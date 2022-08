Les facteurs ukrainiens continuent de livrer pendant la guerre

Des postiers trient des colis dans une installation de Mykolaïv le 15 juillet. Malgré la guerre, le service postal ukrainien continue de livrer le courrier. (Wojciech Grzedzinski pour le Washington Post)

MYKOLAIV, Ukraine — D’abord le boom. Puis la sirène du raid aérien. « Éteignez les machines ! Éteignez les machines ! cria un trieur de courrier. Quelques instants auparavant, les travailleurs de cette ville du sud de l’Ukraine au siège régional du service postal national ukrainien, Ukrposhta, avaient été absorbés par leur quart de travail du matin : prendre des colis de différentes formes et tailles sur un tapis roulant et les distribuer en fonction de leurs destinations finales. .

Maintenant, ils se sont précipités vers la sécurité alors que le bruit des explosions devenait plus fort. “Ça se rapproche de plus en plus !” hurle un employé, blotti dans une entrée avec un groupe de collègues.

Quarante-cinq minutes plus tard, le feu vert est donné. Légèrement en retard — du temps qu’ils rattraperaient en peu de temps —, les quelque 45 employés du centre de tri ont repris le travail.

Depuis le début de la guerre avec la Russie, le service postal ukrainien et les entreprises de messagerie privées ont continué à effectuer des livraisons et à fournir des services financiers, tels que le transfert d’argent et le paiement des pensions, même au plus fort des combats dans des endroits comme Tchernihiv, Soumy, Kharkiv et la capitale, Kyiv.

Leur travail n’est pas très médiatisé, mais reste crucial pour le fonctionnement de la société ukrainienne en temps de guerre – un travail qui reprend la devise non officielle du service postal américain (“Ni neige, ni pluie, ni chaleur, ni obscurité de la nuit…”) un autre niveau.

Les explosions du mois dernier étaient le résultat de missiles russes frappant deux universités du centre-ville, à environ huit kilomètres de l’installation postale. L’attaque faisait partie d’une intensification des frappes aériennes de Moscou dans la région.

L’alarme des postiers était compréhensible. Leur lieu de travail se trouve dans un quartier industriel à la périphérie est de la ville. Les forces russes concentrent fréquemment les frappes d’artillerie sur une gare de triage et un aéroport militaire à proximité. Début juillet, un obus de char a percuté l’arrière de l’un des bâtiments du siège social de la poste et a brisé les fenêtres.

Les responsables d’Ukrposhta affirment que sur ses quelque 73 000 employés, 15 ont été tués et 14 blessés lors des combats. Environ 50 bureaux de poste ont été détruits, tandis que 480 ont été endommagés, certains à plusieurs reprises.

Même ainsi, Ukrposhta avait continué à travailler jusqu’à récemment dans certaines des régions occupées par les forces russes. Son directeur général, Igor Smelyansky, a annoncé le 1er août sur sa chaîne Telegram que la société cessait ses activités dans la partie occupée de Zaporizhzhia, la dernière région sous contrôle russe où elle fonctionnait.

Smelyansky a écrit que cela était nécessaire en raison « d’une menace importante pour la vie des travailleurs » et à cause des vols commis par des soldats russes, qui étaient « une collection de voyous et une bande de mendiants ».

Il a terminé son message sur Telegram avec deux messages aux forces russes occupant le territoire ukrainien, tirés des films Terminator d’Arnold Schwarzenegger : “Hasta la vista, baby” et “Will be back” – avec une image retouchée de Schwarzenegger devant un bureau d’Ukrposhta.

Il poursuivait une tradition du service postal ukrainien consistant à troller le Kremlin. L’un de ses produits de guerre les plus populaires, qui s’est rapidement vendu, était un timbre avec un dessin d’un soldat ukrainien faisant un geste obscène à un navire militaire russe – une référence à la réponse provocante des soldats ukrainiens à un navire russe près de Snake Island à le début de la guerre.

Lorsque l’armée russe a envahi le pays fin février, les travailleurs d’Ukrposhta ont été parmi les premiers à repérer les forces d’invasion.

Olena Doroshenko, directrice d’Ukrposhta dans la région nord de Tchernihiv, a déclaré avoir appris à 5 heures du matin que les hostilités avaient commencé – avant tout reportage ou annonce publique – par un postier près de la frontière russe.

“Nous avons des employés d’Ukrposhta dans chaque centre de population et ils ont donc vu les chars passer”, a déclaré Doroshenko par téléphone. « Le chef de la filiale de Novhorod-Siverskyi m’a appelé et m’a dit : ‘Olena Mykolaivna, la guerre a commencé !’ ”

Alors que les combats faisaient rage dans la région de Tchernihiv jusqu’en mars, Doroshenko a passé une grande partie de son temps recroquevillée dans un sous-sol de son village de Brusyliv, qui était occupé par les forces russes. Pourtant, elle a réussi à se connecter avec ses travailleurs et à diriger les opérations postales. « Nous n’avons pas manqué une seule journée de travail, dit-elle.

Le courrier et les colis ne pouvaient pas être livrés sur les lignes de front, mais Doroshenko et ses employés ont mis en place un système de transferts d’argent afin que les pensions puissent être payées.

“Nous n’avions qu’à inventer et trouver des moyens non standard d’avoir de l’argent dans ces succursales”, a-t-elle déclaré. “Alors, nous avons utilisé la chaîne Telegram et WhatsApp, et j’ai appelé les chefs de communauté et j’ai dit tranquillement : ‘Transférons l’argent sur les comptes bancaires des hommes d’affaires et des entreprises.’ Et ils ont apporté de l’argent à la poste, et avec cet argent, nous avons au moins partiellement payé les pensions.

À certains moments, a déclaré Doroshenko, les forces partisanes ukrainiennes ont aidé à transporter des sacs d’argent dans les zones occupées, traversant des forêts et traversant des rivières. Après le retrait des forces russes, elle est retournée travailler dans la ville de Tchernihiv le 1er avril.

Cependant, nombre de ses travailleurs avaient fui la région. « J’ai simplement pris ma voiture et un facteur, et j’ai moi-même desservi les villages car nous n’avions pas assez de monde et de moyens de transport.

Alors que les forces russes envahissaient sa ville fin février, Yehor Kosorukov, chef du service postal de la région de Mikolayiv, est passé à l’action en livrant des colis et des pensions. Travaillant depuis son bureau du quatrième étage surplombant la ligne de front, Kosorukov gère désormais une opération axée principalement sur la distribution de pensions par courrier aux personnes âgées et handicapées restées sur place.

« Partir n’est pas une option. Ma famille m’a demandé de partir. Je leur dis que je ne peux pas. C’est mon pays et j’ai un travail à faire », a déclaré Kosorukov. “Un capitaine coule toujours avec son navire.”

Avant la guerre, environ 60 % du marché de la livraison de colis était géré par Nova Poshta – ou « New Post », une entreprise de messagerie appartenant à des Ukrainiens. Yevhen Tafiichuk, directeur des opérations de l’entreprise, a déclaré que lorsque les hostilités ont éclaté, “nous avons compris que si nous arrêtions de travailler, ce serait l’effondrement du pays”. La direction de l’entreprise a donc décidé de “travailler jusqu’à la toute fin”.

Lorsque la Russie a envahi, les livraisons ont immédiatement chuté de plus d’un million par jour à un peu plus de 30 000. Mais jusqu’en mars, ces chiffres ont commencé à grimper. L’entreprise a commencé à livrer dans des points chauds comme Kyiv, qui était partiellement encerclée par les troupes russes, et Kharkiv à l’est, qui subissait des bombardements constants.

La haute direction de Nova Poshta a mis en place sa propre salle de guerre, surveillant les informations 24 heures sur 24 et modifiant ses itinéraires de livraison et les heures d’ouverture des magasins afin de minimiser les risques pour ses employés. Un travailleur de Nova Poshta est mort au travail, a déclaré Tafiichuk, bien que 27 personnes soient mortes en dehors du travail et des combats en première ligne.

« Nous nous rencontrions trois fois par jour », a déclaré Tafiichuk. “Il y avait une carte indiquant quelles branches avaient été capturées, lesquelles n’avaient pas été capturées, d’où [the Russians] attaquaient. Vous savez, ça ressemblait plus à quelque chose de militaire.

Borys Tkachukovsky, un responsable de Nova Poshta, a choisi de travailler comme coursier à Kyiv pendant les pires semaines des combats, transportant de l’aide humanitaire, de la nourriture et des articles militaires tels que des uniformes et des gilets pare-balles.

“Chacun de nous est un soldat”, a-t-il déclaré. “L’armée a besoin d’un soutien arrière solide – elle doit être habillée et nourrie. Nous ne prenons pas d’armes entre nos mains. Nos colis sont nos armes.

Dans les zones proches de la ligne de front dans la région de Mykolaïv, les facteurs du service postal national se déplacent dans des véhicules blindés vers des lieux de rencontre désignés.

Par une journée ensoleillée à la fin du mois dernier, à un endroit à la périphérie de la ville de Mykolaïv, les habitants se bousculaient déjà dans une ligne qui s’était formée. L’arrière du camion s’est ouvert et ils se sont approchés un par un pour recevoir des colis, encaisser leurs pensions et payer les factures de services publics.

Ivan Setianov, 56 ans, s’est approché du camion avec son labrador jaune, Maggie. « J’attends un engrais pour mon jardin », dit-il. “Il est censé être ici maintenant, mais avec tous les bombardements, je savais qu’il y aurait des retards.”

« Avez-vous un colis pour moi ? demanda-t-il aux facteurs.

Anastacia Galouchka a contribué à ce rapport.