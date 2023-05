Les facteurs familiaux peuvent augmenter les chances d’un enfant d’avoir une MII

MARDI 9 mai 2023 (HealthDay News) — Qu’est-ce qui expose les enfants au risque de maladie intestinale inflammatoire pédiatrique (MII) et qu’est-ce qui pourrait aider à la prévenir ?

Un examen de 36 études observationnelles portant sur 6,4 millions d’enfants offre quelques indices clés.

La prise d’antibiotiques à un âge précoce, une alimentation occidentale et le fait de vivre dans une famille plus aisée étaient associés à un risque accru de MII. Mais vivre dans un ménage avec des animaux domestiques et des frères et sœurs et manger beaucoup de légumes était lié à un risque plus faible.

« Les cas de MII pédiatriques augmentent dans le monde, et environ 1 cas de MII sur 4 est maintenant diagnostiqué avant l’âge de 21 ans », a déclaré l’auteur principal Nisha Thacker, une diététiste gastro-intestinale qui a effectué la méta-analyse dans le cadre de ses études doctorales à l’Université de Newcastle en Australie.

Les MII se caractérisent par des douleurs abdominales, de la diarrhée et du sang dans les selles, ce qui indique que certaines parties du tractus intestinal sont devenues enflammées.

La nouvelle analyse, présentée dimanche lors d’une conférence de l’American Gastroenterological Association, a révélé que les enfants qui prenaient des antibiotiques avant l’âge de 5 ans présentaient un triple risque de développer une MII pédiatrique. Leur risque était 3,5 fois plus élevé s’ils avaient reçu au moins quatre cures d’antibiotiques à cet âge.