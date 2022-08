Les factures énergétiques élevées des ménages britanniques sont le prix de la résistance à Poutine, déclare Boris Johnson lors de sa visite à Kyiv et promet une aide militaire supplémentaire de 54 millions de livres sterling | Politique Nouvelles

Boris Johnson a déclaré que les ménages britanniques devaient supporter des factures énergétiques élevées dans le cadre de l’effort de résistance à Vladimir Poutine, alors qu’il retournait en Ukraine pour marquer le jour de son indépendance.

Le Premier ministre a été photographié à Kyiv avec le président Volodymyr Zelenskyy et a reçu un prix du dirigeant ukrainien.

Le Premier ministre a déclaré que “si nous payons dans nos factures d’énergie les maux de Vladimir Poutine, le peuple ukrainien paie dans son sang”.

Lors de son dernier voyage en Ukraine avant de quitter ses fonctions, M. Johnson a prévu une aide militaire supplémentaire de 54 millions de livres sterling, y compris des drones pour cibler les forces russes.

“Ce qui se passe en Ukraine nous concerne tous”, a déclaré M. Johnson sur Twitter.

“C’est pourquoi je suis à Kyiv aujourd’hui. C’est pourquoi le Royaume-Uni continuera de se tenir aux côtés de nos amis ukrainiens.

“Je crois que l’Ukraine peut et va gagner cette guerre.”

M. Johnson a annoncé le dernier ensemble de mesures de soutien à l’Ukraine, comprenant des systèmes de surveillance et de missiles sans pilote.

Il comprend également 2 000 drones et munitions antichars à la pointe de la technologie. Il comprend également 850 micro-drones Black Hornet lancés à la main, qui peuvent être utilisés pour fournir des flux en direct et des images fixes aux troupes.

Boris Johnson a reçu l’Ordre de la Liberté, la plus haute distinction ukrainienne pouvant être décernée à des ressortissants étrangers



M. Johnson a exhorté la communauté internationale à maintenir le cap en Ukraine.

Il a déclaré: “Au cours des six derniers mois, le Royaume-Uni s’est tenu aux côtés de l’Ukraine, soutenant ce pays souverain pour se défendre contre cet envahisseur barbare et illégal.

“Le programme de soutien d’aujourd’hui donnera aux courageuses et résilientes forces armées ukrainiennes un nouvel élan de capacité, leur permettant de continuer à repousser les forces russes et à se battre pour leur liberté.

“Ce qui se passe en Ukraine nous concerne tous, c’est pourquoi je suis ici aujourd’hui pour transmettre le message que le Royaume-Uni est avec vous et sera avec vous dans les jours et les mois à venir, et que vous pouvez gagner et que vous gagnerez.”

Lors de sa dernière visite dans le pays avant de quitter Downing Street, le Premier ministre a également reçu la plus haute distinction ukrainienne pouvant être décernée à des ressortissants étrangers, l’Ordre de la liberté, pour le soutien indéfectible du Royaume-Uni à la liberté de l’Ukraine.

M. Johnson est arrivé à Kyiv après avoir profité de ses deuxièmes vacances d’été à l’étranger.

La semaine dernière, il a été repéré en Grèce, après s’être déjà rendu en Slovénie pour une pause au début du mois.