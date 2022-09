Les factures énergétiques des entreprises pourraient être plafonnées à partir du mois prochain

Des millions d’entreprises à travers la Grande-Bretagne devraient voir leurs factures d’énergie plafonnées pendant six mois à partir d’octobre, alors que les ministres se battent pour en maintenir de nombreuses à flot dans un contexte de flambée des prix.

Les pubs locaux indépendants feront également partie d’un plus petit nombre de personnes qui recevront une aide à plus long terme, a indiqué Liz Truss lors d’une visite à New York mardi.

Mais les chefs d’entreprise ont déclaré qu’un soutien accru était nécessaire car ils ont mis en garde contre ce qu’ils ont qualifié de “bord de falaise” en matière d’aide. Et les députés conservateurs ont déclaré que l’ampleur du paquet initial, qui sera dévoilé mercredi par le secrétaire aux affaires Jacob Rees-Mogg, devrait être “énorme” si le gouvernement veut sauver la rue principale cet hiver.

De nombreuses entreprises ont signalé des augmentations prévues de leurs coûts énergétiques de plus de 500 % et certaines ont déjà été contraintes de fermer.

Lors d’un voyage à un sommet des Nations Unies, le Premier ministre a déclaré que la flambée des factures d’énergie était un “prix à payer” pour assurer la “sécurité à long terme” du Royaume-Uni après que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué une flambée des coûts.

Elle a également réitéré son affirmation selon laquelle elle ne dirait pas aux Britanniques de rationner la consommation d’énergie cet hiver alors que le président russe Vladimir Poutine limite l’approvisionnement en gaz de l’Europe.

Liz Truss lors de sa visite aux États-Unis (AP)

Mais elle a rassuré certaines entreprises “vulnérables” que le gouvernement leur offrirait un soutien à plus long terme.

M. Rees-Mogg procède à un examen de trois mois des entreprises qui seront incluses. Mais Mme Truss a dit Nouvelles ITV: “Je peux rassurer les propriétaires de pubs sur le fait qu’ils sont exactement le type d’entreprises qui bénéficieront de ce soutien à plus long terme.”

Plus tôt ce mois-ci, Mme Truss a annoncé une garantie de prix de plusieurs milliards de livres qui plafonnera les factures annuelles moyennes des ménages à 2 500 £.

M. Rees-Mogg devrait présenter des plans pour un programme similaire pour les entreprises britanniques. On pense que la mesure pourrait être introduite dès octobre, plutôt qu’en novembre, comme on le craignait initialement. Des sources gouvernementales ont précédemment indiqué clairement que, si c’est la date tardive, l’argent serait antidaté.

Contrairement au plafonnement des factures des ménages, qui durera deux ans, le dispositif pour les entreprises sera initialement limité à six mois. Mais les groupes d’entreprises et les propres députés de Mme Truss ont averti les ministres de ne pas sous-estimer la dévastation que la flambée des prix pourrait causer.

Le député conservateur a dit L’indépendant que le programme de soutien «devra être suffisant pour sauver la rue principale et sauver les consommateurs et les entreprises. Il va falloir que ce soit énorme ». Il a ajouté: “Si c’est le cas, cela pourrait aussi sauver le gouvernement conservateur.”

Un haut député conservateur a déclaré que les entreprises « doivent pouvoir voir la cavalerie venir sur la colline ».

Les chefs d’entreprise ont averti que le plan de six mois était trop court et ont appelé à davantage de soutien au-delà d’un plafond de prix.

Ils ont dit L’indépendant qu’ils craignent que les ministres n’offrent pas suffisamment de clarté, car ils ont exhorté le gouvernement à préciser exactement comment et quand les projets de loi seront coupés.

Les groupes d’accueil ont écrit mardi au chancelier Kwasi Kwarteng, avertissant que le fait de ne pas fournir suffisamment de détails pourrait entraîner l’effondrement de certaines entreprises.

Liz Truss et Kwasi Kwarteng (Getty)

Les organismes commerciaux ont déclaré que les propriétaires d’entreprise devaient savoir maintenant s’ils devaient signer de nouveaux contrats énergétiques.

“La plupart ne savent toujours pas comment la garantie pourrait les aider”, indique la lettre signée par UK Hospitality, la British Beer and Pub Association et d’autres groupes. “Plus de soutien est nécessaire – ainsi qu’un plan au-delà des six prochains mois.”

Ils ont également appelé M. Kwarteng à réduire la TVA sur les ventes de nourriture et de boissons dans l’hôtellerie, ainsi qu’à annuler les tarifs professionnels des pubs et restaurants pour le reste de l’exercice.

Tina McKenzie de la Fédération des petites entreprises (FSB) a déclaré L’indépendant: “L’aide énergétique ne doit pas déboucher sur un précipice au bout de six mois.” Elle a également averti qu’il n’y a « pas de ‘secteurs vulnérables’ et de ‘secteurs non vulnérables’ quand il s’agit de ces hausses énergétiques ».

Michael Kill, directeur général de la Night Time Industries Association, qui a averti que sept pubs sur 10 fermeront cet hiver sans un plan de sauvetage urgent, a déclaré: «Sans une compréhension très claire de la façon dont cela fonctionne, beaucoup iront à la limite dans le les deux prochains mois.

Le président français Emmanuel Macron a appelé à une réduction de 10% de la consommation d’énergie cet hiver alors que l’UE demande aux États membres de réduire leur consommation. Mais Mme Truss a suggéré que cela dépendait des consommateurs. “En fin de compte, chacun prend ses propres décisions sur la façon dont il décide de faire ces choses”, a-t-elle déclaré.