Les factions manifestent alors que la course à la présidentielle au Venezuela s’intensifie

Des factions politiques en conflit sont descendues mardi dans les rues de la capitale vénézuélienne pour les premiers rassemblements concurrents de l’année de l’élection présidentielle, démontrant leur capacité à attirer en masse les électeurs, alors que les électeurs sont aux prises avec les déceptions politiques et l’incertitude quant au candidat qui défiera finalement le président Nicolas Maduro.

Les partisans du parti au pouvoir de Maduro et chef de l’opposition, María Corina Machado, ont manifesté à Caracas un jour après que le procureur général du Venezuela a annoncé la détention de plus de 30 personnes et des mandats d’arrêt contre une douzaine d’autres qui auraient comploté pour déstabiliser le gouvernement.

Mais si l’un ou l’autre camp avait espéré effrayer l’autre grâce à son nombre, aucun des deux camps n’a rassemblé les dizaines de milliers de personnes dont il était capable les années précédentes.

Les partisans de Maduro – pour la plupart des fonctionnaires, des dirigeants communautaires du parti au pouvoir et des fidèles du défunt président Hugo Chávez – ont traversé la ville à pied, des dizaines de personnes se rassemblant sur la même place où Machado, vainqueur de la primaire présidentielle d’octobre, devait s’adresser à ses propres partisans. .

Plus d’une heure après que Machado était censée se présenter, ses partisans ont quitté la place et ont arrêté la circulation, lui permettant de s’adresser à eux depuis une scène de fortune alors qu’ils brandissaient des drapeaux vénézuéliens.

« Ils parlent d’élections, mais ils ont peur des élections », a déclaré Machado, faisant référence à Maduro et à ses alliés. «Mais parce qu’ils savent qu’ils n’ont pas de voix, ils se cachent… derrière des menaces, des persécutions, des mensonges, une sentence fabriquée de toutes pièces, pour tenter d’en finir avec nous. Faites-leur savoir clairement que personne ne nous fait sortir de cette voie électorale.»

Maduro et la faction d’opposition à l’origine des primaires ont convenu l’année dernière d’organiser une élection présidentielle au second semestre 2024. L’accord, qui appelle également les deux parties à travailler à des conditions électorales libres et équitables, a valu au gouvernement de Maduro un certain allègement des sanctions économiques américaines. et a abouti à la libération de plusieurs prisonniers politiques.

Maduro cherchera à prolonger de six années sa présidence en crise, qui a duré dix ans. La participation de sa challenger au scrutin reste incertaine même si elle a remporté la primaire avec plus de 90% de soutien.

Le gouvernement a interdit à l’ancien législateur de se présenter aux élections, ainsi qu’à Atty. Le général Tarek William Saab a ouvert une enquête pénale contre les organisateurs de la primaire, qui a été menée sans le soutien des autorités électorales vénézuéliennes. Les autorités n’ont présenté aucune preuve appuyant l’interdiction imposée à Machado, qui a continué à faire campagne et à insister sur le fait que ce sont les électeurs, et non les fidèles du parti au pouvoir, qui décident légitimement de sa candidature.

L’opposition soutenue par les États-Unis a stupéfié ses alliés et ses adversaires lorsque plus de 2,4 millions de personnes, y compris dans des quartiers longtemps considérés comme des bastions du parti au pouvoir, ont voté lors des primaires. Cette forte participation s’est produite malgré de nombreux revers et les efforts du gouvernement pour discréditer et décourager la participation.

En décembre, le gouvernement de Maduro a de nouveau été stupéfait lorsqu’il a organisé un référendum sur la revendication d’une partie de la Guyane et que les centres de vote ont semblé pratiquement déserts tout au long de la journée du scrutin. Maduro et ses alliés insistent sur le fait que plus de 10 millions de personnes ont voté, mais l’absence de longues files d’attente typiques des élections convoquées par le parti au pouvoir montre son incapacité croissante à mobiliser ses partisans.

Machado, partisane du libre marché, a demandé le mois dernier au plus haut tribunal du Venezuela de revoir son interdiction. Aucune décision définitive n’a été rendue, mais son refus de se retirer de la course a intensifié les actions répressives contre elle et son équipe.

Début décembre, Saab a ordonné l’arrestation de trois membres du personnel de campagne de Machado après les avoir accusés, sans rendre publique aucune preuve, de conspirer contre le référendum sur le conflit territorial. Pendant ce temps, Roberto Abdul, un proche allié avec lequel Machado a cofondé une organisation pro-démocratie, a été arrêté et libéré quelques jours plus tard dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers entre Maduro et le gouvernement américain.