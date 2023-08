Les factures d’électricité augmentent de près de 30 % pour les clients d’AEP dans l’Ohio. Comment choisir votre fournisseur d’énergie

De nombreux clients AEP Ohio constatent une augmentation de leurs factures d’électricité mensuelles. Les clients qui reçoivent leur approvisionnement en électricité par le biais de l’offre de service standard d’AEP Ohio ont vu leurs tarifs bondir depuis le début de l’été.

AEP Ohio offre de service standard, ou SSO, s’applique aux clients qui n’ont pas choisi leur propre fournisseur d’énergie. Essentiellement, les clients SSO permettent à AEP Ohio de choisir leur fournisseur d’énergie pour eux. Les clients qui ont sélectionné un fournisseur ou les clients qui font partie d’un programme d’agrégation municipal ne verront pas d’augmentation sur leurs factures.

Un client résidentiel typique d’AEP Ohio SSO peut s’attendre à un 28% d’augmentation de prix sur les factures mensuelles, avec un nouveau prix d’un peu moins de 12 cents le kilowattheure. Ces hausses de prix ont pris effet en juin 2023, et AEP Remarques que ces augmentations seront en vigueur jusqu’en mai 2024.

Dans l’Ohio, les clients sont autorisés à choisir qui fournit leur approvisionnement en production. AEP Ohio utilise un système d’enchères pour déterminer quelle société d’approvisionnement en énergie fournira de l’énergie aux clients d’AEP Ohio. Les entreprises qui fournissent de l’énergie ont soumis des offres à AEP Ohio pour être sélectionnées. Les prix payés par l’entreprise lors de ces enchères augmentent en raison de facteurs externes tels que des problèmes de chaîne d’approvisionnement et la poursuite de la guerre en Ukraine. Basé sur la réglementation de l’Ohio, AEP Ohio est « obligé de répercuter ces prix sur les consommateurs ».

Mais il n’est pas trop tard pour réduire potentiellement votre facture d’électricité en choisissant votre fournisseur d’énergie. L’Ohio fait partie des 18 États américains qui ont un marché de l’électricité déréglementé, aussi communément appelé choix de détail. Cela signifie que les gens peuvent choisir leur fournisseur d’électricité, en pesant des éléments tels que les tarifs et les options d’énergie propre.

Si vous achetez de l’électricité dans l’État, vous pouvez consulter la répartition des tarifs de CNET dans l’Ohio. Lorsque vous comparez des fournisseurs, examinez attentivement les détails de tout contrat pour faire attention aux coûts cachés, tels que des frais de résiliation élevés. Gardez également un œil sur les termes d’un contrat de taux – le taux que vous paierez est-il fixe ou variable, et combien de temps durera-t-il ?

Vous pouvez également comparer différents tarifs auprès de la Commission des services publics de l’Ohio. Des pommes aux pommes site Internet.

AEP Ohio n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires supplémentaires sur l’augmentation des factures d’électricité des clients.

Pour en savoir plus sur l’électricité déréglementée, découvrez comment changer de fournisseur d’énergie et comparez vos choix et vos tarifs par État.