Les factions islamistes d’un camp de réfugiés palestiniens en difficulté au Liban affirment qu’elles respecteront le cessez-le-feu

SIDON, Liban (AP) — Les factions islamistes du plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban ont déclaré dimanche qu’elles respecteraient un cessez-le-feu après trois jours d’affrontements qui ont tué au moins cinq personnes et laissé des centaines de familles déplacées.

Des combats entre le mouvement Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas et des groupes islamistes secouent depuis vendredi le camp de réfugiés d’Ein el-Hilweh, au sud du Liban. Le Fatah et d’autres factions du camp avaient l’intention de sévir contre les suspects accusés du meurtre de l’un de leurs généraux fin juillet.

Outre les cinq tués, 52 autres ont été blessés, a déclaré à l’Associated Press le Dr Riad Abu Al-Einen, qui dirige l’hôpital Al-Hamshari à Sidon qui a accueilli les blessés.

Un responsable militaire libanais a déclaré que cinq soldats présents aux points de contrôle proches du camp avaient été blessés. Le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat, conformément à la réglementation.

Ein el-Hilweh, qui abrite quelque 55 000 personnes selon les Nations Unies, est connue pour son anarchie et la violence n’est pas rare dans le camp. Il a été créé en 1948 pour héberger les Palestiniens déplacés lors de la création d’Israël.

Les responsables libanais, les agences de sécurité et les Nations Unies ont exhorté les factions belligérantes à se mettre d’accord sur un cessez-le-feu. Le chef par intérim de l’agence de sécurité générale du Liban, Elias al-Baysari, a déclaré qu’il assisterait lundi à une réunion entre les factions palestiniennes et exhorterait les factions à parvenir à une solution.

Les factions en affrontement dans le camp ont déclaré dans un communiqué publié dimanche par l’Agence nationale de presse libanaise qu’elles prévoyaient de respecter un cessez-le-feu.

L’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a déclaré que des centaines de familles déplacées du camp avaient trouvé refuge dans les mosquées, les écoles et dans le bâtiment de la municipalité de Sidon à proximité. L’agence des Nations Unies et des organisations locales installent des abris supplémentaires après que le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur libanais ont mis fin à une initiative de la municipalité, de la Croix-Rouge libanaise et des groupes communautaires locaux visant à installer quelques dizaines de tentes pour les familles.

Les ambulanciers du Croissant-Rouge palestinien ont installé des postes à l’entrée du camp pour soigner les blessés et fournir des colis alimentaires aux familles déplacées.

Parmi les blessés se trouvait Sabine Al-Ahmad, 16 ans, qui a fui le camp avec sa famille. Elle était soignée pour des blessures causées par des éclats d’obus. « Nous fuyions et un obus a explosé sur nous », a-t-elle déclaré à l’AP.

Plusieurs jours de combats de rue dans le camp d’Ein el-Hilweh entre le Fatah et les membres du groupe extrémiste Jund al-Sham ont éclaté au début de l’été, faisant 13 morts et des dizaines de blessés, et ont pris fin après la mise en place d’une trêve difficile le 1er août. 3. Ces combats de rue ont contraint des centaines de personnes à fuir leurs foyers.

Cependant, on s’attendait généralement à une reprise des affrontements, car les groupes islamistes n’ont jamais remis à la justice libanaise les personnes accusées du meurtre du général du Fatah, comme l’avait exigé un comité de factions palestiniennes le mois dernier.

Le Liban abrite des dizaines de milliers de réfugiés palestiniens et leurs descendants. Beaucoup vivent dans les 12 camps de réfugiés disséminés dans ce petit pays méditerranéen.

Chehayeb a rapporté de Beyrouth.

Fadi Tawil et Kareem Chehayeb, Associated Press