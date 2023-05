Les factions belligérantes du Soudan ciblent des militants et des médecins

Commentez cette histoire Commentaire

NAIROBI – Les deux parties combattantes au Soudan ciblent les médecins et les militants et font taire les voix civiles cherchant à documenter les crimes de guerre et à fournir des services face à l’effondrement social, ont déclaré leurs collègues mercredi. La guerre a englouti la nation africaine le 14 avril et montre peu de signes de ralentissement avec plus d’un million de personnes ayant déjà fui leurs foyers. L’armée et les forces paramilitaires d’appui rapide se sont publiquement engagées à maintes reprises à respecter les cessez-le-feu ou le droit humanitaire pour ensuite rompre ces promesses en quelques minutes. Chaque partie accuse l’autre d’avoir déclenché et poursuivi les hostilités.

De nombreux Soudanais résistent à qualifier le conflit de guerre civile, soulignant qu’aucune des deux parties ne bénéficie d’un large soutien public. Au lieu de cela, ils le décrivent comme une lutte de pouvoir nue entre les deux hommes qui ont dirigé conjointement un coup d’État de 2021 contre un gouvernement civilo-militaire conjoint. Le général Abdel Fattah al-Burhan est le chef de l’armée et le chef de l’État de facto, et le général Mohamed Hamdan Dagalo – universellement connu sous le nom de Hemedti – commande la puissante RSF.

Comment les espoirs démocratiques du printemps soudanais ont si horriblement mal tourné

Dans la capitale du pays, Khartoum, et ailleurs, les RSF ont pris position à l’intérieur des maisons civiles, des hôpitaux et même des églises. Les habitants accusent les RSF de pillages généralisés, de plusieurs viols et d’expulsions forcées dans des rues criblées de balles. Les médias sociaux regorgent également d’images de frappes aériennes militaires frappant la capitale et de récits de familles pulvérisées par des armes lourdes.

Alors que les bombes pleuvaient sur les hôpitaux et que les travailleurs humanitaires fuyaient, les civils ont relancé les comités de résistance de quartier qui ont aidé à forcer un dictateur à quitter le pouvoir en 2019 et ont assuré que les civils avaient une place au gouvernement. Les comités documentent les attaques, mettent en place des cliniques rudimentaires et tentent de mettre en commun des ressources telles que l’eau et un logement sûr pour ceux qui fuient les combats. Maintenant, certains disent que ces militants sont ciblés.

Il y a trois jours, l’armée a arrêté trois militants du comité de résistance à Bahri, la ville juste au nord de Khartoum, a déclaré Mustafa Makki, qui travaillait à leurs côtés. Tous trois sont jeunes : Saddam Juma a 29 ans, tandis qu’Amer Abboud et Mujahid Anwar ont tous les deux 27 ans, a-t-il dit.

La raison de leur arrestation n’est pas claire, mais tous ont été emmenés de chez eux le 14 mai par des forces militaires en uniforme dans des véhicules marqués, a-t-il dit, ajoutant qu’ils avaient pu parler par téléphone depuis leur arrestation et avaient confirmé qu’ils étaient détenus dans la région de Kadro, au nord de Bahri, aujourd’hui le site d’un important échange de tirs.

« Nous ne savons pas pourquoi ils ont été arrêtés », a déclaré Makki. « Nous ne soutenons aucune des deux parties, ni les militaires ni les RSF. » Un deuxième membre du comité a confirmé son récit.

C’est la deuxième fois que des militants du comité Bahri sont pris pour cible – la semaine dernière, l’armée a arrêté deux autres militants de Bahri et les a détenus pendant 48 heures. Le porte-parole de l’armée était injoignable pour un commentaire.

Le quartier est en grande partie sous le contrôle des RSF, mais des combats acharnés s’y livrent chaque jour. Sa zone industrielle abrite une usine de munitions et est la cible de fréquentes batailles et frappes aériennes.

Des médecins de l’hôpital Bahri’s Globe et de l’hôpital Hag al-Safi ont également été emmenés à plusieurs reprises contre leur gré et forcés de soigner des combattants de la RSF, a déclaré Makki. Seuls 16 % environ des hôpitaux de la capitale fonctionnent encore ; beaucoup ont perdu l’électricité ou l’eau, sont à court de ravitaillement ou ont été touchés par des obus ou des obus de mortier.

« Les RSF arrivent et les médecins disent : ‘Nous avons ici des civils blessés. Traitons-les d’abord », a déclaré Makki. « Mais le RSF a dit non, nous devons être les premiers. »

Mercredi, le bureau humanitaire de l’ONU à Genève a déclaré que plus de la moitié de la population, 25 millions de personnes, au Soudan avait besoin d’aide – 10 millions de plus qu’avant le début des combats et le nombre le plus élevé jamais enregistré pour le pays. Le bureau a demandé 2,6 milliards de dollars d’aide à la communauté internationale.

Les combats font toujours rage au Soudan malgré les discussions sur les progrès de la trêve

Les parties rivales tiennent des pourparlers à Djeddah, en Arabie saoudite, avec peu de progrès apparents. Alors qu’ils se sont mis d’accord en théorie sur un cadre pour protéger les civils et permettre aux fournitures de se déplacer à travers le pays, ils n’ont pas été en mesure de s’entendre sur la manière dont cela se passerait.

Lundi, l’Association des pharmaciens professionnels du Soudan a accusé les RSF d’avoir détourné un convoi de fournitures médicales à destination des hôpitaux régionaux, eux aussi durement touchés par les combats et où de nombreux habitants de la capitale ont fui.

La déclaration du groupe a qualifié le vol de fournitures de « condamnation à mort pour les habitants des régions », notant que 95% de toute la production pharmaceutique a lieu dans la capitale. Environ 830 000 personnes fuyant les combats se sont rendues dans d’autres villes du Soudan et environ 220 000 dans les pays voisins, ont annoncé mercredi les Nations Unies.

Des dirigeants communautaires ont également été pris pour cible dans la ville de Geneina, dans la région ouest du Darfour, a déclaré un activiste local, qui a énuméré leurs noms dans un message : Mahamed Badwi, ingénieur, activiste et écrivain ; Motaz Abujalli, journaliste et militant des droits de l’homme ; et Adam Taiar, militant et membre du comité médical. Tous ont été tués le 24 avril, a-t-il dit, par des miliciens alignés sur les RSF qui étaient rentrés chez eux. L’activiste a parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

L’activiste a déclaré que les milices – appelées localement les Janjawids, ou « démons à cheval » – commettaient des meurtres ethniques et avaient également pillé et incendié le palais du sultan de la tribu Masalit. Les Janjaweed sont des milices ethniquement arabes ; les Masalit sont une tribu africaine locale qui a combattu le gouvernement central et les Janjaweed pendant près de 20 ans jusqu’à un accord de paix il y a trois ans.

Les généraux en guerre du Soudan sont étroitement liés avant le dernier cessez-le-feu

« La milice janjawid et les RSF utilisent [gunmen] pour tirer sur des gens qui ont de l’influence comme des dirigeants, des intellectuels et des professionnels », a écrit l’activiste, affirmant qu’il était trop dangereux de rentrer chez lui. Le réseau téléphonique était trop faible pour prendre en charge les appels, il a donc envoyé des réponses rapides aux questions. « Pas moyen de sortir de la ville… depuis deux jours je n’ai pas rencontré ma famille… même mon jeune frère blessé aujourd’hui… la plupart de mes amis ont été tués… je ne doute pas que je serai tué par eux. »

Le nombre de morts dans la ville au 12 mai était de 556, a-t-il dit, citant une liste tenue par les cliniques. Mardi, sept membres d’une même famille ont été tués lorsque les RSF ont tiré à l’arme lourde sur une zone civile.