Les factures d’énergie au Royaume-Uni s’envolent – RT World News

Le ménage britannique moyen paiera plus de 3 300 £ par an pour garder les lumières et le chauffage allumés, a prédit un prévisionniste

Les consommateurs britanniques paieront bientôt en moyenne plus de 3 300 £ par an en coûts d’énergie pour les ménages, une augmentation de 71 % par rapport aux tarifs record des services publics qu’ils encourent actuellement, alors que les prix de gros du gaz naturel montent en flèche au milieu des sanctions anti-russes contre l’Ukraine. crise, a prédit une firme de recherche.

Le plafond des prix de l’énergie fixé par le régulateur Ofgem passera à 3 363 £ par an (un peu plus de 4 000 $) pour le ménage moyen d’ici janvier par rapport au niveau actuel de 1 971 £, selon les dernières projections du prévisionniste Cornwall Insight, publiées vendredi. La société a également relevé sa projection de coûts annualisés pour la période octobre-décembre à 3 244 £, en hausse de 12 % par rapport à la prévision du troisième trimestre qu’elle avait faite il y a à peine deux semaines.

Si la nouvelle estimation d’octobre de Cornwall est correcte, les coûts énergétiques des consommateurs britanniques auront bondi de 154 % au cours de l’année écoulée lorsque Ofgem annoncera son plafond de prix pour le prochain trimestre. Les coûts des services publics reposent en grande partie sur les prix de l’énergie sur les marchés de gros, et le plafond de tarification le plus bas d’Ofgem s’applique à environ 22 millions de ménages avec des tarifs par défaut qui sont directement débités de leurs comptes bancaires. D’autres ménages paient des tarifs encore plus élevés.

Nos prévisions de plafonnement des prix pour janvier 2023 sont passées à 3 363 £ par an pour un consommateur moyen, par rapport au chiffre de 3 003 £ publié il y a deux semaines. Les prévisions pour le plafond d’octobre ont également connu une forte augmentation et se situent maintenant à 3 244 £ par année.En savoir plus ici : https://t.co/NLZRofoeLVpic.twitter.com/8zhONZPkzA – Cornwall Insight (@CornwallInsight) 8 juillet 2022

Même avant le conflit russo-ukrainien, les consommateurs britanniques connaissaient de fortes hausses des coûts de l’énergie. Le plafonnement des prix annoncé par Ofgem début février, qui est entré en vigueur en avril, a marqué une augmentation de 54 % par rapport au taux précédent.















La flambée précédente a doublé le nombre de ménages britanniques en “la précarité énergétique” – ce qui signifie que plus de 10 % de leurs revenus sont engloutis par les factures énergétiques – à 5 millions, estimait en avril la Resolution Foundation. Selon un groupe appelé End Fuel Poverty Coalition, des coûts annuels de 3 000 £ pourraient laisser 8,5 millions de ménages avoir du mal à payer leurs factures de chauffage et d’électricité.

“Les consommateurs d’énergie sont confrontés à la perspective d’un hiver très cher”, a déclaré Craig Lowery, consultant principal chez Cornwall Insight. Il a ajouté qu’en plus des incertitudes sur l’approvisionnement en gaz russe, la récente grève des travailleurs norvégiens du pétrole et du gaz offshore a fait grimper les prix à “des niveaux encore plus inabordables.”

Le taux d’inflation global au Royaume-Uni a atteint son plus haut niveau en 40 ans en mai, en partie à cause de la hausse des prix de l’alimentation et de l’essence.