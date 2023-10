Les factures fédérales de prêts étudiants ont repris après une pause pandémique de trois ans

Bonjour, lecteurs de Quartz !

Voici ce que vous devez savoir

Les remboursements des prêts étudiants fédéraux américains ont repris. Quelques 28 millions les emprunteurs devront commencer à payer les factures ce mois-ci, après une pause pandémique de trois ans.

Pourquoi un resserrement des conditions de crédit pourrait conduire à une économie faible

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a choisi Laphonza Butler pour occuper le siège vacant de Dianne Feinstein. Le 44 ans sera le seule femme noire siégeant au Sénat américain et premier législateur ouvertement LGBTQ+ à représenter l’État à la chambre haute.

Le procès civil pour fraude de Donald Trump s’ouvre aujourd’hui à New York. L’empire immobilier de l’ancien président est en jeuet le juge président ne fait pasJe n’ai pas un historique sympathique.

L’Autorité du canal de Panama a réduit le nombre quotidien de navires autorisés à emprunter la voie navigable. La route maritime clé vise à conserve l’eau au milieu d’une grave sécheresse.

Oui, le changement climatique rend El Niño encore plus extrême

Cette année, El Niño – le phénomène climatique caractérisé par des eaux de surface chaudes dans le centre et l’est de l’océan Pacifique – est de retour, et avec force. Il y a une raison à cela : la hausse des températures mondiales établit une référence plus chaude pour cet El Niño, qui réchauffe naturellement encore plus la Terre.

Comment l’événement de cette année se compare-t-il aux précédents ?

7: Événements El Niño depuis 2000

34 : Provinces d’Indonésie, dont la majorité ont connu une grave sécheresse lors de la saison El Niño 2014-2016, la dernière et la plus forte depuis 2000.

60 millions : Personnes en Afrique australe qui dépendaient de l’aide alimentaire en raison de la famine pendant la saison El Niño 2014-2016.

Que se passerait-il si l’actuel El Niño s’avérait encore plus fort que le précédent ? Clarisa Diaz de Quartz revient sur les sept saisons pour quelques indices.

Les pays riches sont-ils responsables de la fuite des cerveaux médicaux au Nigeria ?

Photo: Damilola Onafuwa pour Quartz

« Ma sécurité ne signifie rien pour eux. Le gouvernement ne se soucie pas de moi.—T., infirmière au Nigeria, parlant des fonctionnaires du pays

Les pressions au sein du système de santé nigérian ont poussé les infirmières à quitter le pays. Mais alors que les États-Unis et l’Europe attirent les travailleurs de la santé des endroits qui peuvent le moins se permettre de les perdre, cet exode alourdit le fardeau des infirmières laissées sur place et les laisse épuisées, épuisées – et elles cherchent également une issue.

Quartz raconte l’histoire de T. et d’autres infirmières au Nigeria dans le cadre de notre série Marchands de soinspublié avec le soutien du Pulitzer Center et en partenariat avec Type Investigations. Lire l’histoire complète de T..

The Great British Bake Off peut-il revenir à l'essentiel ?

Les pays riches importent une solution à leurs pénuries de personnel infirmier – et les pays pauvres en paient le prix…

…et les courtiers indiens détruisent les rêves des infirmières migrantes.

Un nouveau document de recherche sur l'IA de Sony a découvert de nouvelles couches de biais de teint

Près de la moitié des Américains âgés de 18 à 29 ans vivent avec leurs parents

Apple est peut-être discret sur l'IA, mais c'est aussi le plus gros acheteur d'entreprises d'IA

Des découvertes surprenantes

Nous pouvons remercier les vers de terre pour 140 millions de tonnes de nourriture chaque année. Les invertébrés contribution aux récoltes de céréales sont les mêmes que ceux de la Russie.

Les scientifiques ont créé de minuscules robots volants qui utilisent l’art de l’origami pour changer de forme en plein vol. Le machines à énergie solaire peut passer de plié à déplié en 25 millisecondes environ.

L’IA a détecté davantage de cercles de fées dans le monde. Les empreintes au sol, que l’on retrouve habituellement dans les régions arides, ont été trouvé dans de nouveaux endroits dans 15 pays.

Il fait trop chaud au Texas pour faire un barbecue… Les fabricants de produits de base du Sud ont du mal à rester à flot en raison de la chaleur extrême et des prix élevés de la viande. fumez-les.

…et plonger profondément dans les lacs. Les niveaux d’eau record dans l’État révèlent des grottes cachées et les restes de maisons anciennes d’il y a un siècle.

