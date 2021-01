ORCHARD PARK, NY: Les Bills de Buffalo ont recruté le receveur Kenny Stills dans leur équipe d’entraînement lundi, ajoutant une expérience précieuse à leur alignement à temps pour les séries éliminatoires.

Stills est un joueur de huitième année qui a été coupé par les Texans fin novembre après avoir eu du mal à s’imposer dans l’attaque dirigée par Houstons Deshaun Watson avec 11 attrapés pour 144 verges et un touché.

À Buffalo, il rejoint les Bills (13-3), champions de l’AFC Est, qui se préparent à accueillir les Colts d’Indianapolis (11-5) dans un match éliminatoire wild card samedi.

Stills fournit une assurance à Buffalo dans l’éventualité où le partant de l’événement Cole Beasley reste à l’écart avec une blessure au genou qui l’a forcé à manquer une victoire 56-26 contre Miami dimanche. Beasley est répertorié de semaine en semaine et son statut est incertain pour cette semaine.

L’entraîneur Sean McDermott a déclaré la semaine dernière que l’intérêt des Bills pour Stills n’était pas lié à la blessure de Beasleys en notant que le directeur général Brandon Beane avait déjà exprimé son intérêt à signer le receveur.

Buffalo dispose d’un groupe productif de receveurs dirigé par Stefon Diggs, qui a terminé la saison en tête de la NFL avec 127 attrapés et 1 535 verges en réception. Le groupe comprend John Brown, qui a marqué un touché dimanche lors de son premier match après en avoir raté cinq en raison d’une blessure au genou et d’un passage sur la liste de réserve COVID-19.

Les receveurs des Buffalos sont complétés par la recrue Gabriel Davis, qui a terminé deuxième de l’équipe avec sept touchés, Isaiah McKenzie et le spécialiste des retours Andre Roberts.

Stills a dépassé les 500 verges en recevant six fois, avec sa meilleure saison en 2014 avec la Nouvelle-Orléans, alors qu’il avait réalisé des records en carrière avec 63 attrapés et 931 verges. Il a profité de son tronçon le plus productif au cours d’un passage de quatre ans avec Miami de 2015 à 2018, au cours duquel Stills a combiné 164 attrapés pour 2566 verges et a marqué 24 de ses 37 touchés en carrière.

Dans d’autres mouvements, l’ailier serré Tyler Kroft a été activé à partir de la liste de réserve COVID-19.

Buffalo a également signé le receveur Tanner Gentry dans l’équipe d’entraînement. Gentry a passé la saison 2017 avec les Bears de Chicago après une saison senior au Wyoming où il a joué avec le quart-arrière des Bills Josh Allen. Pour faire de la place dans leur équipe d’entraînement, les Bills ont libéré les receveurs Gary Jennings et JJ Nelson.

