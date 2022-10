Les factures hypothécaires de 5 millions de ménages augmenteront par milliers d’ici fin 2024, préviennent les experts

Le niveau de vie de 5 millions de ménages sera durement touché au cours des deux prochaines années alors que le coût hypothécaire moyen augmentera de 5 100 £, prédisent les experts.

Au total, les versements hypothécaires devraient augmenter de 26 milliards de livres sterling par an d’ici la fin de 2024, à mesure que les taux fixes prendront fin et qu’ils seront contraints de conclure des accords plus coûteux.

Les propriétaires à faible revenu seront confrontés à la plus forte augmentation calculée en proportion de leur revenu, selon la Resolution Foundation, un groupe de réflexion axé sur l’amélioration du niveau de vie.

Son analyse a révélé que plus de 5 millions de familles seront confrontées à une augmentation de leurs versements hypothécaires annuels d’une moyenne de 5 100 £ d’ici la fin de 2024, dont 1 200 £ reflétant des attentes plus élevées en matière de hausse des taux d’intérêt depuis le mini-budget de Kwasi Kwarteng.

La Banque d’Angleterre est sur la bonne voie pour relever les taux d’intérêt à 5 % d’ici le début de l’année prochaine, contre seulement 0,25 % au début de cette année.

Environ 1,2 million des 7,4 millions de ménages ayant un prêt hypothécaire sur leur résidence principale devront faire face à des factures qui augmenteront immédiatement, conformément au taux d’escompte, indique l’étude.

D’ici la fin de 2024, 5,1 millions de propriétaires – près d’un cinquième des ménages britanniques – dépenseront davantage pour leur logement en raison de la hausse des taux.

Les factures plus élevées seront sévères, dit la fondation.

Le ménage moyen, y compris ceux protégés par des taux fixes, devra trouver 3 500 £ supplémentaires par an. Et dans les deux prochaines années, les 5,1 millions de personnes concernées devront trouver 5 100 £ supplémentaires.

Les chercheurs affirment que même si les ménages à revenu élevé seront confrontés aux plus fortes augmentations en termes de liquidités, ce sont les propriétaires à faible revenu qui sont confrontés aux plus fortes augmentations en tant que part de leur revenu.

Lindsay Judge, de la Resolution Foundation, a déclaré que la hausse des taux d’intérêt entraînerait une nouvelle crise du niveau de vie.

“Entre maintenant et les prochaines élections, la Grande-Bretagne est sur la bonne voie pour une augmentation de 26 milliards de livres sterling alors que plus de 5 millions de ménages voient leurs versements hypothécaires annuels augmenter de 5 100 livres sterling en moyenne”, a-t-elle déclaré.

“Avec près de la moitié de tous les prêts hypothécaires ou des ménages sur la bonne voie pour voir leur budget familial chuter d’au moins 5 % en raison de paiements plus élevés, la douleur du niveau de vie due à la hausse des taux d’intérêt sera généralisée.”

Au début de 2025, environ 2 millions de ménages auront perdu au moins 10 % de leurs revenus, selon la recherche.

Il a également noté que des taux d’intérêt plus élevés profiteront à des personnes telles que les épargnants à la retraite et les jeunes qui épargnent.