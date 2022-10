Les factures d’énergie devraient atteindre 4 000 £ par an après la “promesse non tenue” de Liz Truss

Les Britanniques font face à leurs factures annuelles d’énergie domestique qui grimpent à 4 000 £ à partir d’avril après que Liz Truss a renoncé à sa promesse de deux ans de soutien gouvernemental, ont averti les experts.

Le nouveau chancelier Jeremy Hunt a annoncé lundi que le gouvernement ne pouvait garantir son plafond sur le prix unitaire de l’énergie – conçu pour maintenir les factures moyennes à un maximum de 2 500 £ – que pendant encore six mois.

Les partis d’opposition, les militants de la pauvreté énergétique et les dirigeants syndicaux ont déclaré que la promesse de Mme Truss de protéger les familles pendant deux ans “est en lambeaux” – mettant en garde contre un “bord de falaise” effrayant à venir au printemps.

M. Hunt a déclaré que l’examen du Trésor viserait à proposer un plan de soutien qui “coûtera beaucoup moins cher au contribuable” au-delà d’avril dans un mouvement de choc visant à rassurer les marchés sur le fait que le gouvernement peut équilibrer les livres.

La Resolution Foundation a estimé que le demi-tour pourrait permettre au Trésor d’économiser jusqu’à 40 milliards de livres sterling en 2023-24 – mais permettrait au plafond annuel des prix de l’énergie d’augmenter à 4 000 livres sterling à partir d’avril.

“Le prix de la protection des finances publiques contre les marchés de gros du gaz l’année prochaine est une pression accrue sur les ménages, le plafond des prix de l’énergie étant désormais sur le point d’atteindre 4 000 £ en avril prochain, soit presque le double de son niveau effectif aujourd’hui”, a déclaré le directeur général Torsten Bell.

M. Hunt a suggéré que le gouvernement mettra fin au soutien universel et cherchera à cibler l’aide pour ceux qui en ont le plus besoin après avril – mais on ne sait pas encore qui aura droit à un soutien et s’il sera destiné uniquement aux bénéficiaires de prestations.

La End Fuel Poverty Coalition, un organisme qui chapeaute 60 organisations caritatives et groupes de campagne, a appelé à la clarté – affirmant que le précipice financier auquel sont confrontés des millions de personnes « est maintenant devenu encore plus raide ».

Le coordinateur Simon Francis a dit L’indépendant: « Nous pensions que tout le monde pouvait compter sur un certain soutien, mais cela nous a été retiré. Nous avons besoin de clarté sur le soutien aux plus vulnérables dès que possible. »

Le groupe National Energy Action a déclaré que la perspective de la fin du plafonnement des prix unitaires après six mois avait créé une “énorme incertitude” – avertissant que les familles les plus pauvres rationnaient déjà leur consommation d’énergie à des “niveaux dangereux”.

Le directeur général Adam Scorer a déclaré: «De nombreuses personnes vulnérables se tenaient par le bout des doigts. Le gouvernement doit être très, très prudent, il ne les éloigne pas.

John Palmer de l’association caritative Independent Age a déclaré que la déclaration de M. Hunt était “extrêmement préoccupante”. Il a ajouté: “Maintenant, des millions de personnes âgées se demandent si elles seront abandonnées par le gouvernement et se retrouveront avec des factures d’énergie inabordables et des maisons gelées l’année prochaine.”

Le plan biennal de Mme Truss et de son ancien chancelier Kwasi Kwarteng visant à limiter les factures annuelles moyennes d’énergie des ménages à 2 500 £ coûterait 31 milliards de £ au cours du premier semestre, a estimé le Trésor le mois dernier.

M. Hunt pourrait envisager une réforme du plafond du prix unitaire, de sorte qu’il ne soit disponible qu’au-delà d’avril pour ceux qui bénéficient de prestations ou à un certain niveau de revenus.

Mais étant donné la complexité pratique pour les entreprises énergétiques d’essayer de calculer les revenus ou les avantages des clients, les militants pensent qu’il est plus probable que le nouveau chancelier offrira à la place un soutien plus direct aux plus vulnérables via le système de prestations.

Les travaillistes ont exhorté le gouvernement à envisager une nouvelle taxe exceptionnelle sur les géants des combustibles fossiles pour financer davantage de soutien – affirmant que le pays n’avait toujours «aucune clarté» sur l’impact du désastreux mini-budget.

“La baisse humiliante de leur plan énergétique soulève une fois de plus la question – pourquoi n’introduiront-ils pas une taxe exceptionnelle sur les producteurs d’énergie pour aider à payer la facture?” a déclaré la chancelière fantôme Rachel Reeves.

La secrétaire générale d’Unison, Christina McAnea, a déclaré que le revirement signifiait que le gouvernement “ne pouvait tout simplement pas faire confiance”, ajoutant: “Liz Truss a promis encore et encore de protéger les gens contre la flambée des factures d’énergie – mais même cette aide est maintenant en lambeaux. Les familles en difficulté seront consternées.

Cependant, l’Institut d’études fiscales (IFS) a déclaré que la décision de M. Hunt de revoir la garantie universelle pour tous les ménages pour quelque chose de plus ciblé était “particulièrement bienvenue”.

Le directeur de l’IFS, Paul Johnson, a déclaré: «Nous devons faire tout notre possible pour mettre en place un programme mieux conçu, mieux ciblé et moins coûteux l’année prochaine. Même un régime légèrement moins généreux pourrait permettre d’économiser des milliards, signifier que moins de dette publique doit être vendue et donc réduire les futurs paiements d’intérêts.

Le président conservateur Jake Berry ne s’était vanté que dimanche que l’engagement de plafonnement des prix sur deux ans “réduit les factures d’énergie des ménages, des entreprises et apporte un soutien supplémentaire aux plus vulnérables”.