Les facteurs et factrices de Compton disent être confrontés à la violence et aux vols au travail

Bee Lee n’a pas reconnu l’homme qui le suivait alors qu’il livrait le courrier à Compton plus tôt cette année.

Lee, facteur de longue date pour le service postal américain, était méfiant mais « avait un travail à faire » et a continué à parcourir son itinéraire.

Lorsque Lee s’est arrêté pour prendre un verre dans son camion, l’homme l’a frappé à la mâchoire – si fort qu’il a perdu connaissance – et s’est enfui.

Lee, 62 ans, de Torrance, a des problèmes de mémoire depuis l’assaut de mars, affirmant que son cerveau a l’impression « d’être arrêté ». Il a pris sa retraite – plus tôt qu’il ne le souhaitait – après trois décennies passées à transporter du courrier pour le service postal.

Les facteurs du service postal se rassemblent mercredi au bureau principal de l’USPS Compton pour attirer l’attention sur les vols et les agressions physiques dont ils ont été victimes localement et à travers le pays. (Luis Sinco / Los Angeles Times)

Les attaques violentes, comme celle qui a interrompu la carrière de Lee, sont devenues plus courantes dans le sud de la Californie et au-delà depuis le début de la pandémie, selon la National Assn. des facteurs, le syndicat représentant les transporteurs des services postaux.

Cette semaine, des dizaines de postiers se sont rassemblés devant un bureau de poste de Compton sur Santa Fe Avenue, dénonçant les vols, les agressions et les intimidations auxquels ils sont confrontés au travail.

Les pancartes qu’ils portaient disaient : « Assez, c’est assez – Protégez nos facteurs ».

Brian Renfroe, président du syndicat des postiers, a déclaré que la violence laisse perplexe car les facteurs ont pu parcourir « les rues les plus mauvaises du pays sans problème » depuis près de 250 ans depuis la création du service postal.

« Personne ne nous a dérangés », a déclaré Renfroe. « Malheureusement, ce n’est plus le cas. »

Depuis 2020, il y a eu plus de 2 000 attaques violentes contre des facteurs représentés par la NALC, qui compte plus de 30 000 membres en Californie, ont indiqué cette semaine des dirigeants syndicaux.

Au cours des huit premiers mois de 2023, il y a eu 20 vols impliquant des facteurs rien qu’à Lakewood, a déclaré Eli Torres, vice-président de la branche NALC.

Natashi Garvins, porte-parole de l’USPS, a déclaré que le service postal et son organisme d’application de la loi, le service d’inspection postale des États-Unis, reconnaissent l’environnement de plus en plus difficile et se sont associés aux autorités locales et fédérales pour protéger les transporteurs et le courrier qu’ils livrent.

« Nous continuerons de nous adapter à l’évolution des menaces de sécurité et de mettre en œuvre des mesures élargies pour protéger nos employés et préserver la sécurité du courrier que nos clients attendent et méritent », a déclaré Garvins.

Un postier se rassemble mercredi au bureau principal de l’USPS Compton. (Luis Sinco / Los Angeles Times)

« Nous avons mis en œuvre – et continuerons de mettre en œuvre – une initiative nationale solide et engagée visant à renforcer les boîtes de collecte bleues, à améliorer la technologie des clés et des serrures des boîtes de collecte et à instaurer une double authentification pour les protocoles de changement d’adresse.

Les dirigeants syndicaux affirment que les récentes attaques à Compton ont été parmi les plus violentes de Californie.

L’année dernière, un facteur de Compton a reçu un coup de pistolet à la tête alors qu’il effectuait une livraison.

Et en septembre, un autre transporteur de Compton – un collègue de Lee – a été pointé avec une arme à feu alors qu’il livrait du courrier.

Ce transporteur, qui souhaitait garder l’anonymat par crainte pour sa sécurité sur son trajet, venait de déposer du courrier dans une résidence lorsqu’un homme s’est mis à lui crier dessus et à l’insulter.

Le résident était furieux que le courrier ait heurté lors d’une livraison, a déclaré le facteur.

Le transporteur a déclaré qu’il n’avait pas signalé l’agression verbale à ses patrons parce qu’il craignait que les résidents sachent que c’était lui qui avait dénoncé. Il est retourné dans la rue deux jours plus tard – et le résident qui avait crié lui a pointé une arme au visage.

« Je me dis : ‘Mec, c’est tout pour moi' », a-t-il déclaré au Times.

Le transporteur continue de parcourir son itinéraire, mais il évite la rue de l’homme, a-t-il déclaré.

Les postiers affirment que les crimes contre eux sont plus fréquents, éhontés et violents. (Luis Sinco/Los Angeles Times)

« Ce problème s’aggrave », a déclaré Renfroe, le président du syndicat, dans un discours prononcé devant les travailleurs lors du rassemblement de Compton cette semaine. Les vols à main armée ciblés, les agressions et les fusillades, a-t-il déclaré, font désormais « partie de notre travail ».

Renfroe a demandé l’aide du gouvernement fédéral. On estime que 14 % des crimes contre les facteurs ont fait l’objet de poursuites fédérales et ont abouti à une arrestation, a-t-il déclaré.

« Tu sais ce que ça me dit? » Il a demandé. « Que 86 % des personnes qui font cela s’en sortent sans problème. Cela doit changer.

Keisha Lewis, une représentante syndicale qui supervise les transporteurs au Nevada, en Californie, à Hawaï et à Guam, a déclaré qu’elle recevait deux à trois courriels chaque semaine concernant un facteur volé ou attaqué – ce qui était, jusqu’à récemment, impensable.

Le moyen de dissuasion le plus efficace, a-t-elle déclaré, sera toujours que les clients s’expriment et informent les autorités lorsqu’ils voient quelque chose.

Sharon Whitaker est arrivée tard au rassemblement – ​​dans son camion USPS, klaxonnant.

Whitaker, facteur et délégué syndical de 63 ans qui a grandi à Compton, a déclaré que son travail semble beaucoup plus dangereux de nos jours. Elle prie tous les jours avant de partir en route.

«Je demande à Dieu de me ramener à la maison sain et sauf», a déclaré Whitaker. « Mais chaque fois qu’une voiture arrive dans la rue, je m’esquive. Parce qu’on ne sait jamais ce qui va se passer.

Depuis une fusillade en septembre dernier près de South Park à Compton qui a fait deux morts et une femme blessée, Whitaker ne garera pas son camion postal dans la zone pendant qu’elle parcourt son itinéraire.

Des clients l’ont appelée le lendemain de la fusillade, l’avertissant de ne pas sortir.

Whitaker a déclaré que sa sécurité avait été menacée à plusieurs reprises au cours de ses près de quatre décennies de travail pour le service postal.

Alors qu’il livrait du courrier à Compton tôt un matin de 1991, une fusillade a éclaté. Sa chemise et ses chaussures ont été écorchées alors qu’elle courait se mettre en sécurité vers une maison voisine, frappant à la porte jusqu’à ce que quelqu’un la laisse entrer.

«J’avais tellement peur», a déclaré Whitaker au Times. « Tellement effrayé. »

Un jour, un homme lui a mis une arme sur la tempe lors d’une livraison dans un magasin automobile près de Rosecrans Avenue, a-t-elle déclaré. Un de ses clients s’est précipité pour effrayer l’homme.

Whitaker a signalé l’incident et ses patrons lui ont dit qu’elle pouvait retourner au bureau de poste si elle ne voulait pas terminer l’itinéraire ce jour-là.

« Mais je l’ai fait [finish] parce que je savais que les clients m’attendaient », a-t-elle déclaré. «J’avais leurs chèques de paie. J’avais tout ce dont ils avaient besoin pour survivre.

Malgré les incidents effrayants, Whitaker a décrit son travail comme « le meilleur au monde » – un travail qui fait que ses longues journées en valent la peine.

Whitaker se réveille à 4 heures du matin chaque jour pour s’occuper de sa mère de 84 ans et de son fils de 30 ans, qui souffre d’insuffisance cardiaque congestive et a besoin d’aide. À 8 heures du matin, elle est dehors, se dirige d’abord vers McDonald’s pour un frappé au caramel, puis vers le bureau de poste.

Elle commence généralement son itinéraire vers midi.

Certains clients sont devenus comme une famille – lui offrant des boissons glacées quand il fait chaud dehors et une tarte aux patates douces maison à l’occasion de Thanksgiving.

Whitaker a été inspirée pour devenir postière par sa sœur aînée, Robin Baker, l’une des premières femmes noires à travailler au bureau de poste de Lakewood.

Whitaker a commencé en 1985, parcourant la route 6 sur le boulevard central Compton. Il n’y avait pas d’automatisation à l’époque, alors Whitaker venait parfois travailler vers 5 ou 6 heures du matin pour trier manuellement le courrier.

Transportant de l’argent liquide des grands-parents, des chèques de paie, des lettres d’amour, les facteurs étaient autrefois accueillis comme des célébrités lorsqu’ils marchaient dans la rue. Maintenant, ce qu’ils transportent en fait une cible de vol – ce qui attriste Whitaker.

« Le monde va de pire en pire », a-t-elle déclaré.

La plupart des gens le long de son parcours résidentiel sont des personnes âgées, elle comprend donc s’ils ne peuvent pas physiquement intervenir si quelqu’un tente de lui faire du mal. Mais garder un œil sur les rues et sur les facteurs contribue grandement à rendre le travail plus sûr, a-t-elle déclaré.

Veola Baker, 93 ans, est un client qui « veille toujours » sur Whitaker.

Baker, qui porte le même nom que la grand-mère de Whitaker, fait en sorte que la factrice se sente moins effrayée et moins seule pendant qu’elle livre le courrier.

Alors qu’elle discutait de la recrudescence de la violence avant le rassemblement, le téléphone de Whitaker a sonné.

C’était Baker qui appelait pour savoir si elle allait bien.