Les factions belligérantes du Soudan conviennent d’un cessez-le-feu de sept jours | Nouvelles du monde

Les factions belligérantes du Soudan ont convenu d’un nouveau cessez-le-feu de sept jours.

L’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide paramilitaires rivales ont signé l’accord dans la ville saoudienne de Djeddah, alors que les combats entamaient leur sixième semaine.

Le cessez-le-feu, négocié par les États-Unis et l’Arabie saoudite, débutera lundi à 21h45 au Soudan (20h45, heure du Royaume-Uni).

Une déclaration conjointe des États-Unis et de l’Arabie saoudite a déclaré: « Les deux parties ont transmis aux facilitateurs saoudiens et américains leur engagement à ne pas rechercher d’avantage militaire pendant la période de notification de 48 heures après la signature de l’accord et avant le début du cessez-le-feu. «

L’accord couvre également l’aide humanitaire, le rétablissement des services essentiels et le retrait des troupes des installations publiques vitales.

Les pourparlers à Djeddah ont déjà abouti à des accords sur la protection des civils et l’acheminement de l’aide humanitaire à ceux qui en ont besoin, mais les cessez-le-feu n’ont pas été respectés.

Le nouvel accord sera soutenu par « un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu soutenu par les États-Unis, l’Arabie saoudite et la communauté internationale », composé de trois représentants des États-Unis et d’Arabie saoudite, et de trois autres de chaque partie.

Des centaines de morts et des milliers de blessés

Depuis le début du conflit le mois dernier, au moins 705 personnes ont été tuées et plus de 5 200 blessées, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Plus d’un million de personnes ont fui leur foyer et de nombreux pays étrangers, dont le Royaume-Uni, ont dû évacuer des milliers de leurs propres citoyens.

La nourriture, l’argent et d’autres produits de première nécessité se font rares, et les pillages ont touché des banques, des ambassades, des installations de stockage d’aide et des églises.

15 mai : l’hôpital de Khartoum « visé »



Des frappes aériennes signalées

Samedi, des frappes aériennes ont été signalées dans le sud d’Omdurman et le nord de Bahri.

Sanaa Hassan, une femme de 33 ans vivant à Omdurman, a déclaré : « Nous avons fait face à des tirs d’artillerie lourde tôt ce matin.

« Toute la maison tremblait.

« C’était terrifiant, tout le monde était allongé sous son lit.

« Ce qui se passe est un cauchemar », a-t-elle ajouté.