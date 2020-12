ORCHARD PARK, NY: Josh Allen a lancé deux passes de touché et la sécurité Taron Johnson a renvoyé une interception de 51 verges pour un score lors de la victoire 26-15 des Buffalo Bills sur les Steelers de Pittsburgh dimanche soir.

Les Bills ont gagné pour la sixième fois en sept sorties et se sont rapprochés de remporter leur premier titre de l’AFC Est depuis 1995 et leur troisième place en séries éliminatoires en quatre saisons. Buffalo peut décrocher les deux dès lundi soir si Baltimore perd contre Cleveland.

Les Steelers en tête de l’AFC Nord (11-2) ont perdu des matchs consécutifs en six jours après une défaite 23-17 contre Washington, et ont perdu un match derrière les Chiefs de Kansas City (12-1), en tête de l’AFC. Pittsburgh était toujours en mesure de décrocher sa première place en séries éliminatoires en trois ans avant le coup d’envoi en raison de la défaite 33-27 des Dolphins de Miami contre Kansas City plus tôt dans la journée.

Les Bills ont remporté au moins 10 de leurs 13 premiers matchs d’une saison pour la première fois depuis 1991.

Allen a ouvert le jeu en lançant des passes de touché à 3:21 d’intervalle sur les deux premiers disques de Buffalos de la seconde période pour donner une avance de 23-7 à Buffalo.

Il a ouvert le troisième quart en coiffant Buffalos en huit matchs et 68 verges avec une passe de touché de 19 verges à Stefon Diggs. Après que les Steelers aient fait trois et trois retraits, Allen a fait défiler les Bills sur un entraînement de quatre matchs et de 57 verges, se terminant avec la recrue Gabriel Davis pour un touché de 13 verges juste à l’intérieur de la ligne de touche gauche de la zone des buts.

Allen a augmenté son total de la saison à 35 touchés combinés (28 passes, six au sol et une réception) pour battre le record de 34 équipes en une saison établi par le Hall of Famer Jim Kelly en 1991. Ses 28 touchés par passes se classent au deuxième rang de la liste des équipes. , et cinq derrière le record d’une saison établi par Kelly en 91.

Allen a terminé 24 sur 43 pour 238 verges et une interception. Diggs a réussi 10 attrapés pour 130 verges. Acquis dans le cadre d’un échange avec le Minnesota en mars, Diggs a maintenant 100 prises pour égaler le record d’une saison des Bills établi par Eric Molds en 2002.

L’éruption de Buffalos en deuxième mi-temps est survenue après Allen et l’attaque n’a réussi que six premiers essais et 102 verges sur sept possessions.

Johnson, cependant, a fourni l’offensive en passant devant la passe de Ben Roethlisbergers destinée à JuJu Smith-Schuster et l’a renvoyé 51 verges pour mettre Buffalo en avant 9-7 avec 52 secondes à jouer en première mi-temps.

Les Steelers continuent de ne ressembler à rien de l’équipe qui a établi un record de franchise en remportant ses 11 premiers matchs. Pittsburgh a été détenu à moins de 20 points en trois matchs consécutifs et sortait d’une défaite contre Washington dans laquelle l’entraîneur Mike Tomlin a appelé ses équipes une attaque lente et des receveurs pour leurs passes perdantes.

Les baisses se sont poursuivies avec Diontae Johnson ayant deux passes de ses mains dans le quart d’ouverture. Les Steelers ont également terminé avec 47 verges au sol malgré le retour de James Conner, qui a raté les deux derniers matchs sur la liste réserve / COVID-19.

Le match a été décidé au milieu du quatrième quart après que Buffalos Tyler Bass a frappé un panier de 23 verges pour donner une avance de 26-15 aux Bills.

Lors du troisième jeu de la mêlée de Pittsburgh, les Roethlisbergers passent en profondeur sur la ligne de touche droite destinée à James Washington a été intercepté par Levi Wallace.

Roethlisberger a terminé 21e sur 37 pour 187 verges avec des passes de touché à Washington et JuJu Smith-Schuster et deux interceptions.

SACK STREAK

Les Steelers ont prolongé leur séquence de sacs à un 70e match consécutif pour battre le record de la NFL établi par les Buccaneers de Tampa Bay de 1999 à 2003.

Tyson Alualu a été crédité du premier sac du match de Pittsburgh contre Buffalo en enlevant le ballon des mains du quart-arrière des Bills Josh Allen au milieu du deuxième quart. Le fumble a été récupéré par le centre des Bills Mitch Morse pour une perte de 8 verges.

La séquence a commencé lors de la semaine 8 de la saison 2016.

BLESSURES

Steelers: Le LG partant Matt Feiler n’est pas revenu après s’être blessé à l’épaule au premier quart. Le remplaçant des Feilers, Kevin Dotson, a été exclu après s’être blessé à l’épaule au troisième quart.

Bills: Johnson n’est pas revenu après avoir subi une commotion cérébrale au troisième quart. Morse a raté plusieurs séries au premier quart après avoir eu une place d’accolade sur son coude gauche.

SUIVANT

Steelers: Poursuivez les matchs aux heures de grande écoute en voyageant pour jouer aux Bengals de Cincinnati le 21 décembre.

Billets: Voyagez pour jouer aux Denver Broncos samedi.

