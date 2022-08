Les factures d’énergie montent en flèche à cause de l’échec du gouvernement et non de l’Ukraine, selon un ancien conseiller conservateur

L’échec du gouvernement, et non la guerre en Ukraine, est à blâmer pour la flambée des factures d’énergie au Royaume-Uni, a déclaré un ancien conseiller conservateur.

Dieter Helm, qui a rédigé une étude sur le coût de l’énergie en 2017, a interrogé les ministres qui tentaient de rejeter la responsabilité sur l’invasion russe alors qu’il attaquait le modèle de privatisation «cassé» de l’énergie et de l’eau.

Lors d’une visite à Kyiv la semaine dernière, Boris Johnson a affirmé que les Britanniques souffraient de factures élevées comme prix que l’Occident devait payer pour résister à l’agression de Moscou.

Le Premier ministre sortant a déclaré: “Nous savons que si nous payons nos factures d’énergie pour les maux de Vladimir Poutine, le peuple ukrainien paie dans son sang.”

Mais Sir Dieter a souligné un système de marché qui n’est pas “adapté à son objectif”, arguant qu’il fixe à tort les prix au coût du gaz – donnant également des “bénéfices supranormaux” aux producteurs d’énergies renouvelables.

Les factures moyennes grimperont à 3 549 £ en octobre – et devraient atteindre 5 300 £ à partir de janvier – bien que le Royaume-Uni importe à peine du gaz directement de Russie.

“Les clients confrontés à des factures élevées paient trop parce que le gouvernement n’a pas réussi à réformer le marché”, a-t-il déclaré au Financial Times.

L’ancien conseiller, aujourd’hui professeur d’économie à l’Université d’Oxford, a affirmé que l’énergie et l’eau étaient « trop essentielles pour être traitées comme n’importe quel autre bien », comme la privatisation l’avait permis.

Les secteurs ont été sapés par « les portes tournantes et la politique du baril de porc, fortement influencée par des intérêts particuliers, avec un intérêt pour la complexité, ce qui est le rêve d’un lobbyiste ».

Cela a conduit aux “conséquences inévitables d’une mauvaise réglementation et de mauvais résultats pour les clients”, a ajouté Sir Dieter.

Il a demandé que l’Ofgem et l’Ofwat, les organismes de surveillance de l’énergie et de l’eau respectivement, soient supprimés et remplacés par de nouveaux régulateurs plus puissants pour chaque système entier.

Cela fait suite à la colère suscitée par les compagnies des eaux qui déversent des eaux usées dans les rivières et les mers d’Angleterre et mettent en œuvre des interdictions de tuyau d’arrosage tout en omettant de colmater les fuites qui gaspillent les approvisionnements – et en payant à leurs patrons des sommes exorbitantes.

L’indépendant a révélé comment Liz Truss n’a tenu aucune réunion avec les patrons de l’eau sur le déversement d’eaux usées brutes en deux ans en tant que secrétaire à l’environnement, bien que la pratique ait été jugée illégale.

Le prochain Premier ministre probable est dans la ligne de mire du scandale des eaux usées après que les archives aient révélé que ses seules discussions visaient à discuter d’un bogue lié à de graves maux d’estomac.

« Ce n’est pas un hasard si les modèles de privatisation de l’eau et de l’énergie se sont heurtés à de sérieux problèmes. Après plus de 30 ans, aucun des deux n’est adapté à l’usage. Leurs régulateurs ne le sont pas non plus », a déclaré Sir Dieter au Financial Times.

Sur l’énergie, il a ajouté : « Ofgem n’est pas le bon véhicule. L’énergie a besoin d’une régulation du système, pas d’une confusion institutionnelle avec Ofgem en charge globale.

Mais Ofgem a déclaré: “Nous sommes convaincus que la réglementation Ofgem est solide, s’attaquant à toutes les pratiques déloyales des fournisseurs et plaçant la protection des consommateurs au cœur de ce que nous faisons.” Ofwat a refusé de commenter le journal.