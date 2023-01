Les factures profitent des chiffres d’affaires, puis les surmontent, pour abattre les dauphins

ORCHARD PARK, NY – Au cours des deux dernières semaines, les Buffalo Bills ont essayé de continuer, même lorsque cela semblait irréalisable. Depuis que Damar Hamlin s’est effondré sur le terrain le 2 janvier après avoir fait un arrêt cardiaque, les Bills ont disputé deux autres matchs, chaque fois avec quelque chose en jeu.

Après une victoire 34-31 contre les Dolphins de Miami lors de la ronde des jokers dimanche, l’équipe continuera de jouer.

Au fur et à mesure qu’ils avancent, les Bills ont été soutenus par les progrès constants de leur coéquipier. Lorsqu’ils sont entrés sur le terrain dimanche, finalement sous un ciel ensoleillé, ils l’ont fait dans les meilleures circonstances depuis l’urgence médicale de Hamlin lors d’un match contre les Bengals. Après une semaine dans une unité de soins intensifs à Cincinnati et deux jours de plus dans un hôpital de Buffalo, Hamlin a pu regarder le match de dimanche à la maison.

“Soutenir depuis chez moi alors que je me concentre sur mon rétablissement”, a écrit Hamlin dans un article sur les réseaux sociaux peu de temps avant le début du match. “Rien que je ne veux plus que d’être là-bas avec eux!”