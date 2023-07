Les factures d’énergie domestique devraient rester élevées, prévient le propriétaire de British Gas

British Gas a averti que les factures d’énergie des ménages resteront probablement élevées dans un avenir prévisible, car les prix du marché du gaz restent plus du double du niveau normal.

Le Royaume-Uni continue de faire face à des risques pour ses approvisionnements en gaz après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, selon le patron de la société mère du fournisseur d’énergie, Centrica. Chris O’Shea a déclaré que « le premier acte de la crise est passé » mais « il y a un danger que nous devenions complaisants ».

« Je pense que ce dont nous devons nous souvenir, c’est que les prix de l’énergie avaient plus que doublé avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine », a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4. « Maintenant, les prix sont revenus aux niveaux d’avant l’invasion, mais ils sont toujours deux fois et demie supérieurs à la moyenne à long terme. »

Les factures d’énergie de 27 millions de ménages devraient chuter à partir de samedi alors que le régulateur de l’énergie, Ofgem, réduit le plafond des prix à l’équivalent de 2 074 £ pour l’utilisation bi-carburant d’un ménage typique en un an.

Mais le nouveau plafond de prix, qui limite le montant maximum que les fournisseurs peuvent facturer pour chaque unité de gaz et d’électricité, est toujours supérieur d’environ 800 £ à ce qu’il était avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie et devrait rester élevé au moins jusqu’à la fin de l’hiver.

Le plafond devrait tomber à un peu plus de 1 870 £ à partir d’octobre, selon les analystes de Cornwall Insight, puis augmenter légèrement à partir de janvier de l’année prochaine pour atteindre un peu plus de 1 900 £.

O’Shea a sonné l’avertissement sur les factures d’énergie après que Centrica a annoncé qu’elle avait presque doublé la capacité de son installation de stockage de gaz dans son installation de Rough au large de la côte est du Yorkshire avant l’hiver.

Centrica a déclaré que son investissement dans Rough, qu’il a rouvert en octobre de l’année dernière, contribuerait à améliorer la résilience de l’approvisionnement en gaz d’hiver du Royaume-Uni. « Je pense qu’il y a un danger que nous devenions complaisants parce que l’hiver dernier s’est bien passé et parce que les prix sont assez stables maintenant », a déclaré O’Shea.

« Mais lorsque nous avons eu des ennuis entre le groupe Wagner et l’armée russe la semaine dernière, nous avons vu les prix de l’énergie augmenter d’environ 20 %. L’activité économique chinoise est actuellement relativement faible. Si cela commence à reprendre, nous verrons plus de demande de gaz sous la forme de [liquified natural gas]alors nous verrons les prix du gaz en Europe augmenter, il pourrait donc y avoir plus de volatilité à venir », a-t-il ajouté.

Les commentaires d’O’Shea ont ravivé les appels des groupes de campagne pour que le gouvernement fasse davantage pour limiter les coûts de l’énergie en soutenant les investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique des ménages.

Sam Richards, fondateur et directeur de campagne de Britain Remade, a déclaré: «La seule façon de réduire les factures d’énergie de millions de personnes est de mettre des pelles dans le sol et de construire l’infrastructure énergétique domestique propre et sécurisée dont la Grande-Bretagne a besoin. ”

Il a appelé le gouvernement à supprimer l’interdiction « insensée » de l’énergie éolienne terrestre en Angleterre en ajustant les restrictions de planification.

« Des factures d’énergie élevées ne sont pas inévitables », a-t-il déclaré. « La Grande-Bretagne peut disposer d’une énergie bon marché et fiable pour les décennies à venir, sans dépendre de la volatilité des marchés internationaux du gaz, mais nous devons commencer à construire maintenant. »