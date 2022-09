Les factures sont élevées et les gens ont peur, mais croyez-moi, le gouvernement est à vos côtés

QUAND je suis devenu premier ministre, nous ne pouvions pas nous permettre d’hésiter ou de retarder.

La guerre de Poutine avait déclenché une crise économique mondiale.

Liz Truss, photographiée lors d’une visite à British Gas, déclare: “Mon message aux lecteurs de Sun est simple: ce gouvernement est de votre côté” Crédit : PA

Le Premier ministre a expliqué: “Si nous n’avions pas augmenté les factures d’énergie et les augmentations d’impôts, le coût aurait été impardonnable” Crédit : Peter Jordan

Les habitants du Royaume-Uni auront entendu dire que leurs factures d’énergie pourraient atteindre 6 000 £ et plus.

Les familles et les entreprises devaient être davantage comprimées par les hausses d’impôts.

Je sais à quel point c’est difficile et à quel point les gens sont inquiets, alors nous avons dû agir.

Si nous n’avions pas intensifié, le coût aurait été impensable et impardonnable.

Les entreprises auraient fait faillite. Les gens auraient perdu leur emploi.

Les familles auraient été confrontées à la misère ce Noël.

J’ai promis que ce gouvernement serait de votre côté.

Nous avons agi de manière décisive pour aider les particuliers et les entreprises à régler leurs factures d’énergie et le coût de la vie.

À partir d’aujourd’hui, notre nouvelle garantie du prix de l’énergie limitera le prix que vous payez pour chaque unité d’énergie que vous utilisez.

Pour un ménage moyen, cela signifie des factures d’environ 2 500 £ par an, en fonction de la quantité d’énergie que vous utilisez.

Cela représente une économie d’environ 1 000 £. Pas seulement cette année, mais aussi l’année prochaine.

Nous poursuivons nos plans actuels pour offrir à tous les ménages 400 £ de réduction cet hiver.

Cela signifie que nous réduisons au total la facture énergétique moyenne d’environ 1 400 £ cette année.

Notre Energy Bill Relief Scheme commence également aujourd’hui.

Ceci est conçu pour aider les entreprises.

Je sais que certaines petites entreprises, comme nos pubs locaux, faisaient face à des factures astronomiques. Ce n’était pas juste.

Je suis du côté des gens qui travaillent dur.

C’est pourquoi nous réduisons environ de moitié les factures d’énergie des entreprises pour les six prochains mois.

Le soutien aux entreprises les plus vulnérables se poursuivra au-delà de six mois.

Hier, j’ai rendu visite à British Gas, qui fournit ce soutien à des millions de consommateurs en tant que notre plus grand fournisseur d’énergie.

Mon message aux lecteurs de Sun est simple : ce gouvernement est de votre côté. Liz Truss

Ces mesures devraient freiner l’inflation jusqu’à cinq points de pourcentage, ce qui contribuera également à contrôler la hausse du coût de la boutique hebdomadaire.

Je veux aussi m’assurer que nous ne nous retrouverons plus jamais dans cette situation.

J’ai donc un plan clair pour réparer la cause profonde de cette crise et reprendre notre indépendance énergétique.

Nous négocions de nouveaux contrats à long terme avec des fournisseurs.

Nous ouvrons davantage de champs gaziers en mer du Nord.

Nous continuons à fournir plus d’énergie nucléaire et plus d’énergies renouvelables.

Nous accélérons toutes les sources de production d’énergie locale.

Au lieu de dépendre des approvisionnements étrangers, d’ici 2040, nous serons un exportateur net d’énergie.

Si nous n’avions pas augmenté les factures d’énergie et les hausses d’impôts, le coût aurait été impardonnable. Liz Truss

Notre réponse à la crise énergétique constitue l’essentiel du travail que nous faisons pour faire bouger la Grande-Bretagne.

Pendant trop longtemps, nous avons débattu de la façon de diviser le gâteau économique, plutôt que de faire grossir le gâteau pour que chacun ait une plus grande part.

Le statu quo ne fonctionne pas. Pendant trop longtemps, nous avons été freinés par une faible croissance et des impôts élevés.

Nous devons faire avancer les choses dans ce pays plus rapidement.

Je vais donc faire les choses différemment. Cela implique des décisions difficiles et implique des perturbations à court terme.

Tout le monde n’aimera pas ce que nous faisons, mais je tiens à rassurer le public sur le fait que le gouvernement a un plan clair qui, à mon avis, est bon pour le pays.

Je suis déterminé à prendre une nouvelle voie pour libérer notre potentiel, faire croître l’économie et offrir un avenir meilleur à tous.

Nous réduisons les impôts pour que vous conserviez une plus grande partie de l’argent que vous gagnez.

Nous profiterons à des dizaines de millions de personnes qui travaillent dur à travers le pays en inversant la hausse de l’assurance nationale et en réduisant le taux de base de l’impôt sur le revenu l’année prochaine.

Nous avons réduit les droits de timbre pour aider les gens à gravir les échelons du logement, permettant à tous les déménageurs d’économiser jusqu’à 2 500 £ et aux premiers acheteurs jusqu’à 8 750 £.

Ensemble, nous surmonterons cette épreuve et mettrons la Grande-Bretagne sur la voie du succès à long terme. Liz Truss

Nous allons sans vergogne vers la croissance. La croissance signifie plus de financement pour nos services publics de classe mondiale, y compris le NHS, les écoles et la police.

La croissance signifie une meilleure sécurité d’emploi et des salaires plus élevés, de meilleures villes et rues commerçantes, une vie meilleure pour vous et vos enfants et petits-enfants. C’est ce qui m’importe.

Dans le même temps, nous garderons une poigne de fer sur les finances nationales dans le cadre de notre engagement en faveur d’une monnaie saine.

Le mois prochain, nous expliquerons comment nous réduirons la dette à moyen terme.

Nous conduirons des réformes pour bâtir notre économie pour la nouvelle ère.

Nous allons exploiter le pouvoir de la libre entreprise pour niveler le pays en créant de nouvelles zones d’investissement.

Nous tirons le meilleur parti de notre liberté retrouvée en dehors de l’Union européenne.

D’ici la fin de l’année prochaine, toute la bureaucratie inutile inspirée par l’UE appartiendra au passé.

Nous veillerons à ce que la réglementation soit favorable aux entreprises et favorable à la croissance.

Rien de tout cela n’arrivera du jour au lendemain, mais c’est la bonne chose à faire. Nous le verrons jusqu’au bout.

Je comprends que les temps sont durs. Les factures sont élevées, les gens sont inquiets.

Mais mon message aux lecteurs de Sun est simple : ce gouvernement est de votre côté.

Ensemble, nous surmonterons cette épreuve et mettrons la Grande-Bretagne sur la voie du succès à long terme.