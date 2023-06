Les factures atteignent une extension avec une pièce maîtresse défensive, mais le drame de Stefon Diggs se profile

Les Bills de Buffalo ont signé le plaqueur défensif Ed Oliver pour une prolongation, mais tous les yeux restent rivés sur Stefon Diggs.

Les Buffalo Bills ont commencé les OTA sans le receveur vedette Stefon Diggs, qui est tristement célèbre sorti en trombe du vestiaire et le stade après la défaite 27-10 de Buffalo contre les Bengals de Cincinnati en séries éliminatoires.

Cela dit, le drame de Diggs a été brièvement mis de côté samedi lorsqu’il a été annoncé que l’équipe et le DT Ed Oliver avaient convenu d’une prolongation de 68 millions de dollars sur quatre ans avec 45 millions de dollars en argent garanti. Oliver est maintenant sous contrat avec Buffalo pour les cinq prochaines années.

Le neuvième choix au total lors du repêchage de la NFL 2019, Oliver a enregistré 20 plaqués, 2,5 sacs et neuf plaqués pour une défaite en 13 matchs disputés la saison dernière.

Les Buffalo Bills relancent Ed Oliver, mais doivent maintenant décider de l’avenir de Stefon Diggs

La défense des Bills est une partie sous-estimée du succès de l’équipe, mais la plupart des plans de match adverses commencent par la connexion Josh Allen-Stefon Diggs en attaque. Diggs est sur la liste restreinte des meilleurs receveurs de la NFL: il a totalisé 1 429 verges dans les airs et a atteint le sol payant 11 fois en 2022, sa troisième remise des gaz avec Buffalo.

Maintenant, les projets de loi doivent s’assurer que la relation est réconciliée. Diggs est sous contrat jusqu’en 2027, mais il existe des moyens de s’en sortir avant 2025. Il y a également eu de nombreuses rumeurs commerciales après la sortie fracassante de Diggs du stade Highmark en janvier.

Bills initié Jay Skurski du Buffalo News a récemment déclaré que les fans devraient être « légèrement » préoccupés par l’absence de Diggs des OTA. Il a sauté les entraînements volontaires l’année dernière et il pourrait suivre une routine similaire cette saison, mais il est clair que la réputation de Diggs a changé après les événements de janvier et jusqu’à ce qu’il se présente et se montre, les doutes sur son avenir ne se dissiperont pas.

Pour ajouter de l’huile sur le feu, Diggs a été lancer des tweets cryptiques dernièrement. Je déconseillerais à quiconque de lire trop profondément dans la sortie des médias sociaux d’un joueur, mais Diggs tweetant une tempête tandis que des questions tourbillonnent autour de sa décision de sauter les OTA n’est pas la meilleure d’un point de vue optique.

L’optique n’a pas vraiment d’importance si Diggs se présente au camp d’entraînement et poursuit une autre saison de Pro Bowl, comme il est plus que capable de le faire. Les Bills se profilent toujours comme l’un des meilleurs prétendants à l’AFC et il faut imaginer que Josh Allen est prêt à mettre de côté tout conflit qui aurait pu éclater pendant le match des Bengals.