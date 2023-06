Les factures d’électricité en Californie seront bientôt basées sur le revenu. Voici comment cela pourrait fonctionner

Si vous vivez en Californie, le montant que vous payez pour l’électricité sera bientôt lié à ce que vous gagnez. Une loi d’État votée l’été dernier exige que la California Public Utilities Commission, ou CPUC, approuve une structure de tarification qui intègre un tarif forfaitaire avec une échelle mobile basée sur le revenu.

Actuellement, les Californiens paient pour l’énergie qu’ils utilisent et le coût de la mise à niveau du réseau, régler les poursuites liées aux incendies de forêt et l’aide aux clients à faible revenu est intégrée dans le prix du kilowattheure.

Dans le cadre du nouveau système, cependant, les fonds pour ces programmes proviendraient de « charges fixes en fonction du revenu ».

Les partisans disent que le changement est nécessaire car, alors que les prix de l’énergie continuent d’augmenter dans l’État, les ménages les plus pauvres voient une plus grande partie de leur salaire consacrée à la réparation des infrastructures énergétiques vieillissantes de la Californie.

C’est un geste sans précédent : dans un article de blog d’avrill’économiste de l’énergie Ahmad Faruqui a déclaré que plus de 170 services publics appartenant à des investisseurs à l’échelle nationale intègrent un taux fixe – la médiane étant de 10 $ et la plus élevée de 40 $.

Aucun n’a de composante basée sur le revenu.

Les législateurs ont laissé exactement à quoi ressemblerait ce nouveau système – et comment le revenu des clients serait vérifié – à la CPUC, qui a lancé l’appel à propositions.

La loi affecte les clients des trois plus grands services publics californiens appartenant à des investisseurs – Pacific Gas & Electric, Southern California Edison et San Diego Gas & Electric. Ensemble, ils desservent environ les trois quarts de l’État.

Les services publics ont proposé conjointement un plan qui « soutiendrait l’abordabilité et augmenterait la stabilité des factures », selon leur témoignage à la CPUC.

Il intègre quatre niveaux de revenu, à partir du seuil de pauvreté fédéral pour une famille de quatre personnes. Parce qu’ils sont de tailles différentes et couvrent différentes régions, chaque entreprise facturerait à ses clients un montant différent.

Barème de taux fixe proposé Revenu du ménage Taux fixe pour Southern California Edison Taux fixe pour Pacific Gas & Electric Taux fixe pour le gaz et l’électricité de San Diego 28 000 $ ou moins 15 $ 15 $ 24 $ 28 000 $ à 69 000 $ 24 $ 30 $ 34 $ 69 000 $ à 180 000 $ 51 $ 51 $ 73 $ 180 000 $ ou plus 85 $ 92 $ 128 $ Client moyen 49 $ 53 $ 74 $

Le prix de détail de l’électricité en Californie est parmi les plus élevés du pays. En mars, le tarif moyen par kilowattheure était d’environ 27 centimespresque le double de moyenne nationale.

Avec une redevance fixe en place, SCE estime que le tarif par kilowattheure de ses clients diminuera d’environ un tiers, KTLA a signalé.

Les clients de SDG&E, qui paient le prix le plus élevé de l’électricité aux États-Unis continentaux, verraient leur taux chuter de 42 %.

« Il s’agit vraiment de prendre nos tarifs existants et de vraiment changer le prix de l’électricité pour les clients », a déclaré Scott Crider, vice-président senior de SDG&E. KPBS. « Pour le rendre plus simple, pour le rendre plus prévisible et pour vraiment créer cette économie pour les clients à faible revenu. »

Les clients à revenu faible et moyen verront immédiatement des économies, a déclaré Crider. De nombreux hauts revenus en bénéficieront éventuellement, a-t-il ajouté, à mesure que la popularité des véhicules électriques et des pompes à chaleur augmente.

Mais Faruqui a averti que le plan punirait les clients qui utilisent moins d’électricité, en particulier ceux qui gagnent le plus.

« Ils seraient pénalisés pour avoir utilisé moins d’énergie, ce qui est contraire à l’objectif de l’État d’utiliser efficacement l’énergie », a-t-il écrit. Selon les calculs de Faruqui, un ménage dans la tranche la plus élevée payant actuellement 50 $ par mois verrait sa facture grimper de 140 %.

« Des millions de clients entrent dans cette catégorie », a-t-il ajouté. « Beaucoup ont dépensé des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars, pour rendre leur maison éconergétique et pour l’approvisionner en énergie solaire auto-produite. Leur investissement sera rendu inutile. »

Andrew Gong est ingénieur de recherche chez Aurore Solaireune société de logiciels qui développe des systèmes photovoltaïques sur toiture et commerciaux.

Gong a déclaré qu’il serait « malheureux » si le plan plus coûteux des compagnies d’électricité était choisi, « mais nous ne sommes pas inquiets ».

« Cela peut prendre plus de temps pour rembourser, mais le solaire sera toujours une bonne valeur pour la plupart des propriétaires », a-t-il ajouté.

La commission examine près d’une douzaine de propositions. Le réseau de réforme des services publics (TURN)un groupe de défense à but non lucratif, a proposé un forfait plus modeste qui s’élèverait en moyenne à environ 36 $ par mois pour tous les clients.

Le Sierra-ClubLa proposition de s’élèverait en moyenne à 28 $ pour les clients de PG&E, 37 $ pour les clients de SCE et 30 $ pour les clients de SDG&E. Le groupe environnemental a historiquement opposé honoraires forfaitaires.

« Cela décourage la conservation et l’efficacité de l’énergie », a déclaré l’avocate du Sierra Club, Rose Monahan. Canaries Médias. « Et si vous avez une charge fixe élevée, cela peut décourager les gens d’investir dans l’énergie solaire sur le toit ou dans une batterie. »

Quel que soit le système choisi, il pourrait être en place d’ici 2025 : selon un porte-parole de la CPUC, un juge administratif devrait rendre une décision sur les propositions au premier trimestre 2024. Le conseil d’administration de la CPUC a alors jusqu’en juillet pour approuver le plan. ou créer le sien.