Les factures d’énergie pèsent sur les entreprises et les particuliers alors que les coûts au Royaume-Uni montent en flèche

Une grande rue décorée de banderoles britanniques Union Jack à Penistone, au Royaume-Uni. La End Fuel Poverty Coalition a prévenu qu'”un tsunami de pauvreté énergétique frappera le pays cet hiver”. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

LONDRES – Confrontées à des factures énergétiques en hausse, à des coûts en hausse et à un pouvoir d’achat des consommateurs en baisse rapide, les petites entreprises du Royaume-Uni ont du mal à joindre les deux bouts. De nouvelles données publiées mercredi ont montré que l’inflation au Royaume-Uni avait atteint un sommet en 40 ans de 10,1 % en juillet, alors que les coûts des aliments et de l’énergie continuaient de monter en flèche, aggravant la crise du coût de la vie dans le pays. La Banque d’Angleterre s’attend à ce que l’inflation des prix à la consommation plafonne à 13,3% en octobre, les factures énergétiques moyennes du pays (fixées via un plafond de prix) devraient augmenter fortement au quatrième trimestre pour éventuellement dépasser un montant annuel de 4 266 £ (5 170 $) au début 2023. Mercredi, un Démission du directeur du régulateur britannique de l’énergie Ofgem sur sa décision d’ajouter des centaines de livres aux factures des ménages, accusant le chien de garde de ne pas trouver le “juste équilibre entre les intérêts des consommateurs et les intérêts des fournisseurs”. Les salaires réels au Royaume-Uni ont chuté de 3 % par an au deuxième trimestre 2022, la plus forte baisse jamais enregistrée, car les augmentations de salaires n’ont pas suivi le rythme de la hausse du coût de la vie. “Folie absolue” “Bien que les plafonds des prix de l’énergie ne s’appliquent pas directement aux entreprises, des millions de propriétaires de petites entreprises subissent toujours une augmentation de leurs factures d’énergie à un moment où les coûts augmentent dans la plupart des domaines opérationnels”, a déclaré Alan Thomas, PDG britannique de la compagnie d’assurance Simply Business. “Simultanément, le pouvoir d’achat des consommateurs diminue alors que les Britanniques réduisent leurs dépenses non essentielles, ce qui nuit aux livres des PME [small and medium-sized enterprise] propriétaires.” Cette évaluation a été reprise par Christopher Gammon, responsable du commerce électronique chez Lincs Aquatics – un magasin et entrepôt basé dans le Lincolnshire fournissant des aquariums, des étangs et du bétail marin. L’entreprise a vu ses coûts énergétiques augmenter de 90% depuis le début de la guerre en Ukraine, a déclaré Gammon à CNBC jeudi, et ses propriétaires prévoient de nouvelles augmentations dans les mois à venir.

“Nous luttons contre la hausse des coûts en passant tout aux LED, aux panneaux solaires, aux éoliennes (planification en cours) et en fermant les systèmes inutilisés”, a déclaré Gammon. “Nous avons également dû augmenter le prix des produits – la plupart d’entre eux étaient du bétail car ils coûtent maintenant plus cher à entretenir.” Les clients renoncent de plus en plus à garder des poissons et des reptiles en raison du coût de l’entretien, et mercredi, le magasin a demandé à un client d’apporter un serpent dont il ne pouvait plus se permettre de s’occuper. La montée en flèche des coûts a forcé Lincs Aquatics à fermer un magasin dans l’East Yorkshire, licenciant plusieurs travailleurs, tout en essayant d’offrir des augmentations de salaire au personnel de ses deux sites restants dans le Lincolnshire afin de les aider à traverser la crise. L’entreprise s’efforce également d’étendre sa boutique en ligne en raison de l’augmentation des coûts d’entretien en magasin, car le chauffage de l’eau pour les aquariums marins et l’achat d’équipements de pompage deviennent de plus en plus chers. Début juillet, une enquête trimestrielle des chambres de commerce britanniques a révélé que 82% des entreprises au Royaume-Uni considéraient l’inflation comme une préoccupation croissante pour leur entreprise, la croissance des ventes, les intentions d’investissement et la confiance à long terme en matière de chiffre d’affaires ralentissant.

“Les entreprises sont confrontées à une convergence sans précédent des pressions sur les coûts, les principaux moteurs venant des matières premières, du carburant, des services publics, des taxes et de la main-d’œuvre”, a déclaré David Bharier, responsable de la recherche chez BCC. “La crise persistante de la chaîne d’approvisionnement, exacerbée par le conflit en Ukraine et les blocages en Chine, a encore aggravé cette situation.” Le directeur général de la BCC, Shevaun Haviland, a ajouté que “les voyants rouges de notre tableau de bord économique commencent à clignoter”, presque tous les indicateurs se détériorant depuis l’enquête de mars. Phil Speed, un distributeur indépendant de la société multiservices Utility Warehouse, basée à Skegness, en Angleterre, assure la liaison avec les courtiers pour trouver des offres énergétiques pour les clients professionnels. Il a déclaré à CNBC plus tôt cette semaine que pour la première fois en 10 ans, il n’avait pas été en mesure d’obtenir une meilleure offre pour un client que son taux hors contrat – les taux généralement élevés payés lorsqu’une entreprise ou un particulier n’a pas de accord contractuel en place. “Je pense que le taux unitaire qu’elle citait était de 60p [pence] une unité pour le gaz, ce qui est tout simplement ridicule. J’imagine qu’il y a un an, nous aurions regardé 5 ou 6p. C’est juste de la folie absolue”, a déclaré Speed. “Nous n’avons aucune idée de ce qui va nous être présenté, parce que nous n’avons aucune idée de ce qui va se passer. Le prix devient juste balistique. Personne ne va l’acheter.” Le coût du gaz pour les entreprises et les consommateurs ne devrait augmenter que pendant les mois d’hiver les plus froids. Speed ​​a noté que les cafés locaux cuisinant au gaz auront probablement du mal, car ils n’ont d’autre choix que de continuer à l’utiliser, à moins qu’ils ne puissent remplacer les appareils à gaz par des appareils électriques. “Crier très fort sur quelqu’un” Les grèves des chemins de fer ont déjà paralysé le pays pendant plusieurs jours tout au long de l’été et devraient se poursuivre, tandis que les postiers, les ingénieurs des télécommunications et les dockers ont tous voté en faveur de la grève alors que l’inflation érode les salaires réels. La favorite de la direction conservatrice, Liz Truss, a été contrainte plus tôt ce mois-ci à un revirement dramatique sur un plan visant à réduire les salaires du secteur public en dehors de Londres, ce qui aurait réduit les salaires des enseignants, des infirmières, de la police et des forces armées. Les autorités locales ont récemment offert au personnel de soutien des écoles publiques une augmentation de salaire forfaitaire de 1 925 £ par an, ce qui signifie une augmentation de 10,5 % pour le personnel le moins bien payé et un peu plus de 4 % pour les mieux rémunérés, après la pression de trois des plus grands syndicats du pays. Une femme d’une cinquantaine d’années – membre du personnel de soutien d’une école publique du Lincolnshire qui a demandé à ne pas être nommée en raison de la situation sensible et des inquiétudes concernant les représailles publiques – a déclaré à CNBC que des années de réductions de salaire en termes réels avaient laissé de nombreux bas- des travailleurs rémunérés du secteur public qui peinent à joindre les deux bouts.

Le gouvernement britannique en 2010, au lendemain de la crise financière mondiale, a annoncé un gel des salaires de deux ans pour les travailleurs du secteur public, suivi d’un plafond moyen de 1% sur les rémunérations du secteur public qui a été levé en 2017, avec des augmentations de salaire moyennes augmentant à environ 2 % d’ici 2020. Alors que l’augmentation de 10,5% pour le personnel de soutien scolaire le moins bien payé allégera la pression, la femme a déclaré que ses coûts énergétiques avaient doublé et que son propriétaire privé avait tenté d’augmenter son loyer de 40 £ par mois, ce qu’elle n’avait pas accepté et qui peut signifier qu’elle devrait vendre sa voiture pour couvrir ses frais de subsistance de base. Elle a appelé le gouvernement à réduire temporairement la “taxe permanente”, un montant journalier fixe que les ménages doivent payer sur la plupart des factures de gaz et d’électricité, quelle que soit leur consommation réelle, et à redoubler d’efforts pour récupérer des “taxes exceptionnelles” uniques. de sociétés énergétiques telles que BP, Shell et Centrica, qui enregistrent des bénéfices records. “Je pense que c’est une crise encore plus grande que [the Covid-19 pandemic]parce que cela va affecter non seulement les personnes à faible revenu, mais peut-être même les personnes à revenu moyen, car je ne vois pas comment quiconque peut absorber ce genre de coûts énergétiques », a-t-elle déclaré.