), a déclaré que malgré quelques scrupules concernant le classement, son administration n’envisageait pas actuellement de se retirer. Elle a déclaré que les écoles, les candidats et les employeurs les moins bien classés tirent certains avantages de la «commercialisation gratuite» des classements.

“Oui, une école comme l’Université de Boston, qui n’a pas l’héritage et l’histoire d’une université de Harvard, bénéficiera davantage de cet avantage”, a-t-elle déclaré.

Ken Randall, le doyen de la faculté de droit de l’Université George Mason (à égalité pour le n ° 30), a déclaré qu’il était d’accord sur le fait que le classement était erroné et avait des conséquences négatives. Néanmoins, “cela donne des conseils aux étudiants”, a-t-il déclaré. “La plupart des étudiants ne vont pas dans le top 10, et il y a environ 200 facultés de droit.”

La faculté de droit Antonin Scalia de George Mason a gagné 11 places au cours de la dernière année, a-t-il déclaré. Cela a été fait en améliorant les mesures importantes pour US News, telles que l’admission d’étudiants avec des scores LSAT plus élevés, leur diplôme avec moins de dettes et l’amélioration du taux de réussite à l’examen du barreau, a-t-il déclaré.