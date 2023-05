Les factions belligérantes du Soudan signent un cessez-le-feu de sept jours, selon des sources

Les factions belligérantes du Soudan ont signé samedi soir un accord pour un cessez-le-feu de sept jours, ont indiqué des sources des deux parties, alors que les combats qui ont plongé le pays dans le chaos et déplacé plus d’un million de personnes sont entrés dans leur sixième semaine.

Les combats entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires ont entraîné un effondrement du droit. Les stocks de nourriture, d’argent liquide et de produits de première nécessité s’épuisent rapidement et des pillages massifs ont touché des banques, des ambassades, des usines et des entrepôts d’aide.

Le nouvel accord prévoit un cessez-le-feu de sept jours à commencer 48 heures après la signature. De nombreux accords de cessez-le-feu antérieurs ont été violés.

Jusqu’à samedi, les pourparlers parrainés par l’Arabie saoudite et les États-Unis dans la ville saoudienne de Jeddah n’avaient abouti qu’à une déclaration de principes le 12 mai, mais à aucun changement sur le terrain.

« A chaque coin de rue, quelqu’un disparaît »: la recherche effrénée des disparus du Soudan En savoir plus

Les groupes d’aide ont déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de fournir une assistance suffisante à Khartoum, la capitale, en l’absence de passage sûr et de garanties de sécurité pour le personnel.

Plus tôt samedi, le département d’État américain a déclaré que le secrétaire d’État Antony Blinken s’était entretenu avec le chef de l’armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, au sujet des pourparlers de Djeddah.

« Dans ce processus étape par étape, le secrétaire a appelé à la flexibilité et au leadership », a déclaré le porte-parole Matthew Miller dans un communiqué.

Des frappes aériennes ont été signalées samedi par des témoins oculaires dans le sud d’Omdourman et le nord de Bahri, les deux villes qui se trouvent de l’autre côté du Nil depuis Khartoum, formant la « triple capitale » du Soudan. Certaines des frappes ont eu lieu près de la chaîne de télévision publique à Omdurman, ont indiqué des témoins oculaires.

Les RSF sont implantées dans des quartiers résidentiels, attirant des frappes aériennes presque continuelles par les forces armées régulières.

Des témoins oculaires à Khartoum ont déclaré que la situation était relativement calme, même si des coups de feu sporadiques pouvaient être entendus.

Le conflit, qui a débuté le 15 avril, a déplacé près de 1,1 million de personnes à l’intérieur du pays et vers les pays voisins. Selon l’Organisation mondiale de la santé, 705 personnes ont été tuées et au moins 5 287 blessées.

Ces derniers jours, des combats au sol ont de nouveau éclaté dans la région du Darfour, dans les villes de Nyala et de Zalenjei.

Les deux parties se sont accusées dans des déclarations vendredi soir d’avoir déclenché les combats à Nyala, l’une des plus grandes villes du pays, qui avait été relativement calme pendant des semaines en raison d’une trêve négociée localement.

La guerre a éclaté à Khartoum après des différends sur les projets d’intégration de la RSF dans l’armée et sur la future chaîne de commandement dans le cadre d’un accord soutenu par la communauté internationale pour faire évoluer le Soudan vers la démocratie après des décennies d’autocratie en proie à des conflits.

Les médecins soudanais se tournent vers les médias sociaux alors que les infrastructures de santé s’effondrent En savoir plus

Vendredi, le chef de l’armée Burhan a démis le chef des RSF Mohamed Hamdan Dagalo de ses fonctions d’adjoint au conseil au pouvoir qu’il dirigeait. Il l’a remplacé par l’ancien chef rebelle Malik Agar.

Dans un communiqué publié samedi, Agar a déclaré qu’il avait accepté le poste pour aider à assurer la paix et le soutien pour la saison agricole qui approche, dont l’échec entraînerait une famine généralisée.

Il a dit que son message à l’armée était : « Il n’y a pas d’alternative à la paix mais la paix, et pas d’autre voie vers la paix que le dialogue ».

« Mon message à la RSF est qu’il n’y a pas de voie pour la stabilité sauf avec une armée unie », a-t-il ajouté.

L’Agence américaine pour le développement international a annoncé vendredi soir que plus de 100 millions de dollars d’aide au Soudan et aux pays recevant des Soudanais en fuite, y compris une aide alimentaire et médicale indispensable.

« Il est difficile d’exprimer l’étendue des souffrances qui sévissent actuellement au Soudan », a déclaré la responsable de l’agence, Samantha Power.