Les factures énergétiques britanniques augmenteront de 80% en octobre alors que le régulateur annonce une hausse

LONDRES – Le régulateur britannique de l’énergie a annoncé vendredi qu’il augmenterait son plafond sur les factures d’énergie des consommateurs à une moyenne de 3 549 £ contre 1 971 £ par an, alors que des groupes de campagne, des groupes de réflexion et des politiciens appellent le gouvernement à s’attaquer à une crise du coût de la vie.

Le plafond de prix limite le montant que les fournisseurs d’énergie peuvent facturer aux clients nationaux pour leur facture combinée d’électricité et de gaz en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, mais est recalculé par Ofgem tout au long de l’année pour refléter les prix du marché de gros et d’autres coûts de l’industrie.

Les prix du gaz ont atteint des niveaux records au cours de l’année dernière, la hausse de la demande mondiale ayant été intensifiée en Europe par de faibles niveaux de stockage de gaz et une baisse des importations par pipeline en provenance de Russie à la suite de son invasion de l’Ukraine. Cela a également augmenté les prix de l’électricité.

Plus tôt ce mois-ci, Ofgem a annoncé qu’il recalculerait le plafond tous les trois mois plutôt que tous les six mois pour refléter la volatilité actuelle du marché.

Conseil Cornwall Insight prévisions le plafond pourrait atteindre 4 649,72 £ au premier trimestre 2023 et 5 341,08 £ au deuxième trimestre avant de baisser légèrement à 4 767,97 £ au troisième trimestre.

Cela reste en hausse par rapport à une facture annuelle moyenne de 1 400 £ en octobre 2021 et au plafond actuel de 1 971 £.